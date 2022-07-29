Головною турботою садівника в серпні є збір дозрілого врожаю

Серпень – місяць, коли в саду масово дозріває врожай, який потрібно не тільки зібрати, але й переробити. Дачні роботи в серпні припускають посів скоростиглих овочів, пересадку багаторічних квітів і полуниці, а також боротьбу з непроханими гостями-шкідниками. «Дім і сад» детальніше розповідає про завдання, які потрібно виконати садівнику на городі та в саду.

Роботи в саду

Головною турботою садівника в серпні є збір дозрілого врожаю. Перевантажені зрілими плодами гілки дерев необхідно зміцнювати підпірками, щоб вони не зламалися. Можна використовувати дерев’яні рогатини з прокладкою з мішковини.

Збір плодів з дерев потрібно починати своєчасно і не доводити фрукти до повної стиглості, інакше буде важко зберегти їх якість і виникнуть проблеми з транспортуванням. Зібрані фрукти потрібно якомога швидше переробити – засушити, заморозити, зварити компоти чи варення. Також своєчасно збирайте і викидайте падалицю: у залишках фруктів, що гниють, легко заводяться шкідники, вони можуть заразити великі площі саду.

Щеплення на плодових рослинах, що зроблені раніше, необхідно оглянути, щепу, що не прижилася, рекомендується відразу видалити. Окулірування яблуні, горобини й груші можна проводити до середини серпня.

Крім того, серпень (точніше його кінець) – найкращий час для посадки й пересадки полуниці. Під вирощування полуниці або суниці потрібно відвести підвищені ділянки, відкриті сонячному світлу, бажано орієнтовані на південь або захід. Поганими попередниками для цих ягід є капуста, кабачок, огірок, всі пасльонові, гарбуз, найкращі сусіди – чорнобривці, цибуля, часник, шпинат, базилік, настурція.

Роботи у квітнику

У першій половині серпня можна проводити пересадку і посадку багаторічних квітів:

флокси – можна ділити кущі та пересаджувати їх у нові клумби;

конвалії – можна пересаджувати в напівтінь: материнські рослини обережно викопують, на кожному відрізку кореневища має бути 2-3 бруньки;

примули – обережно ділимо для посадки на нове місце;

півонії – старі кущі омолоджують, що допоможе забезпечити буйне цвітіння наступного року;\

іриси – коріння ірисів дуже тендітне, тому розділяйте його руками, оптимальна довжина – близько 10 см, листя підрізайте приблизно наполовину, висаджуйте на глибину до 7 см.

Крім того, варто оглянути всі сорти троянд, і якщо виявите грибкові захворювання, обробіть кущі фунгіцидом. Для боротьби зі шкідниками використовуйте інсектициди. Зламані й муміфіковані пагони троянд в серпні рекомендується видалити.

З однорічних та багаторічних квітів, які закінчили цвітіння, рекомендується зібрати насіння. Для його зберігання використовуйте прозорі пакети – це допоможе стежити за станом посівного матеріалу. Насіння мальви й водозбору можна частково посіяти в ґрунт, а розсаду шток-троянди, братків, турецької гвоздики, незабудки та рогатої фіалки можна пересадити на постійне місце в клумбі.

Роботи на городі

У серпні дозрівають середньоранні сорти картоплі. При збиранні намагайтеся накривати коренеплоди непрозорою плівкою або мішковиною, інакше картопля позеленіє і буде непридатна в їжу. Кабачки, томати, огірки, баклажани, перець пора консервувати. Буряк і моркву необхідно прорідити, видалити з грядок деформовані й слабкі коренеплоди.

Невдовзі можна буде збирати часник та цибулю, тому саме час поступово скорочувати полив цих культур. У грядці з цибулею розгорніть ґрунт, зелене пір’я заплетіть в косу або зав’яжіть вузлом – це допоможе направити поживні речовини з листя в цибулину.

Не залишайте овочеве бадилля і пошкоджені плоди на грядках. Коли вони будуть перегнивати, то можуть стати джерелом грибкових інфекцій. Не забувайте про полив і підживлення – овочі потребують багато поживних речовин і знижують врожайність при нестачі вологи.

Наприкінці літа іще можна сіяти овочі насінням – скоростиглі сорти салату, редьки, редиски, пряної зелені, буряку. Крім того, ще можна висаджувати овочі в теплиці. Якщо хочете пізньої осені отримати урожай зелені, огірків, пекінської капусти, то в серпні вже пора висаджувати розсаду. Зелена цибуля, горох, броколі, редис також встигнуть дати врожай до осінньої негоди.

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