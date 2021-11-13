Використовуйте освітлення різних тонів для вітальні та кухні

Об’єднання простору – тенденція, яка не втрачає своєї актуальності вже кілька років. І у великих, і в маленьких помешканнях для розділення зон все частіше використовують меблі замість звичних стін. Особливо цінним є поєднання кухні та вітальні, і як грамотно його організувати – розповідає «Архидея».

1. Акцент на вітальні

Вітальня – головна в цьому тандемі, адже це місце для відпочинку та спілкування всієї родини. Приверніть до неї увагу, зробивши кухню непомітною за допомогою однотонного рішення: пофарбуйте стіни кухні під колір стільниці або стін вітальні. Мінімізувати кухню також можна, прибравши верхні полиці і заховавши холодильник за двері.

2. Увага до освітлення.

Використовуйте освітлення різних тонів для вітальні та кухні. Наприклад, тепле м’яке світло краще пасуватиме до зони відпочинку, натомість холодне допоможе при приготуванні їжі. На кухні важливо для комфорту встановити достатньо світла, зокрема, точкові світильники можна використати над робочою зоною.

У вітальні в кутку можна зробити зону для читання, встановивши там торшер чи бра, а зону біля телевізора можна обладнати вечірньою підсвіткою. Не забудьте також враховувати природне освітлення: розмістіть обідню зону там, де найбільше сонячного світла – так буде найбільш приємно снідати.

3. Хороша витяжка.

Побутує думка, що запахи з кухні поширюються на вітальню і в’їдаються в меблі. Але це міф. Можна встановити хорошу велику витяжку та не забувати провітрювати кімнату після довгого готування – і тоді у вітальні не буде постійно пахнути котлетами.

4. Ламінат замість плитки.

Багато хто вважає, що на кухні обов’язково потрібно класти плитку, оскільки все жирне та мокре буде на підлозі. Проте зараз виробники пропонують достатній вибір міцного ламінату, який легко миється. Можна обрати темніші відтінки, щоб приховати можливі плями. Якщо ж ви не хочете відмовлятися від плитки, зробіть перехід між кімнатами максимально непомітним. Наприклад, постеліть килимок на стику або поставте в цьому місці диван, проте використовуйте одну і ту ж кольорову гаму, навіть якщо матеріали – різні.

5. Обідня зона.

Вона знову в моді: особливо з початком пандемії, коли більшість людей почали проводити більше часу вдома. Навіть у маленьких квартирах перевагу віддають обідньому столу, а не барній стійці, як раніше. На столі можна зробити акцент або ж доповнити його яскравими стільцями. Важливо, щоб вони були не тільки гарними, а й зручними.

6. Компактні меблі.

Уникайте масивних меблів. Маленька квартира – маленький диван. Не потрібно ставити величезний кутовий диван біля обіднього столу з видом на телевізор, як це було можно у 2000-х. це візуально зробить невелике приміщення ще меншим. Якщо хочете зробити більш простору відпочинкову зону, комбінуйте диван з пуфом чи кріслом.