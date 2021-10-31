Хоч багато з нас навіть не подумки не припускає, що наш улюблений пес може померти, але треба визнати, що смерть є невід’ємним елементом життя. Чи є якісь ознаки, що ваш улюбленець невдовзі помре?

Смерть собаки може статись з багатьох причин – починаючи від старості або хвороби і закінчуючи нападом на нього іншої тварини. Ми не завжди можемо бути поруч з нашим улюбленцем, оточити його турботою, щоб забезпечити його останні дні чи години безпекою, комфортом і спокоєм.

Якщо собака помирає унаслідок природного процесу старіння або після тривалої хвороби, то можна зауважити певні ознаки того, що його життя добігає кінця. Польський портал Onet.pl пропонує розібратись у цій темі.

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Головні ознаки того, що ваш собака помирає:

Апатія

Однією з перших ознак є відсторонення собаки від звичних повсякденних справ на користь тривалішого сну, апатія, повна відсутність інтересу до справ, які були цікавими раніше навіть тоді, якщо улюбленця заохочувати до цих справ.

Відсутність апетиту

У кожного собаки трапляється ситуація, коли зникає апетит. Наприклад, це буває у спеку. У таких випадках втрата апетиту не означає хвороби або близької смерті собаки. Але, якщо втрата апетиту поєднується з іншими симптомами, тоді є підстави для занепокоєння.

Зміни в поведінці собаки

Про наближення смерті пса може свідчити також свідчать зміни у його поведінці. Зазвичай це дуже помітні зміни, які легко помітить власник, бо пес починає робити те, чого не робив досі.

Важко сказати чи пес усвідомлює наближення власної смерті. Однак можна припустити, що зміна поведінки є результатом того, що він відчуває дискомфорт та/або біль чи страх, викликані соматичними змінами, що відбуваються в його організмі.

Тому навіть найлагідніші, спокійні та врівноважені собаки досі можуть почати шукати схованки і уникати будь-якої компанії. Спроби зблизитися з ним можуть закінчитися агресією собаки.

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Пошук контакту

З іншого боку, перед смертю собака може почати шукати більш тісного контакту зі своїм господарем. Особливо це може проявитись, коли між власником і його улюбленцем сформувались міцні стосунки і пес почувається біля господаря у безпеці. Ми теж, коли нам погано, більш-менш підсвідомо шукаємо контакту з рідними, хочемо, щоб про нас піклувалися. Собака, як і людина, потребує підтримки та турботи у найважчі часи.

Інші ознаки поведінки собаки, які свідчать про близьку смерть:

судоми;

бліді ясна (свідчення, серед іншого, низького артеріального тиску);

відсутність рівноваги;

нетримання сечі;

проблеми з диханням (поверхневе, нерівне дихання);

блювота.

Як поводитись, коли собака помирає?

Само собою зрозуміло, що ми будь-якою ціною хочемо врятувати свого улюбленця, щоб він залишився з нами якнайдовше.

Однак якщо, незважаючи на всю допомогу, лікар однозначно стверджує, що кінець близький і нічого не можна зробити, набагато кращим рішенням, ніж шукати інших спеціалістів, є зосередитися на вихованцеві, забезпечити йому найкращий догляд, спокій, максимальний комфорт і просто (а може це найголовніше!) бути з ним.

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Це надзвичайно важко, не лише фізично, але й психологічно, але для нашого чотириногого друга, який так вірно супроводжував нас і змушував щодня посміхатися, ми повинні залишатися з ним до самого кінця.

Можливо, для нас було б простіше відмовитись від опіки на собакою в його останні дні зробити вигляд, що нічого насправді не відбувається, займатися щоденними справами. Але реальності не уникнути. Собаку не слід залишати одного в його останні хвилини. Особливо, коли ми маємо можливість його підтримати.

Евтаназія собаки

Ані старість, ані важка хвороба не є причиною того, щоб приспати собаку. Цей варіант можна розглядати лише тоді, коли всі методи лікування та / або знеболення були неефективними. Чимало власників тварин, незважаючи на початково величезний внутрішній опір, використовують його, щоб покінчити зі стражданнями свого чотириногого друга.

Хоча рішення про евтаназію приймає власник собаки (лікар не може проводити процедуру без його згоди), фахівець може відмовити. Коли це відбувається? Звичайно, коли після ретельного огляду собаки лікар вирішує, що є шанс покращити її здоров’я. Якщо ж уже нічого зробити не можна, лікар може запропонувати приспати вашого друга.

Рано чи пізно, але життя завжди добігає кінця. Ми всі без винятку стикаємося зі смертю. Точно те ж саме стосується і наших чотирилапих друзів. Собаки – навіть ті, які живуть довго, все одно мають меншу тривалість життя, ніж люди. Тому треба бути готовим до того, що колись нам доведеться попрощатись із нашим вихованцем.