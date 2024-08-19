Переборщити з внесенням цього продукту практично неможливо

Біогумус – це найбезпечніше, повністю натуральне добриво для рослин. Перероблена дощовими хробаками органіка в результаті процесів їх життєдіяльності розщеплюється на доступні культурам елементи, насичується амінокислотами та іншими корисними речовинами.

Застосування біогумусу

Сухий біогумус

Переборщити з внесенням цього продукту практично неможливо. Іноді рослини саджають у чистий біогумус, і вони в ньому чудово почуваються. Однак чистий біогумус використовувати як субстрат дорого, тому його вносять у ґрунт порціями протягом усього вегетаційного періоду, пише «Флористікс».

Використовувати біогумус можна по-різному. Наприклад, вносити в ґрунт під посадку різних культур, починаючи від картоплі та закінчуючи плодовими деревами. При висаджуванні картоплі достатньо покласти в кожну лунку по 1 склянці біогумусу і змішати його із землею, а під плодові дерева вам знадобиться від 2 до 4 л цього продукту.

Біогумусом можна просто підживлювати рослини: розсипати рівним шаром товщиною 2 см по поверхні, злегка заробити в ґрунт і прикрити мульчею.

На основі біогумусу роблять розсадні суміші для овочів, кімнатних рослин та контейнерних культур, з розрахунку – 1 частина добрива на 3 частини родючого ґрунту.

Рідкий біогумус

Біогумус використовують як у сухому, так і в рідкому вигляді. З нього можна приготувати вермикомпостний настій. Для цього потрібно склянку біогумусу залити 10 л води з температурою близько 20 ⁰C, ретельно розмішати та настоювати добу. Потім 1 л концентрованого настою потрібно розвести 2 л води і застосовувати для кореневих та позакореневих підживлень.

У настої з біогумусу можна замочувати насіння та цибулини, щоб прискорити їх проростання, можна обприскувати ним не тільки плодові дерева та ягідні кущі, але й квіткові культури, для стимулювання утворення пуп’янків та яскравішого цвітіння. Благотворний вплив біогумусу на зростання та розвиток рослин перевірено та доведено неодноразово.

Готове рідке добриво з біогумусу

Зараз у продажу з'явилося готове рідке добриво на основі продукту життєдіяльності плодючих червоних каліфорнійських хробаків, додатково збагачене мікроелементами та вітамінами В1, В2 та В6. Для позакореневої обробки рослин потрібно 3 ковпачки рідкого добрива розчинити в 1 л води.

В результаті використання цього рідкого добрива ви отримаєте активне і яскраве цвітіння, загальна декоративність рослин покращиться, але найголовніше, ви значно знизите ймовірність ураження рослин захворюваннями. Біогумус – повністю екологічний продукт за цілком прийнятною ціною.