Як почуваються собаки, які залишаються самі дома на декілька годин? Чи це безпечно для них? Чим загрожує домашньому улюбленцеві тривале перебування вдома наодинці?

Поєднувати своє життя із доглядом за домашнім улюбленцем – нелегка справа. Найбільшу вину перед своїм собакою власники відчувають тоді, коли змушені залишати його дома самого. На жаль, ми не завжди можемо взяти собаку з собою на роботу, у магазини чи на зустріч з друзями, а це означає, що наші улюбленці залишаються наодинці кілька, іноді навіть декілька годин. Як довго можна залишати собаку одного дома і як поєднувати турботу про пса із суспільним життям? Портал Psy.pl пропонує розібратись у цьому.

Чи можу я залишити собаку вдома одного?

Більшість собак залишаються вдома одні на кілька годин щодня. Адже їх опікунам доводиться ходити на роботу, робити покупки чи зустрічатися з друзями. Навіть ті домашні тварини, які живуть у великих сім'ях, часто проводять 8-10 годин наодинці. На численних інтернет-форумах часто можна зустріти заяви власників, які хваляться про те, як довго їх собаки залишаються вдома одні:

«Колись я боявся, що мій собака не витримає 5 годин один. Поки я нарешті не перевірив і виявив, що він без проблем може протриматися навіть 10-12 годин і нічого не знищить, нікуди не напісяє. Завдяки цьому після роботи я можу піти за покупками, забрати доньку з дитячого садка і поїхати з нею на дитячий майданчик дорогою додому. Я знаю, що моя собачка за цей час просто спить, і я думаю, що нічого страшного з ним не буде».

«Змалку кожного собаку привчав до того, що я піду і він залишиться один. У них немає проблем із перебуванням наодинці – чи це було 8, чи 12 годин. Зазвичай вони сплять у цей час. Собаки не мають відчуття часу, вони не знають, чи вас не було 4 чи 8 годин».

«На мою думку, переживати, що собака сидить одна – нісенітниця. Він все одно спить. Якщо хтось хоче бути спокійним і не перейматись, що його пес попісяє вдома, то краще взяти самку, тому що у них сечовий міхур більший, ніж у самців, і вони протримаються довше. Я гуляв зі свою двічі на день кожні 12 годин, і їй ніколи нічого не було».

Залишати собаку вдома – це не тільки питання сечового міхура. Деякі притулки неохоче віддають собак на адопцію власникам, які надовго залишатимуть їх наодинці вдома, адже у такому випадку тварина буде почуватись, так само як і за ґратами у притулку.

Найчастіші проблеми, пов’язані із перебування собаки самого дома

Собаки – надзвичайно соціальні тварини, які майже кожну мить проводять у природному середовищі разом із членами своєї родини. Для них життя в групі – це не тільки розвага та розумова стимуляція – це також джерело почуття безпеки. Для домашніх улюбленців таким безпечним притулком є насамперед їх опікун. Тому залишення собаки на кілька годин вдома, ізоляція від улюбленої людини, може викликати численні проблеми.

Ліки від самотності. Нищення меблів, справляння природних потреб дома, гавкіт та виття – це симптоми собачої паніки, пов'язаної з відчуттям небезпеки, що виникає через відсутність господаря.

Відсутність відпочинку. Позбавлений почуття безпеки пес може мати проблеми із заспокоєнням і засинанням. Відсутність сну матиме наслідки на життя тварини – вона може бути завжди втомлена, дратівлива або надмірно збуджена.

Розчарування. Нездатність собаки задовольнити свої основні потреби та неприродна ізоляція можуть засмутити його. Позбавлений активності вихованець може почати гризти побутову техніку, меблі або постійно гавкати, коли залишається один. Неможливість реалізувати свої головні потреби і штучна ізоляція зумовлюють у собаки розчарування. Позбавлена активності тварина намагається якось розрядити накопичену енергію під час прогулянок, демонструючи деструктивну з погляду власника поведінку – тягнути за повідок, безпідставно гавкати і намагатись напасти на пішоходів або інших собак.

Справляння природних потреб удома при здоровому сечовому міхурі. Собакам треба справляти природні потреби кожні кілька годин. Так вони не лише позбуваються надміру води, але й очищують свій організм від токсинів. Занадто тривале утримання від справляння фізіологічних потреб може мати наслідки для здоров’я тварини. Багато собак відчувають стрес, якщо занадто довго чекають на господаря із повним сечовим міхуром.

Як довго собаки можуть залишатися вдома одні?

Звісно, є винятки серед домашніх тварин, де присутність інших членів родини не має значення. Однак переважна більшість собак, які залишилися вдома, відчувають щонайменше дискомфорт. Це, звичайно, не означає, що вам слід відмовитися від догляду за собакою або нікуди не ходити все життя. Однак варто докласти всіх зусиль, щоб вихованець проводив якомога менше часу на самоті. На скільки часу можна залишати собаку вдома одного, щоб це не вплинуло на його здоров'я та психіку? І як подбати про потреби улюбленця, якщо ому справді треба залишитись дома одному?

Подбайте про фізіологічні потреби тварини

Здоровий дорослий пес повинен справляти природні потреби раз на 6-8 годин. Щенята роблять це значно частіше. Якщо ви не можете забезпечити вчасний вигул собаки, то попросіть про це сусіда, родича або найміть людину, яка гулятиме з вашим улюбленцем. Якщо ж ви не маєте кого попросити про таку послугу, то хоча б залиште собаці мати, де б він або вона могли справляти природні потреби. Однак пам’ятайте – такі методи не звільняють вас від обов’язку гуляти з псом і є радше одноразовим варіантом виходу з ситуації.

Привчіть собаку до самотності

Якщо ви раптово залишите собаку одного вдома на 10 годин, то це може стати шоком для нього. Було б помилково очікувати, що собака зненацька зможе стоїчно витримати щоденну тривалу самотність. Треба поступово привчати його до цього. Для цього собаку спочатку треба залишити у помешканні лише на кілька хвилин і повернутися ще до того, як він почне хвилюватися. Якщо собака не проявляє симптомів тривоги, ми можемо почати виходити на все довший і довший час. Спершу це може бути звичне винесення сміття, потім швидкий шопінг у місцевому магазині. Спостерігати за поведінкою собаки та оцінювати його прогрес допоможе веб-камера. Так ви зможете зрозуміти поведінку собаки, коли вас немає вдома.

Подбайте про здоровий сон

Дорослі собаки потребують близько 16 годин сну на день, частину цього часу пес має спати глибоким сном. Щоб глибоко заснути, собаці потрібно почуття безпеки, яке йому дає присутність господаря. Собаки, залишені одні вдома, найчастіше постійно чекають повернення свого власника, прислухаються. Таке тривале очікування і пов’язана з ним нервова напруга втомлює собаку.

Тому після повернення додому не варто зосереджуватись на тому, щоб компенсувати собаці свою відсутність фізичними навантаженнями та шаленою грою. Передусім варто подбати про відпочинок.

Наприклад, можна подивитись разом із собакою фільм на дивані, зробити йому масаж або просто дозволити згорнутись біля вас і нарешті спокійно виспатись.

Зробіть різноманітною собачу самотність

Сидіти під дверима і вловлювати кожен звук з надією, що це повертається улюблений господар – це втомлює і це страшенно нудно. Щоб відволікти його від цього беззмістовного заняття, псу треба організувати цікаві ігри під час нашої присутності дома. Собаці можна залишити наповнений їжею конг, смачний гризунець або заховати щось смачненьке у різних кутках дому. Пошук їжі і її споживання забезпечить собаці розумову стимуляцію і допоможе витратити хоч трохи енергії. Деякі собаки люблять спостерігати за зовнішнім світом крізь вікно. Тому можна їм забезпечити таку можливість, але лише за умови, що це не буде їх занадто збуджувати.

Допомога фахівця

Якщо ви бачите, що у вашого собаки є ознаки тривожного розладу, викликаного розлукою, гіперактивність або інші проблеми, з якими ви не можете впоратись самотужки, то зверніться до собачого психолога. Спеціаліст порадить вам, які хитрощі можна застосувати і що змінити у повсякденному житті, щоб допомогти собаці пережити самотність.