Кіт залазить до вас на руки, мне лапками ваші руки, коліна чи живіт, випускає трішки кігтики та муркоче. Певно, немає жодного котолюба, який би не знав такої поведінки кота: це досить характерна особливість всіх котячих. Проте чи знаєте ви, у чому її справжня причина? Пояснює польський портал Onet.

Чому коти мнуть нас лапками?

Відразу варто зазначити, що нічого спільного з агресією така поведінка не має. Раніше вважалося, що така поведінка викликана занадто раннім відлученням від матері. Проте, якби це було правдою, так поводилися б не всі коти. Та все ж, щоб зрозуміти, чому коти мнуть нас лапами, потрібно зануритися в їхнє дитинство.

Фото Pumpkin

Коти – це ссавці, а отже смокчать молоко в матері перший період життя. Вони народжуюся сліпими та немічними, але вправно знаходять шлях до грудей матері і знають, що треба робити, аби із сосків текло молоко. До речі, кожне кошеня вибирає собі один сосок, з якого постійно смокче молоко.

Якщо подивитися на кошеня, коли воно ссе молоко в матері, можна також помітити цей характерний рух: кожне ритмічно тисне лапками на сосок. Цей рух стимулює вироблення молока і таким чином дозволяє кошенятам вижити. Оскільки кігті в малюків ще маленькі, шкоди матері вони не заподіють.

У цьому так званому «молочному кроці» кошенят і слід шукати причину подібної поведінки дорослих котів. Лежачи біля матері і смокчучи молоко, кошеня почувається в безпеці і задоволеним. Саме тому воно й починає муркотіти. І коли вже дорослий кіт лягає на руки до свого власника, він так само почувається добре, тому повертається в раннє дитинство і несвідомо повторює ці рухи лапками. І знову муркоче.

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Що означає розминання лапками на котячій мові?

Це позитивний сигнал для власників котів. Якщо ваш улюбленець розминає вам живіт чи коліна лапками, це означає, що з вами він почувається спокійно і безпечно, як зі своєю мамою, а отже, він вам дуже довіряє.

Кіт також часом розминає лапками власне лігво чи тіло інших домашніх тваринок, наприклад, собак. Це свідчить про його розслаблення та задоволення. Крім того, така поведінка дозволяє котикам лишити свій запах на тілах інших істот чи предметах: на лапках у них є запахові залози, які людина не відчуває.

Фото Quora

Це все добре, але є одне «але»

На жаль, з віком кігті наших улюбленців ростуть та стають гострішими, тому таке розминання лапками в дорослому віці вже не настільки миле та приємне людині, як раніше, коли кіт був маленьким кошеням. Тому власники котів часом намагаються дисциплінувати своїх вихованців, але ті не можуть зрозуміти, що ж не так.

Щоб підтримувати хороші стосунки зі своїм котом, не варто негативно реагувати на такі їхні прояви ніжності. Це інстинктивна поведінка, яку дуже важко змінити, а негативних наслідків від розминання можна уникнути, регулярно підстригаючи кігті вашому улюбленцеві. Можна спробувати делікатно стримати кота від випускання кігтів, подавати йому звуковий сигнал чи намагатися переключити його увагу, але гарантії успіху такі методи не дають.

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