Найкращі горщики для кімнатних рослин повинні мати різні ключові характеристики

Вибір горщика залежить не тільки від виду рослини, а й від її потреб у вологості ґрунту. Наприклад, пластикові горщики підходять для квітів, що люблять вологий ґрунт, тоді як пористі (неглазуровані) керамічні, глиняні або теракотові горщики – для тих, які надають перевагу сухішому ґрунту, наприклад, для кактусів та сукулентів, пише Ukr.Media.

Досвідчені квітникарі радять уникати кількох типів горщиків для кімнатних рослин.

Занадто високі горщики. У таких горщиках нижні шари ґрунту завжди залишатимуться вологими, що призведе до загнивання коренів. Горщики з піддоном, який кріпиться до дна. В таких горщиках вода застоюється, що призводить до перезволоження рослини. Бочкоподібні горщики. У таких горщиках погіршується дренаж, через що ґрунт на дні просихатиме довше. Глазуровані горщики з одного боку або з одним дренажним отвором. Вони не дозволяють виходити зайвій волозі, що призводить до гниття коренів. Металеві горщики. Оскільки залізо швидко нагрівається й остигає, рослина може серйозно постраждати через неправильну температуру ґрунту. Крім того, такі горщики швидко окислюються. Бетонні горщики. Такі горщики швидко вбирають воду, що може призвести до зневоднення квітки. Ще один недолік полягає в тому, що пересадка кімнатної рослини з бетонного горщика може бути дуже складною.

Найкращі горщики для кімнатних рослин повинні мати різні ключові характеристики. Щоб коріння рослин отримувало достатньо повітря і не загнивало, в горщику має бути кілька дренажних отворів. Розмір горщика також має відповідати кореневій системі рослини, щоб їй було достатньо місця для росту, але при цьому він не був занадто великим. Крім того, горщик має бути досить міцним, щоб утримувати рослину. Зважайте на такі фактори, як стійкість горщика, простота очищення та наявність піддона для збору зайвої води.