Вдихнути нове життя у квартиру можна, витративши при цьому мінімум коштів та часу

У кожного з нас з часом з’являється бажання змінити щось у будинку чи квартирі: улюблений колись колір уже набрид, а модні 10 років тому тенденції вже не виглядають свіжо. Та зазвичай натхнення на зміни є більшим, аніж наш бюджет.

The Spruce зібрав 7 ідей, як вдихнути нове життя у квартиру, витративши при цьому мінімум коштів та часу.

1. Замініть ручки та змішувачі.

Варіанти таких змін – безкінечні: від кольору до матеріалу, з яких вони зроблені. І ви здивуєтеся тій новій естетиці, яку вони додадуть: латунні крани чи керамічні ручки з малюнками.

2. Акцентна стіна.

Це простий спосіб зробити серйозні зміни в інтер’єрі, адже не обов’язково перефарбовувати чи переплановувати увесь простір. Можна пофарбувати одну стіну в інший колір або ж додати грайливий візерунок. Якщо ви не певні в кінцевому результаті, обирайте шпалери, які легко замінити.

Фото Mosaic Lab

3. Стіна-твердження.

Акцентна стіна – не єдина, яка допоможе оживити простір. Загалом стіни дають безмежний простір для самоствердження. Ви можете повісити на них різні полиці, які допомогли б показати ваші захоплення – книги, платівки, витвори мистецтва, а також фото з найтеплішими спогадами.

4. Оновіть простір біля вікна.

І йдеться не тільки про нові штори чи жалюзі – функціонал підвіконня також можна змінити і зробити його додатковим місцем для відпочинку.

5. Замініть подушки на дивані.

Диванні подушки – як макіяж кімнати, їх можна безкінечно міняти місцями, залежно від вашого настрою та пір року. Якщо інтер’єр здається вам нудним, додайте йому бадьорості разом з кольоровими подушками. Якщо ж вас приваблює трендовий стиль бохо – віддавайте перевагу органічним фактурам та відтінкам.

Фото Ballard Designs

6. Купіть новий килим.

Килими мають унікальну здатність додавати простору затишку та тепла, що особливо актуально в холодну пору року. При виборі килима звертайте увагу не тільки на візерунок та матеріал – місце його розміщення також має не останнє значення.

Фото Farmhouse on Boon

7. Змініть постільну білизну.

Ліжко є центральним елементом вашої спальні, тому найкращий спосіб оновити цю кімнату – замінити постіль, ковдри та подушки. І місця для фантазії тут лишається безліч – для найсміливіших ваших ідей.