Якщо ви вирощуєте помідори в ґрунті, догляд в серпні спроститься після мульчування грядок

У другій половині літа помідори починають потроху дозрівати, але турбота про рослини в цей час не закінчується. Найважливіше у догляді за помідорами в цей період − захист від фітофтори, але це ще не все. Як потрібно доглядати помідори в липні та серпні, щоб отримати гарний врожай, розповідає «Дім і сад».

Боротьба з фітофторою

Фітофтора − захворювання, від якого страждають не тільки помідори, але й інші культури. Тому обробка томатів від фітофтори має бути регулярною, в тому числі й у профілактичних цілях.

Основні ознаки цього захворювання:

на плодах з’являються коричневі плями, схожі на гниль;

бурі плями на стеблах рослин, що швидко розповсюджуються;

білуватий наліт на нижній поверхні листя.

Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак, негайно обприскайте рослини дріжджовим розчином (80 г дріжджів на відро води). Для обприскування можна приготувати й суміш з води, молока та йоду (10 л, 1 л та 20 крапель відповідно). Такі народні засоби можна використовувати, якщо немає під рукою спецзасобу.

Для профілактики фітофтори та її лікування використовують бордоську суміш. Приготуйте розчин (10 л води на 10 г суміші) і раз на 5-7 днів обприскуйте нею помідори з кінця липня. Ще один популярний засіб − «Фітоспорин», який має сильну профілактичну дію, добре захищає рослини від захворювань.

Поради для кращого захисту від фітофтори:

в період росту плодів робіть підживлення − це допоможе зміцнити імунітет томатів;

регулярно провітрюйте теплицю: занадто вологе повітря та утворення конденсату на стінках створюють ідеальні умови для швидкого поширення фітофтори на томатах у теплиці;

час від часу видаляйте нижнє листя, що росте до перших квіткових китиць, і пасинки, щоб уникнути формування густого куща, який буде особливо вразливим перед фітофторою.

Після появи перших плодів обробку томатів від фітофтори краще проводити народними засобами, а не хімікатами. При підготовці до наступного сезону і покупці насіння для розсади зверніть увагу на сорти томатів, стійких до фітофтори.

Мульчування

Якщо ви вирощуєте помідори в ґрунті, догляд в серпні спроститься після мульчування грядок. Для цього можна вибрати солому, старе сіно, тирсу або торішнє листя. Мульча затримає більше вологи в землі, тому поливати грядку можна буде рідше, не дасть їй пересохнути та вкритися кіркою. Поступово розкладаючись, вона буде насичувати ґрунт поживними речовинами, він стане розсипчастим, в ньому заведеться багато дощових черв'яків, які значно поліпшать вентиляцію.

Полив і підживлення

Якщо літо видалося спекотним і посушливим, то продовжувати поливати помідори потрібно і після утворення плодів. Інтенсивність зволоження визначайте самі в залежності від кліматичних умов вашої місцевості та особливостей ґрунту на ділянці. Поливати краще частіше, але потроху, щоб не допускати чергування сильного зволоження землі з її висушуванням. Через це плоди можуть вкритися тріщинами.

Для нормального формування томатів і поліпшення їх якості плоди наприкінці липня і в серпні мають отримувати достатню кількість калію. Найбільш доступне його джерело − зола, яка утворилася після спалювання сухих бур’янів, сіна, дров, гілочок дерев. Приготуйте з неї живильний розчин у пропорції 10 л води на склянку золи, розмішайте його і поливайте ним кущі.

Влітку томати можуть відчувати й брак фосфору, це можна помітити по фіолетовому відтінку листя рослин. У такому випадку знадобиться підживлення суперфосфатом (2 столові ложки на 10 л води).

Найзручніше підживлювати томати комплексними добривами. У серпні буде достатньо одного-двох разів. Але якщо ви бачите, що рослини зелені, на них немає пожовклого листя й ознак хвороб, а плоди ростуть і дозрівають швидко, то зайвий раз підживлювати томати не варто.

Видалення пасинків і обрізка верхівок

Пасинки потрібно видаляти для того, щоб поліпшити провітрювання куща, прискорити дозрівання плодів. А якщо томати високорослі, то потрібно видаляти й верхівки рослин, щоб вони витрачали більше сил на формування плодів. Знайдіть на кущі верхню китицю і другий лист над нею − у цьому місці й потрібно робити зріз. Користуйтеся для цього продезінфікованими ножицями або секатором.

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