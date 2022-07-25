У серпні ще не пізно посадити на городі зелень та інші скоростиглі культури

Серпень – період активного збору врожаю в саду та на городі, а водночас – боротьби зі шкідниками, бур’янами та посухою. Крім того, у цей час слід подумати й про наступний врожай, адже більшість плодових дерев і чагарників в цей час закладають плодові бруньки наступного року. Водночас у серпні ще не пізно посадити на городі зелень та інші скоростиглі культури – редис, горох, спаржеву квасолю, ранні сорти моркви та буряків, а також можна починати розмноження деяких рослин. У які дні це найкраще робити, розповідає «Зелена садиба».

Посівний календар на серпень 2022 року

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 серпня загалом сприятливі дні для посівів і посадок всіх рослин, 11, 12, 26, 27 серпня – загалом несприятливі.

Коренеплоди:

редис – 2-4, 9, 10, 13, 14, 17-19, 22-24, 30, 31;

картопля – 9, 10 17-19;

буряк, морква, пастернак – 2-4, 9, 10, 13, 14, 17-19, 22-24, 30, 31;

редька – 2-4, 5, 6, 9, 10, 17-19, 22-24, 30, 31.

Цибулеві:

цибуля на зелень – 2-6, 10, 17-19, 30, 31;

декоративно-їстівна цибуля – 2-4, 9, 10, 13, 14, 17-19, 22-24, 30, 31.

Овочі:

томати, фізаліс – 5, 6, 17-19, 22-24;

солодкий, гострий перець – 2-6, 10, 17-19, 30, 31;

огірки – 2-6, 10, 17-19, 30, 31;

рання капуста – 2-4, 17-19, 30, 31;

кале, пак-чой, інша листова капуста – 2-6, 10, 17-19, 30, 31;

кабачки, патисони, гарбуз – 17-19, 22-24;

стручкові (квасоля, горох тощо) – 2-4, 17-19, 30, 31;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 2-10, 17-19, 22-24, 30, 31;

міцелій – 2-4, 30, 31.

Зелень та трави:

листовий салат – 2-6, 9, 10, 13-19, 30, 31;

шпинат – 2-6, 9, 10, 30, 31;

рукола, крес, листова гірчиця – 2-6, 9, 10, 30, 31;

мангольд та інші листові овочі – 2-6, 10, 17-19, 30, 31;

щавель – 2-6, 10, 17-19, 30, 31;

кріп та фенхель – 2-6, 9, 10, 13-19, 30, 31;

петрушка, кінза та селера на листя – 2-6, 9, 10, 17-19, 30, 31;

базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 5, 6, 17-19, 22-25, 28-31;

лікарські та чайні культури – 2-8, 17-19, 30, 31;

мікрозелень – 2-6, 9, 10, 17-19, 30, 31.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 2-6, 9, 10, 17-24, 30;

яблуня – 7, 8, 17-19;

груша, айва – 2-4, 30, 31;

абрикос, вишня, слива, персик – 2-4, 7, 8, 17-19, 30, 31;

черешня – 7, 8, 17-19, 25, 26;

волоський горіх, фундук – 7, 8, 17-19;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 4-8, 13, 14, 17-19, 22-24;

глід – 4-6, 8, 9, 15-19, 31;

малина – 4-6, 20-24, 31;

смородина – 4-6, 8-10, 13, 14, 22-25;

аґрус та інші ягідники – 4-6, 9, 10, 22-24, 31;

виноград – 2-6, 13, 14, 20-24, 30, 31.

Декоративні рослини:

однорічники – 1-6, 9, 10, 15, 16, 22-24, 28-31;

цибулинні та бульбові – 1, 2, 4-6, 9, 10, 13, 14, 17-19, 22-24, 28, 29;

трав’янисті багаторічники – 1-6, 17-19, 22-25, 28-31;

хвойні – 1, 7, 8, 25, 28, 29;

живі огорожі – 1, 7, 8, 25, 28, 29;

чагарники та дерева – 1, 7, 8, 17-19, 25, 28, 29;

ліани – 1-3, 7-10, 20, 21, 28-31;

газони – 1-4, 7-10, 15, 16, 22-25, 28-31;

сидерати – 1-10, 17-19, 22-25, 28-31.

Найкращі дні для садових робіт у серпні 2022 року:

розпушування та робота з ґрунтом – 2, 3, 5-13, 22-24, 28-30;

пророщування насіння – 2-6, 9, 10, 13, 14, 17-19, 22-24, 30, 31;

пікірування, проріджування – 5-9, 15-19, 29, 30;

поливи – 2-6, 9, 10, 12-14, 30, 31;

підживлення органічними добривами – 5, 6, 13, 14, 17-19, 22-24;

підживлення мінеральними добривами – 5, 6, 9, 10, 22-24;

компостування, закладка зелених добрив – 1, 5, 6, 12-14, 22-24, 28, 29;

обрізка, омолодження, формування – 17-21, 26, 27;

стрижка газону, косовиця трав – 13, 14, 16, 20, 21;

прищипка, пасинкування – 1-10, 17-21, 27, 30, 31;

підв’язка, встановлення опор – 2-6, 9, 10, 30, 31;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 1, 11, 15, 16, 20-22, 24-29;

профілактичні обробки – 1, 7, 8, 20, 21, 28, 29;

заготівля живців та прикопування відводків – 2-6, 9, 10, 30, 31;

щеплення та окулірування – 2-6, 22, 23, 30, 31;

збір насіння – 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 31;

збір квітів та лікарських трав – 1, 7-10, 24-29;

збір врожаю – 7, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25-30;

консервація, сушіння – 1-3, 5-8, 17-24, 27-31;

засолювання та квашення – 7-10.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»