Зміни за день: 7 способів бюджетно освіжити житло
У кожного з нас з часом з’являється бажання змінити щось у будинку чи квартирі: улюблений колись колір уже набрид, а модні 10 років тому тенденції вже не виглядають свіжо. Та зазвичай натхнення на зміни є більшим, аніж наш бюджет.
The Spruce зібрав 7 ідей, як вдихнути нове життя у квартиру, витративши при цьому мінімум коштів та часу.
1. Замініть ручки та змішувачі.
Варіанти таких змін – безкінечні: від кольору до матеріалу, з яких вони зроблені. І ви здивуєтеся тій новій естетиці, яку вони додадуть: латунні крани чи керамічні ручки з малюнками.
2. Акцентна стіна.
Це простий спосіб зробити серйозні зміни в інтер’єрі, адже не обов’язково перефарбовувати чи переплановувати увесь простір. Можна пофарбувати одну стіну в інший колір або ж додати грайливий візерунок. Якщо ви не певні в кінцевому результаті, обирайте шпалери, які легко замінити.
Фото Mosaic Lab
3. Стіна-твердження.
Акцентна стіна – не єдина, яка допоможе оживити простір. Загалом стіни дають безмежний простір для самоствердження. Ви можете повісити на них різні полиці, які допомогли б показати ваші захоплення – книги, платівки, витвори мистецтва, а також фото з найтеплішими спогадами.
4. Оновіть простір біля вікна.
І йдеться не тільки про нові штори чи жалюзі – функціонал підвіконня також можна змінити і зробити його додатковим місцем для відпочинку.
5. Замініть подушки на дивані.
Диванні подушки – як макіяж кімнати, їх можна безкінечно міняти місцями, залежно від вашого настрою та пір року. Якщо інтер’єр здається вам нудним, додайте йому бадьорості разом з кольоровими подушками. Якщо ж вас приваблює трендовий стиль бохо – віддавайте перевагу органічним фактурам та відтінкам.
Фото Ballard Designs
6. Купіть новий килим.
Килими мають унікальну здатність додавати простору затишку та тепла, що особливо актуально в холодну пору року. При виборі килима звертайте увагу не тільки на візерунок та матеріал – місце його розміщення також має не останнє значення.
Фото Farmhouse on Boon
7. Змініть постільну білизну.
Ліжко є центральним елементом вашої спальні, тому найкращий спосіб оновити цю кімнату – замінити постіль, ковдри та подушки. І місця для фантазії тут лишається безліч – для найсміливіших ваших ідей.