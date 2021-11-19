Важливо знати, на яких речах ви можете зекономити, а на яких – не варто

Переїзд у першу власну квартиру – велика і хвилююча справа. І в цьому хвилюванні може бути дуже спокусливим можливість придбати все необхідне за один похід по магазинах, особливо якщо не вистачає елементарних речей. Проте ідеальний дизайн інтер’єру виникає не відразу: потрібен час, наполегливість та терпіння, щоб жити з чимось недосконалим, поки ви шукаєте саме те, що вам потрібно. The Spruce розповідає, яких помилок можна і варто уникнути під час декорування свого першого житла.

Помилка №1. Купити всі меблі відразу.

Звичайно, якщо у вас немає у квартирі нічого, то потрібно буде все. Але це не привід бігти і купляти всі меблі одночасно. Це може виявитися помилкою, при чому – дорогою.

Складіть список необхідного і погрупуйте за рівнем важливості. Якщо вам украй потрібен диван – купіть його, але не беріть відразу ще й журнальний столик, тумбочки, стільці та все інше. Витратьте час на пошук саме тих речей, які вам потрібні і відповідають вашому бюджету.

Помилка №2. Заповнити простів занадто швидко.

Поспіх шкодить у всьому, у тому числі – в декоруванні. Це стосується не лише меблів, а й усього іншого – килимів, освітлення, аксесуарів. Оформлення помешкання – це як складання пазлу: кожен елемент поєднується з іншим таким чином, який може бути не зрозумілим на початку.

Складіть план декорування: так ви зможете скласти всі частинки головоломки до того, як почнете витрачати гроші. Ви зможете визначити, які меблі потрібні, який вид килима пасуватиме до них, які типи освітлення вам потрібні. Крім того, це допоможе скласти бюджет і пріоритетність покупок.

Помилка №3. Купити всі аксесуари в одному місці.

Кожна кімната має виглядати так, ніби вона розвивалася з часом, а цього фактично неможливо досягти при купівлі всього в одному місці. Крім того, придбання аксесуарів та меблів в одному магазині не відображає ваш індивідуальний стиль – це просто сторінка з каталогу.

Аксесуари – це те, що робить помешкання особистим. Можливо, картина на стіні у вітальні – це те, що ви знайшли під час подорожі з родиною, а ще якась дрібничка – те, що ви придбали з другом, шукаючи антикваріат. Насправді конкретна історія не дуже важлива, якщо всі речі у вашому домі відображають ваше життя та мандри.

Помилка №4. Купити лише дешеві речі.

Більшість людей при переїзді у перше власне житло мають обмежений бюджет, і тому шукають якомога дешевші речі. Безумовно, існують і дешеві способи декорування квартири, однак все одно потрібно дбати і про якість речей, особливо – головних в інтер’єрі. Те, що це – лише перша ваша квартира, не означає, що не потрібно думати про довговічність.

Якщо йдеться про цінні речі, наприклад, диван, – купуйте найкращої якості, яку можете собі дозволити. Дешеві і неякісні речі з часом треба буде ремонтувати або міняти, і це може обійтися в сумі ще дорожче, ніж один хороший диван. Важливо знати, на яких речах ви можете зекономити, а на яких – не варто.

Помилка №5. Зупинитися на загальних речах.

Якщо ваша перша квартира – орендована, може бути складно облаштувати її повністю так, як вам хочеться. Часто квартири вже є умебльованими або ж власник ставить обмеження, що можна змінювати в інтер’єрі. Та навіть за таких умов є непостійні способи зробити помешкання власним.

Якщо можливо, замініть оздоблення вікон, світильники, фурнітуру, килими; використайте знімні шпалери або ж, якщо орендар дозволить, пофарбуйте стіни та двері. Ви не зобов’язані жити у квартирі без вашої особистості лише через те, що вона орендована.