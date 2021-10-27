Якщо ви живете в приватному будинку і маєте кота, який часто гуляє на вулиці, може статися, що одного дня ваш домашній улюбленець принесе вам подаруночок у вигляді мертвої миші або пташки. Навіщо він так робить, що з цим робити господареві і як відучити кота це робити, розповідає польський портал Fajny Zwierzak.

Для чого кіт приносить додому мертвих гризунів та пташок?

Більшість людей вважають, що так домашній улюбленець хоче отримати визнання в очах господаря. Інші ж кажуть, що кіт хоче поділитися здобиччю і таким чином показує, що піклується про своїх «коханих людей», переживає, щоб ті не померли з голоду. Ще є думка, що так кіт висловлює свою прихильність людині і вдячність за турботу. Скільки правди в цих припущеннях?

Виявляється, що принесена котом здобич – це не подарунок. Така поведінка пов’язана з котячими гормонами. Для будь-якого представника котячих властиво полювати на дрібних хижаків. Дикі коти ніколи не принесуть додому мишу, а волітимуть з’їсти її на самоті, адже щоб здобути здобич, їм довелося багато працювати. Чи приносять домашні коти мишей додому через прихильність до людини? Не обов’язково. Вони приносять їх, аби спокійно там з’їсти і не ділитися з дикими котами.

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Крім того, у дикій природі коти навчають кошенят полювати, переслідувати здобич, ловити та вбивати. Вони приносять малечі мертву здобич, аби закодувати змалку в них звичку полювати. Домашні коти, які не живуть з великим котячим сімейством, намагаються навчити полювати єдину їхню родину – людей. Коти впевнені, що люди не розуміються на полюванні.

Як відучити кота не приносити додому мишей?

На жаль, ви не відучите свого кота полювати – це його інстинкт. Тому найкраще буде просто ігнорувати принесений подарунок – тоді є шанс, що ситуація не повториться. Також можна його не випускати на вулицю – тоді полювати йому буде просто ніде.

Приділяйте більше часу для ігор свого улюбленця: забезпечте достатньо місця для руху, наповніть день заняттями, які зменшать його стрес і покращать самопочуття. Дізнайтеся більше про ігри, які імітують полювання, і придбайте йому відповідні іграшки, які дозволять йому полювати вдома.

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Що робити, коли кіт приніс додому мишу?

Принесених гризунів варто утилізувати, адже вони можуть переносити багато хвороб, небезпечних як для людей, так і для домашніх улюбленців. А з часом у тушці почнуть розвиватися личинки, заводитися мухи. Допомогти в прибиранні мертвих гризунів можуть спеціальні ветеринарні сервіси, які подбають про правильну утилізацію без шкоди для довкілля.