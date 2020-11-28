Від вікон бажано забрати максимум предметів, які візуально заважають вигляду з нього

Вітальня – особливо в невеликих квартирах – це не тільки кімната для гостей, але й місце для зберігання різних речей і проведення вільного, а той робочого часу. Тому її облаштування потребує особливої педантичності і уваги, якщо ви хочете зробити цей простір максимально комфортним.

Портал «Архидея» зібрав низку порад, на яких елементах вітальні потрібно сконцентруватися, а що варто забрати з неї назавжди.

Фото The Zoe Report

Меблі на замовлення

Визначіться, які функції має нести ваша вітальня – бути зоною для відпочинку, перегляду телевізора, кабінетом чи міні-бібліотекою. Отримавши відповідь на ці запитання, ви зможете підшукати індивідуальні меблі, які максимально задовольнять ваші потреби. Це може бути дорога, проте водночас довготривала інвестиція в майбутній комфорт.

Підвісні полички

Такі полички – більш стильні, мобільні, компактні та різноманітні в плані фактур і кольорів, аніж підлогові шафи. Загалом таке дизайнерське рішення зараз популярне для всіх кімнат у будинку.

Фото Ashley Winn Design

Шафи ближче до дверей

Якщо ви маєте потребу в шафі для речей у вітальні, то ліпше її розмістити ближче до дверей, а простір біля вікон лишити вільним і дати можливість кімнаті «дихати». Загалом від вікон бажано забрати максимум предметів, які візуально заважають вигляду з нього, – особливо це актуально для довгих і вузьких віталень.

Геть кабелі

Купи кабелів від інтернету, світильників, техніки псують загальний естетичний вигляд та створюють зайвий безлад. Якщо у вас досі не безпровідний інтернет – саме час його встановити. Також прибрати частину кабелів можна під плінтус, для чого варто звернутися до фахівця.

Організуйте диван з подушками

Дизайнери завжди радять використовувати декоративні подушки, аби створити цікавий інтер’єрний акцент. Проте якщо у вас їх назбиралося занадто багато, час відмовитися від частини. Лишіть кілька подушок – відповідно до вашого настрою, їхнього кольору та розміру. Так диван буде виглядати більш охайним і затишним. За кілька тижнів подушки можна замінити на інші, освіживши кімнату.

Фото «Архидея»

Журнальний столик

Зазвичай це місце, де осідають усі дрібниці з вітальні – від ключів і ліків до телефонів та журналів. Саме час розібрати це звалище та знайти місце для кожної речі, освіжити столик вазою чи декоративною серветкою. А може навіть виявитися, що сам столик у вітальні вам не так вже й треба.

Відмовтеся від незручних стільців і крісел

Незручні меблі можна відремонтувати чи змінити оббивку, але насправді найкраще – відмовитися від них взагалі. Важливо відчувати себе комфортно з усіма елементами, які вас оточують та прикрашають будинок. З рештою з часом потрібно прощатися.

Фото Modsy Blog

Правильне світло

Якщо в кімнаті бракує природного світла, ключовим стане штучне. І в цьому випадку погано, якщо люстра в кімнаті тільки одна. Акцентуйте різні зони кімнати торшерами, бра чи настінними лампами. Важливо, щоб освітлення було комплексним, але водночас і різноманітним.