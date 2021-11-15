Якщо у вас є підозра, що цуценя з’їло якусь рослину, – зверніться до ветеринара

У той час, коли рослини можуть бути чудовими прикрасами, частина з них можуть стати отрутою для домашніх улюбленців, якщо вони їх з’їдять. Приміром, навіть найпоширеніші тюльпани та нарциси можуть спричинити смерть пса. Цуценята часто більш вразливі через брак досвіду, менші розміри та менш вибірковий апетит.

The Spruce Pets розповідає про види рослин, від яких потрібно тримати цуценят подалі, симптоми отруєння та як діяти при цьому.

Які рослини отруйні?

Найкраще притримуватися позиції, що всі рослини в саду та в помешканні для цуценяти не несуть користі, адже деякі найбільш популярні квіти водночас є і найбільш небезпечними. Тримайте цуценя подалі від беладони, плюща, нарцисів, тюльпанів, наперстянки, падуба, ревеню, тису, азалій, каладіума та пасліну та подібних рослин.

Молочай-різдвяник викликає в тварин незначні проблеми, як-от надмірне слиновиділення та розлад травлення. Водночас проковтнута ялинова гілка не буде отруйною, але може пошкодити ніжну оболонку шлунково-кишкового тракту. Різні види лілій можуть викликати ниркову недостатність у кішок, а спатифілум, зантедескії (калли) та конвалії небезпечні як для кішок, так і для собак.

Фото Брендона Корм'єра

Симптоми отруєння в цуценят дещо відрізняються для різних рослин:

амариліс: блювота, діарея, депресія, слинотеча, тремор;

азалія: блювота, діарея, слабкість, проблеми з серцем;

дифенбахія: сильне подразнення ротової порожнини, блювота, утруднене ковтання;

плющ: блювота, діарея, біль у шлунку, слинотеча;

нарцис: блювота, діарея, слинотеча, велика кількість (особливо цибулин) може спровокувати аритмію, пониження тиску та тремор;

тюльпани: блювота, діарея, слинотеча, особливо при отруєнні цибулинами;

конвалія: блювота, прискорене або уповільнене серцебиття, низький тиск, кома, судоми;

падуб: блювота і діарея;

паслін: блювота, діарея, судоми, утруднене дихання, шок;

омела: блювота, діарея, утруднене дихання, уповільнення серцевого ритму;

сансев’єрія: блювота і діарея;

ревінь: блювота і слинотеча;

тис: блювота, утруднене дихання, судоми, раптова смерть без ознак серцевої недостатності.

Це не повний перелік рослин, які можуть бути токсичними для вашого улюбленця. Щоб попередити отруєння, найкраще тримати отруйні рослини подалі від свого помешкання або ж цуценя – подалі від рослин.

Фото Меттью Фаулдза

Якщо у вас є підозра, що цуценя з’їло якусь рослину, і особливо, якщо він має якісь із перелічених симптомів, – зверніться до ветеринара. Лікар може порадити вам викликати блювоту, напоїти цуценя водою або молоком і поспостерігати за зміною самопочуття або ж негайно привезти улюбленця в клініку. Не варто викликати блювоту чи якось інакше лікувати отруєння без попередньої консультації з лікарем: неправильна протиотрута може нанести ще більше шкоди, ніж сама отрута.

Як викликати блювоту в цуценяти?

Використовувати поширений серед людей спосіб викликати блювоту за допомогою пальця в горлі не варто: скоріше за все, пес вас вкусить. Найчастіше ветеринари рекомендують дати собаці 3-відсотковий перекис водню. Він може пінитися і не сподобається цуценяті на смак, проте блювоту має викликати упродовж кількох хвилин.

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