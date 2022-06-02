Догляд за томатами після висадки в теплицю зводиться в основному до підживлень та регулярних поливів

Загалом догляд за томатами в червні не є особливо трудомістким, проте має бути регулярним, оскільки у цей період відбувається закладка найперших великих плодів. Помідори на відкритих грядках ще не дуже зміцніли, а ось в теплиці вже остаточно прижилися і підросли. Там можна починати пасинкування, обробки й підживлення. Що і як потрібно робити, детально розповідає «Дім і сад».

Що потрібно робити

У першу чергу важливе ретельне підживлення рослин і їх обробка хімічними препаратами, щоб запобігти хворобам і знищити можливих шкідників. Також необхідно систематично зволожувати помідори в теплиці та ґрунті, якщо немає дощів.

Прополка грядок – це також одна з важливих робіт, яку потрібно виконувати не тільки в червні, але й упродовж усього літа. Ґрунт навколо кущів варто регулярно рихлити. Підгортання проводиться обов’язково по вологій землі.

Догляд у теплиці

Догляд за томатами після висадки в теплицю зводиться в основному до підживлень та регулярних поливів. Після того, як вони розквітнуть, варто ретельно стежити за температурою: якщо рослини в цей час почнуть сильно перегріватися, виникне висока ймовірність того, що вони втратять зав’язі і бутони, а пилок стане безплідним. Щоб зменшити температуру в теплиці, її необхідно ретельно провітрювати. Відкриті двері і вікна дозволять дещо стабілізувати температуру всередині навіть у спеку. Добре допомагає регулярний і рясний полив.

Помідори в теплиці також варто обробити спеціальними препаратами від хвороб та шкідників, оскільки кущі розташовуються близько один від одного, що сприяє розвитку хвороботворних мікроорганізмів. Регулярно виконуйте санобробку біологічними препаратами «Фітоспорін» або «Серебромедін», які повністю безпечні для людей, але відмінно вбивають грибок.

У теплиці помідори завжди дають рясний урожай, але плодоношення досить сильно виснажує рослини, тому їх важливо часто підживлювати (приблизно раз на один-два тижні). Гарні підживлення – це мінеральні добрива, наприклад, «Агроном Профі», «Стимовіт» або «Чистий лист».

На початку літа бур’яни агресивно розповсюджуються не тільки на відкриті грядки, але й на тепличні. Прополка трави є обов’язковою, а зелена маса бур’яну відмінно підійде для створення компосту або настою для підживлення овочів.

Крім того, у червні потрібно проводити пасинкування стебел рослини. Також приблизно в цей же час кущі підв’язують, щоб їх стебла не зламалися від важких плодів. Підв’язувати томати можна за допомогою товстої мотузки. Намагайтеся не використовувати для цього тонкі нитки, рибальську волосінь і таке інше – вони можуть легко пошкодити стебла.

Догляд у відкритому ґрунті

Роботи на грядках під відкритим небом мало чим відрізняються від догляду у теплиці. Головне, що потрібно робити городнику, – запобігати випаровування вологи з грядок на сонці. Для цього землю навколо томатних кущів обкладають товстим шаром компосту або пучками трави. Після того, як стебла зміцніють, їх так само потрібно буде пасинкувати приблизно раз на тиждень, видаляючи гілки, що не плодоносять. До речі, існують сорти помідорів, які не пасинкуються.

Що робити, якщо обсипається зав’язь

Якщо, незважаючи на всі ваші зусилля, кущі помідорів з незрозумілої причини починають втрачати зав’язі, необхідно обприскати їх спеціальними стимуляторами. Для цього можна використовувати «Зав’язь» для томатів або «Бутон».

Також непогано буде обприскати томатні кущі борною кислотою раз на два тижні, яка теж добре сприяє утворенню міцних зав’язей. Розчин борної кислоти готується наступним чином:

В один літр гарячої води засипте один грам порошкоподібної борної кислоти. Ретельно розмішайте, щоб не залишилося нерозчинних кристалів порошку. Після того як вода охолоне і стане ледь теплою, розчин налийте в пульверизатор і обприскайте ним томатні кущі.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»