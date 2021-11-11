Несвідомо ми робимо певні речі, які можуть роздратувати наших домашніх улюбленців або збити з пантелику. Певні наші дії можуть подавати нашим собакам неправильні сигнали, і розуміння цих сигналів додасть нам балів в очах наших вихованців та допоможе побудувати міцний зв’язок з ними. Портал PetsWorld склав перелік семи таких речей, які наші собаки в нас ненавидять.

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1. Різні правила для однієї і тієї ж поведінки.

Встановлювати обмеження та правила для собаки потрібно, але ще важливіше їх дотримуватися. Собаки насолоджуються дотриманням цих правил і стабільною рутиною щодня. Багато власників роблять помилку, спершу схвалюючи певну поведінку улюбленця, а потім дорікаючи за той самий вчинок. Це не тільки бентежить собаку, а й породжує відчуття стресу та розгубленості.

Наприклад, ваш пес хоче скуштувати вашої їжі, і ви даєте йому трішки; наступного дня до вас приходить на обід друг, і тварина голодними очима благає про шматочок, але ви йому дорікаєте за це. У цій ситуації винні ви, а не собака.

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2. Різні команди для однієї реакції.

Щоб собака слухався, найкраще дотримуватися одного слова, яке буде відповідати певній команді. Використання різних слів, які означають одне і те ж, збиває собаку з пантелику і він не може дати бажану відповідь на ваше прохання. Тому вся родина, у якій живе собака, має використовувати однакові слова.

Крім того, собаки не сприймають людської мови так, як ми, – вони краще сприймають мову тіла. Тому найкраще пов’язати відповідну фізичну поведінку-сигнал чи позу зі словом для успішної реакції вихованця.

3. Ваші очікування, що пес буде поводитися як цивілізована людина.

Собаці подобається жувати ваші капці, голосно гавкати, обнюхувати все довкола, рити газон – усе це природно для нього. Він не розуміє багатьох людських понять, як-от чистота чи захист дорогого предмета від пошкодження. Будьте терплячими із своїм улюбленцем і не карайте та не кричіть на нього за небажану поведінку.

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4. Міцні обійми.

Для людей обійми – це вияв прихильності, любові та тепла до іншого. Але в собачому світі це має зовсім інше значення – собаки сприймають обійми як прояв влади чи авторитету. Собака показує своє панування, поклавши лапу на спину іншого, тому ви рідко знайдете пса, який любить обійматися.

Інколи вихованець терпить, коли його обіймає один член сім’ї, і дуже боятися обіймів від іншого. Найкраще стежити за ознаками, які вказують на дискомфорт улюбленця: уникнення зорового контакту, спроба відійти, повернення морди в інший від вас бік, притискання вух назад, облизування губ чи закривання рота. Якщо ваш пес демонструє таку реакцію, то йому неприємні ваші стискання.

5. Порушення сну.

Якщо вам коли-небуть потрібно буде розбудити вашого пса від глибокого сну, робіть це легко і повільно. Ніжно торкніться улюбленця або поговоріть до нього, бо раптовий чи імпульсивний дотик може просто його шокувати, особливо якщо пес старий і має проблеми зі слухом. Найкраще дозволити собаці прокинутися самостійно і природно. Якщо ви маєте дітей, не забудьте порадити їм те ж саме.

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6. Залишання самого надовго.

У собаки, яка залишається вдома сама впродовж тривалого періоду на 9-10 годин на день, можуть виникнути страх розлуки та негативна поведінка: пес почне сильно гавкати, жувати все підряд або справляти потреби в будинку.

Собаки створені природою, щоб жити групами, і коли ви берете додому пса, він природно вас сприймає як свою зграю. Собаки люблять спілкуватися зі своєю людською родиною. Якщо вам необхідно лишити пса надовго, попросіть друга, родича або сусіда заходити до нього щодня і проводити з ним час.

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7. Недостатня стимуляція і можливість досліджувати природу.

Пес повністю залежить від хазяїна у щоденних вправах, розвагах та іграх, тому важливо щодня брати його на прогулянку (для більшості порід корисна 15-хвилинна прогулянка двічі на день). Крім того, не менш важливо дозволяти улюбленцю досліджувати навколишнє середовище.

Собаки люблять нюхати все довкола, виявляючи таким чином специфічні запахи і цікаві речі на своєму шляху. Їхній ніс – це як очі для людини, за допомогою нюху собаки пізнають світ. Не поспішайте повертатися додому після того, як пес справить свої потреби, дайте йому час дослідити територію. Інколи можна змінювати прогулянкові доріжки, щоб додати новизни до щоденного розпорядку свого улюбленця.

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