Як зробити домашнє добриво, що здатне оживити навіть кволі кімнатні рослини
Кімнатні рослини не тільки прикрашають інтерʼєр, але й сприяють очищенню повітря в приміщенні. Проте, як пише Ukr.Media, іноді вони можуть виглядати пригніченими або хворими через шкідників, надлишок сонячного світла або нестачу підживлення.
У таких випадках допоможе простий і доступний засіб для відновлення рослин.
Домашнє добриво з аспірину та дріжджів
Це добриво легко приготувати вдома і воно чудово підійде для підживлення кімнатних рослин:
Розтовчіть 1 таблетку аспірину до порошку.
Додайте 1 столову ложку дріжджів.
Залийте інгредієнти 1 літром теплої води і добре перемішайте.
На одну рослину достатньо використовувати 1 склянку цього добрива. Підгодовувати потрібно після поливу квітів водою. Ефект буде помітний приблизно через 2 тижні.