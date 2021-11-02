Чим би ви не вирішили годувати ваше кошеня – радьтеся з ветеринаром

Аби виростити здорове кошеня, потрібно підібрати йому збалансований раціон, пристосований до його потреб. Оскільки кошенята ростуть дуже швидко, їм потрібна калорійніша їжа, ніж для дорослих котів, з вищим вмістом білків, а також правильний баланс мінералів, вітамінів та інших поживних речовин. Розповідаємо більше про правильне харчування кошенят – як спеціальний корм, так і домашню їжу, скільки потрібно давати їм їжі, а також які продукти кошенятам категорично заборонено вживати.

Основні вимоги до раціону кошенят

Кошеня потребує особливого харчування до 12 місяців: саме з однорічного віку вони вважаються вже дорослими котами. Їжа для кошенят має бути з високим вмістом енергії та якісними протеїнами для росту, повинна зміцнювати імунну систему та легко засвоюватися. Правильний раціон враховує розміри ротової порожнини кошенят та будову його зубів.

У віці від 4 до 8 місяців кошенята готові до відлучення, але їжа спершу повинна мати м’яку текстуру, аби перехід з харчування суто молоком був легким. До 4 місяців кошенятам необхідний раціон, багатий на антиоксиданти, які допомагають сформувати імунітет. Від 4 місяців до року швидкість росту та потреба в калоріях поступово знижуються, проте їжа все ще має бути легкозасвоюваною.

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Будь-які різкі зміни в харчуванні кошеняти можуть призвести до розладу травлення, тому фахівці радять поцікавитися, чим годували кошеня до того, як воно потрапило у ваш будинок, і змінювати раціон поступово упродовж тижня, змішуючи новий корм зі старим та змінюючи їх пропорції. І якщо ви думаєте, що вашому котику потрібно щодня різну їжу, – це не так, бо щоразу до нової їжі йому доведеться адаптовуватися.

Коти люблять їсти в спокої і не люблять, коли поруч розташований їхній туалет. Також миску з їжею варто тримати подалі від ємності з водою, щоб їжа не потрапляла у воду. Їм необхідно отримувати приблизно 60 мл води на кілограм ваги тіла (у тому числі з їжею), тому подбайте, щоб ваш улюбленець постійно мав доступ до чистої питної води. Можна навіть розставити кілька ємностей по всій квартирі, воду в яких варто міняти щодня.

Методи годування

Існує кілька методів годування кошенят. Перший – самообслуговування, коли коти мають вільний доступ до їжі і їдять потроху впродовж дня. Такий метод підходить для тих кошенят, які їдять сухий корм і не схильні до переїдання.

Порційне годування полягає в годуванні кошеняти в певний час, а комбіноване поєднує у собі попередні два методи: сухий корм кошеня їсть тоді, коли захоче, а вологий корм чи натуральну їжу отримує у визначений час. У будь-якому важливо контролювати кількість їжі, яку споживає ваш улюбленець, аби він не мав проблем із зайвою вагою. Якщо ви годуєте його спеціальним кормом, дотримуйтеся рекомендацій на упаковках.

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Корм

Переважно ветеринари сходяться в думці, що кошенят (як і дорослих котів) варто годувати спеціальним кормом, відповідно до їхнього віку. Його виробники дбають про правильний баланс мінералів, вітамінів, білків та вуглеводів, тому контролювати харчування кошенят простіше. Для деяких породистих котів, наприклад, мейн-кунів, британців чи шотландців, взагалі розробляють окремі раціони, які відповідають потребам породи. Готові корми переважно дорожче обходяться, ніж домашня їжа, і в цьому їхній основний недолік.

Рекомендується поєднувати вологий та сухий корм, але давати їх потрібно в різних мисках. Якщо вже вирішили годувати кормом, то поєднувати його з натуральною їжею не варто, як і міняти часто вид корму. Вологий корм чи консерви слід тримати в холодильнику, а той, який він не з'їсть упродовж години, варто викинути.

Більше читайте у рубриці «Домашні тварини​»

Якщо ваш улюбленець мало п’є, то кількість сухого корму варто зменшити на користь вологого. Обирайте корми класів преміум та супер-преміум або холістики, оскільки вони не містять штучних добавок та алергенів. Загалом звертайте увагу на склад, написаний на упаковці.

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Натуральна їжа

Якщо ви вирішили перевести кошеня на натуральну їжу, не варто давати йому все підряд, що їсте самі, адже баланс харчових елементів має бути правильним. Не менше 60% раціону має складати м’ясо – варені чи сирі птиця, кролик або яловичина. Найкраще кошенята засвоюють курятину, тому на її основі роблять майже всі корми для малюків. Раз на тиждень можна давати відварену морську рибу, а кілька разів на місяць – печінку чи інші субпродукти.

Також до раціону варто включати:

жовток курячих яєць чи перепелині яйця (1-2 рази на тиждень);

сирі або варені овочі (крім бобових, помідорів та баклажанів; овочі мають становити 10% раціону);

будь-яку кашу, крім бобових та геркулесу (найкраще – гречка, рис або вівсянка);

кисломолочний сир, кефір, ряжанку, іноді можна давати нежирну сметану та твердий сир.

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Що не можна давати кошенятам (і котам загалом):

жирне м’ясо (свинина, баранина);

смажене м’ясо;

молоко, особливо коров’яче (воно викликає діарею, бо коти не засвоюють лактозу);

жирні кисломолочні продукти та сир;

прісноводну рибу;

ковбасу;

сіль та спеції;

картоплю (коти її не засвоюють);

бобові (викликають тільки здуття і розлади);

солодощі, зокрема шоколад;

хлібо-булочні продукти.

Чим би ви не вирішили годувати ваше кошеня – кормом чи натуральною їжею, радьтеся з вашим ветеринаром та дотримуйтеся його рекомендацій.

Більше читайте у рубриці «Домашні тварини»