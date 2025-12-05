Щоб уберегти вазон, варто виконати одну просту процедуру

Коли настають морози садові горщики, кашпо чи декоративні вазони – особливо з каменю, цементу чи кераміки – часто тріскаються. Причина проста: вода, що міститься у ґрунті або на стінках, замерзає, розширюється та створює тиск, через який матеріал може тріснути. Martha Stewart розповідає, як захистити вазони від тріщин взимку.

Як уберегти вазони від морозу?

Щоб уберегти вазон, варто виконати одну просту процедуру: