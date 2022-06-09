Для отримання високого врожаю пасинки потрібно обов’язково та регулярно видаляти

Існують сорти помідорів, які не пасинкуються та утворюють низькорослий кущ з міцними короткими пагонами. Натомість звичайні томати утворюють безліч пазушних стебел – пасинків, які захаращують кущ і віднімають у нього поживні речовини. Для отримання високого врожаю, а також зменшення ризику появи захворювань пасинки потрібно обов’язково та регулярно видаляти. Як правильно це робити для ґрунтових та тепличних помідорів, розповідає «Дім і сад».

Як видаляти пасинки, щоб вони більше не росли:

Прищипуйте пагони рано вранці, а напередодні полийте грядку, щоб рослини були сповнені сил і не постраждали від втрати соку. Видаляйте відростки, коли вони досягнуть довжини 5-6 см. Вони іще тонкі, легко зрізаються, вищипуються і не пригнічують зростання зав’язей. Залишайте пеньок близько 2 см завдовжки, без листа. Так можна значно сповільнити повторне зростання пагону. Перевіряйте рослини раз на два тижні. За цей час нові паростки виростають до 4-7 см, в залежності від сорту і кліматичних умов.

Як пасинкувати помідори у відкритому ґрунті

Для кожної групи томатів є свої способи формування куща, які залежать від здатності стебла виростати до певної висоти:

Низькорослі томати до 50-60 см заввишки починайте пасинкувати в середині червня. Залишайте пагони, які формуються поруч з квітковою китицею: вони завжди більш врожайні. У середині серпня видаляйте всі нові паростки – ці гілочки не встигнуть сформувати урожай, уповільнять зростання і дозрівання наявних плодів. Середньорослі томати формуйте в три стебла. Для цього залиште два найрозвиненіші пагони в нижній частині куща. Починати формування рослини потрібно вже за 2-3 тижні після посадки на грядки. Високорослі томати, навіть дрібноплідні чері, формуйте у два стебла. Зайві пагони призводять до виснаження рослини, стебло стає крихким. Прищипніть верхівку в серпні, щоб дати можливість всім помідорам дозріти до перших заморозків.

Своєчасне і правильне пасинкування дає можливість підвищити врожайність на 30-50% і домогтися більш раннього дозрівання плодів.

Як пасинкувати помідори в теплиці

У теплиці швидкість зростання томатів набагато вища. Освітленість тут дещо поступається освітленості у відкритому ґрунті, а вологість повітря, навпаки, вища. Низькорослі сорти в теплиці вирощують не часто. Решта формується дещо інакше, ніж у відкритому ґрунті, щоб не з’явилися захворювання і рослини не затінювали одна одну:

Високорослі сорти формуйте в одне стебло з 5-10 квітковими китицями, а нижні листки до першої зав’язі видаляйте повністю. Середньорослі сорти формуйте у два стебла. Врожайність від таких кардинальних заходів не знижується за рахунок збільшення вегетаційного періоду.

Огляд томатів у теплиці проводьте раз на тиждень.

Як пасинкувати великоплідні томати

Вирощування великоплідних сортів часто розчаровує: перші зав’язі ще дають великі плоди, але чим вище квіткова китиця, тим вони дрібніші. Останні плоди у китиці або на верхніх зав’язях можуть вирости лише розміром з яйце замість обіцяних 500-700 грамів. Пасинкуйте такі томати відразу після появи перших бічних пагонів. Вирощування в одне стебло перенаправляє поживні речовини до плодів.

На початку – у середині серпня видаліть нові квіткові китиці і прищипніть точку росту основного стебла. Кількість помідорів при такому способі формування куща знижується, проте вага плодів значно зростає, а смакові якості поліпшуються. Постійно стежте, щоб рослини не нарощували зайву зелену масу. Особливу небезпеку для врожаю представляють пасинки, розташовані нижче першої квіткової китиці. Видаліть їх, коли вони досягнуть довжини 3-4 см, щоб сік йшов від коренів до зав’язей.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»