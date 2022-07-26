Усі городні культури потрібно поливати під корінь

У спекотну погоду потрібно особливу увагу приділити поливу, адже він допомагає рослинам не лише дати якісний урожай, а й взагалі вижити. Якщо температура повітря досить довго перевищує +29°C, більшість рослин дуже швидко втрачають вологу та опускають листя. Помідори, кабачки та огірки припиняють цвісти і формувати зав’язі. Розповідаємо, як рятувати городину від посухи – і для цього потрібен не лише правильний полив.

В особливо спекотну погоду вижити рослинам допоможе правильна агротехніка, а саме:

полив;

підживлення;

мульчування;

затінення;

попередження хвороб.

При поливі городу треба дотримуватися кількох базових правил:

1. Усі городні культури потрібно поливати під корінь. Якщо поливати рослини зверху, то швидко «згорить» листя, адже краплі води будуть виконувати роль збільшувальних лінз.

2. Не можна поливати холодною водою, особливо зі свердловини чи колодязя: там температура води може бути +7-9°C, і це не піде на користь рослинам. Можна набрати її в бочки і дати відстоятися, прогрітися на сонечку – оптимальною буде температура +24-25°C. Крім того, вода зі свердловини може бути підсоленою – ще одна причина, чому потрібно відстоювати воду.

3. Поливати потрібно в міру: рослини не здатні нормально фотосинтезувати, коли ґрунт занадто вологий. Вони потребують кисню, і надмірний полив призводить до задушення.

4. Найкраще поливати городину з 6:00 до 10:00 – до настання денної спеки. Рослинам вистачить часу напитися, а волога висохне на листках до полуденної спеки. Ранковий полив найбільш економний, адже зводить до мінімуму випаровування. Крім того, рослини легше поглинають воду, коли вони не піддаються тепловому стресу на піку спеки. Якщо полив вранці неможливий – полийте в проміжку між 16:00 та 19:00. На ніч поливати рослини не варто: прохолодні і вологі умови приваблять слимаків.

5. Як однорічники, так і багаторічники отримують вигоду від вологозарядного поливу – глибокого замочування 2-3 рази на тиждень на тлі затяжної спеки. Коли вода повільно і повністю проникає в ґрунт (на глибину не менше 15 см), коріння стає сильнішим і краще переносить висихання поверхні. Дізнатися, що настав час такого поливу, допоможе, наприклад, кабачок – це відмінна індикаторна рослина. Якщо листя кабачків похилилося – починайте глибоке змочування. Загалом у всіх добре политих рослин листя повністю розгорнуте, пружне, гладке, яскраво-зеленого кольору.

Зберегти вологу в ґрунті біля коріння допоможе мульчування. Чим товстіший шар, тим ефективнішим є захист від пересихання. Як мульча згодиться майже все, що пропускає вологу та повітря, але перешкоджає перегріву землі та випаровуванню вологи: сіно, солома, хвоя, бур’яни без насіння тощо.

Окрім поливу, не зайвим буде підживлення. У сонячну та теплу погоду добрива засвоюються швидше, тому їх варто вносити раз на 7-10 днів. Можна проводити як кореневе, так і позакореневе підживлення комплексними макро- і мікродобривами з гуматом калію. Перед кореневим підживленням потрібно попередньо змочити землю, а позакореневе під живлення (по листу) проводять у першій половині дня, щоб уникнути опіків.

Особливо ефективні сучасні водорозчинні комплексні мінеральні добрива або рідкі органічні підгодівлі: настій коров’яку, курячого посліду або зелених бур’янів. Головне - не перевищувати рекомендовані концентрації та строки внесення.

Також варто захистити від прямих сонячних променів ті рослини, які можна накрити. Особливо від літнього сонця страждають огірки. Можна зробити навіс із агроволокна чи спеціальної захисної сітки: ці матеріали м’яко розсіюватимуть світло і не перешкоджатимуть циркуляції повітря.

За матеріалами «Земляк», «Аграрії разом», «Дім Сад Город плюс»

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