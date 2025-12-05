Дуже проста конструкція: як захистити садові вазони від тріщин взимку
Щоб уберегти вазон, варто виконати одну просту процедуру
Коли настають морози садові горщики, кашпо чи декоративні вазони – особливо з каменю, цементу чи кераміки – часто тріскаються. Причина проста: вода, що міститься у ґрунті або на стінках, замерзає, розширюється та створює тиск, через який матеріал може тріснути. Martha Stewart розповідає, як захистити вазони від тріщин взимку.
Як уберегти вазони від морозу?
Щоб уберегти вазон, варто виконати одну просту процедуру:
- Закрийте верх кожного вазона шматком фанери, вирізаним точно за розміром. Таким чином туди не потраплятиме сніг та дощ.
- Обмотайте вазон пластиком по всьому периметру.
- Фінальний шар – мішковина. Повністю накрийте вазон мішковиною. А відкриті краї мішковини щільно зшийте джутовою ниткою, але залиште трохи простору для циркуляції повітря. Мішковину часто використовують у садівництві, тому що вона недорога та біорозкладна, а її колір та текстура настільки гарні, що вкриті нею горщики виглядають стильно.
- Коли настане весна, чохли потрібно зняти та зберегти для повторного використання. І якщо їх зберігати у сухому місці, чохол може прослужити кілька сезонів.
