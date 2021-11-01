Переваг від домашніх улюбленців є багато, і, звичайно ж, люди їх усі знають. Домашні тварини приносять радість, навчають відповідальності та співчуття, допомагають зняти стрес. Проте, як пише HuffPost, перед тим, як завести якусь тваринку, потрібно добре усвідомлювати, скільки зусиль по догляду, грошей та часу вона потребуватиме.

Консультантка зі здоров’я та поведінки тварин Ерін Аскеленд та ветеринар Ролан Тріпп називають вісім запитань, на які потрібно відповісти перед тим, як привести додому кота, собаку чи іншого улюбленця.

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Чи можу я собі дозволити домашню тварину?

Навіть якщо ви не витратите багато грошей на придбання самої тварини, вона потребуватиме витрат. Початкова вартість улюбленця може відрізнятися, ви можете взяти навіть безкоштовно кота з вулиці, проте потім треба враховувати в бюджеті кошти на відвідини ветеринара, профілактичні щеплення, аналізи, невідкладну допомогу, якщо улюбленець захворіє чи пораниться.

Інші витрати на утримання домашньої тварини включають корм, тренування, іграшки, товари для догляду, перетримку, прибирання тощо.

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Чи маю я час доглядати за твариною?

Будьте реалістичними щодо вашого графіку, якщо вирішуєте завести тваринку. Вона потребуватиме від вас гнучкості та часу вдома, щоб забезпечити належний догляд, навчання, ігри та прибирання. Деякі вихованці потребують більше уваги, ніж інші, і щоденної взаємодії з власником.

Вам буде потрібно спланувати свій графік так, щоб виводити свого улюбленця на прогулянки (якщо це, наприклад, пес), щоб він не був вдома занадто довго сам, переконатися, що про нього є, кому турбуватися, поки ви будете у відпустці чи у відрядженні.

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Чи моє житло – дружнє до тварини?

Якщо ви живете в маленькій квартирі, завести собаку може стати складніше, ніж у будинку, як мінімум – великі породи. У будь-якому випадку, за всіма тваринами слід наглядати, особливо за молодими – навіть якщо вони перебувають на огородженій території. У невеликих приміщеннях робити це простіше, крім того, можна блокувати певні зони, аби ваш вихованець перебував у тих кімнатах, у яких ви хочете.

Якщо ви орендуєте житло, слід подбати про додаткові витрати, які можуть знадобитися, наприклад, застава чи плата за збитки, нанесені тваринкою.

Чи я підготовлений/на до цього?

Пам’ятайте, що після того, як ви завели домашню тварину, ви будете з нею ділити простір упродовж наступного року чи десятиліття. Якщо ви не готові приділяти улюбленцю необхідні час та турботу, вони можуть стати додатковим джерелом стресу, а не щастя та зцілення.

Те, що ви робите упродовж перших кількох тижнів перебування тваринки у вас вдома, визначає майбутні очікування вашого вихованця. Тому важливо мати план, який допоможе йому пристосуватися до життя з вами. Не приносьте додому тварину без плану або лише тому, що відчуваєте любов з першого погляду.

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Чи це правильний вид/порода для мене?

Дослідіть, яку тварину ви хочете завести і чи сумісна вона з вашим способом життя, подумайте про різні породи та характеристики, які з ними пов’язані. Особливо важливо це для собак. Зокрема, враховуйте розмір, адже від цього залежить місце в автомобілі, вартість буд та спальних місць, кількість їжі та прибирання. Тип шерсті визначить потребу в розчісуванні та грумінгу.

Головні фактори, які слід враховувати: рівень активності, здатність до дресирування, тенденцію бути голосним та дружнім до інших тварин і людей. Якщо хтось у вашій родині – алергік, слід подумати про рівень алергену.

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Чи є в мене достатня підтримка, якщо буде потрібна допомога?

Бажано, щоб усі в родині брали участь у догляді та вихованні тварини, навіть якщо ви є основним власником. Крім того, це несправедливо щодо домашньої тварини, якщо хтось вдома є, але не хоче їй приділяти увагу. Тому обговоріть розклади, обов’язки та сценарії надзвичайних ситуацій перед тим, як привести додому тварину. Якщо ви живете самі, також варто подбати про «план Б»: домовитися з близькими, щоб вони могли підстрахувати у випадку непередбачуваних обставин.

Чи реалістичні в мене очікування щодо утримання домашньої тварини?

Відповідальне володіння твариною полягає в тому, щоб чудово усвідомлювати її потреби і гарантувати їх забезпечення упродовж всього життя. Почитайте літературу про тварину, яку плануєте завести, поспілкуйтеся з тими, хто таку вже має, підрахуйте приблизну вартість догляду і харчування та реалістично погляньте на власне життя, чи все це вам підходить.

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Чи готовий/ва я піти на жертви заради свого улюбленця?

Подумайте про свій спосіб життя: наскільки він зручний для домашньої тварини? Якщо не дуже, то подумайте, чи готові внести зміни, скасувати якісь поїздки, пропустити певні події заради улюбленця. Якщо ви багато подорожуєте, то домашня тварина може бути не дуже вдалою ідеєю. Взагалі тварину не бажано заводити безпосередньо перед поїздкою чи важливим проектом, на якому вам потрібно буде зосередитися.