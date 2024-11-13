Цей простий засіб допоможе повернути кімнатним рослинам здоровий вигляд та яскравість

Кімнатні рослини не тільки прикрашають інтерʼєр, але й сприяють очищенню повітря в приміщенні. Проте, як пише Ukr.Media, іноді вони можуть виглядати пригніченими або хворими через шкідників, надлишок сонячного світла або нестачу підживлення.

У таких випадках допоможе простий і доступний засіб для відновлення рослин.

Домашнє добриво з аспірину та дріжджів

Це добриво легко приготувати вдома і воно чудово підійде для підживлення кімнатних рослин:

Розтовчіть 1 таблетку аспірину до порошку. Додайте 1 столову ложку дріжджів. Залийте інгредієнти 1 літром теплої води і добре перемішайте.

На одну рослину достатньо використовувати 1 склянку цього добрива. Підгодовувати потрібно після поливу квітів водою. Ефект буде помітний приблизно через 2 тижні.