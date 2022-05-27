На початку літа, як правило, кожен садівник починає реальніше оцінювати фронт робіт цього сезону, запланованих ще взимку. На багато ідей уже не вистачає часу. Спланувати свій графік з урахуванням сприятливих днів для посіву і посадки рослин допоможе посівний календар. Якщо про його користь для розвитку рослин можна посперечатися, то його допомога в самоорганізації садівника очевидна. Що і коли бажано садити, а також взагалі робити на городі та в саду – розповідає «Зелена садиба».

Місячний календар на червень 2022 каже, що перші три дні місяця сприятливі для посіву всіх рослин. Якщо підготувати грядки та насіння заздалегідь, то за три дні можна посадити майже все, що планувалося.

Посівний календар на червень 2022 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-3, 9-12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 14, 17, 18, 28, 29.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 15, 16, 21, 22, 24, 25;

буряк, морква, пастернак – 9, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25;

редис – 1-3, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30;

редька, ріпа – 9, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25;

селера, петрушка на корінь – 2, 3, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25.

Цибулеві:

цибуля городня – 11, 12, 24, 25;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1-3, 9, 10-12, 24, 25, 30;

часник – 11, 12, 24, 25;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 9, 10, 11, 12, 24, 25.

Овочі:

томати, фізаліс – 1-3, 11-13, 24, 25, 30;

солодкий, гострий перець – 1-3, 9-12, 24, 25, 30;

баклажани – 11, 12, 24, 25;

огірки – 1-3, 9, 10-12, 24, 25, 30;

броколі, цвітна капуста – 9, 10, 24, 25;

рання капуста – 1-3, 9, 10-12, 24, 25, 30;

середня та пізня капуста – 9, 10, 24, 25;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 1-3, 30;

стеблова селера – 1-3;

кабачки, патисони, гарбузи – 1-3, 9, 10-12, 24, 25, 30;

баштанні – 1-3, 11, 12, 30;

стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та інші) – 9, 10;

кукурудза – 9, 10;

соняшник – 4, 5, 9, 10;

міцелій – 9, 10.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Зелень та трави:

листовий салат – 1-3, 9-12, 19-25, 30;

шпинат – 1-3, 24, 25, 30;

качанні салати, цикорій – 19-23;

рукола, крес, листова гірчиця – 1-3, 11, 12, 24, 25, 30;

мангольд та інші листові овочі – 1-3, 24, 25, 30;

щавель – 19-25;

кріп та фенхель – 1-3, 9-12, 24, 25, 30;

петрушка, кінза та селера на листя – 1-3, 11, 12, 19-25, 30;

базилік, материнка, розмарин тощо – 1-3, 11, 12, 15, 16, 23-25, 30;

лікарські та чайні культури – 9-13, 24-25;

мікрозелень – 1-3, 11, 12, 24, 25, 30.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1-3, 9-12, 15, 16, 26, 27, 30;

яблуня – 13-16, 24;

груша, айва – 8, 9, 15, 16;

абрикос, вишня, слива, персик – 9, 10, 13, 14, 24, 25;

черешня – 3-5, 13, 24, 25;

волоський горіх, фундук – 9, 10, 13, 15, 16, 24, 25;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 1-3, 11-13, 19, 20, 24, 25, 30;

глід – 1-5, 11, 12, 24, 25, 30;

смородина – 1-5, 11, 12, 19, 20, 30;

малина – 1-3, 11, 12, 26, 27, 30;

аґрус та інші ягідники – 1-3, 11, 12, 30;

виноград – 1-3, 9-12, 19, 20, 26, 27, 30.

Декоративні рослини:

однорічники – 1-3, 6-10, 21-23, 30;

цибулинні та бульбові – 6-8, 11, 12, 15, 16, 19-25, 30;

трав’янисті багаторічники – 1-12, 15, 16, 23-25, 30;

хвойні – 1, 4-8, 13, 30;

живі огорожі – 4-8, 13;

чагарники та дерева – 1, 4-8, 13, 24, 25, 30;

ліани – 1-3, 6-11, 13, 15, 16, 26, 27;

газон – 1-3, 6-10, 13, 15, 16, 21-23, 30;

сидерати – 1-9, 13, 15, 16, 24, 25, 30.

Найкращі дні для садових робіт у червні 2022 року:

розпушування та робота з ґрунтом – 1-5, 7-15, 21-23, 26, 30;

пророщування насіння – 1-3, 9-12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30;

пікування, проріджування – 1, 2, 7-11, 15, 16, 18-20, 24-29;

поливи – 1-3, 8-12, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30;

підживлення органічними та зеленими добривами – 1-5, 11-13, 15-25, 27, 28;

підживлення мінеральними добривами – 1-5, 11-13, 17-25, 27, 28, 30;

компостування, закладка зелених добрив – 1-3, 6-8, 11, 12, 14, 19, 20, 30;

обрізка, омолодження, формування – 17, 18, 24, 25;

стрижка газону, косовиця трав – 19-25, 31;

прищипка, пасинкування – 1-4, 17, 18, 29;

установка опор, підв’язка – 1-3, 11, 12, 30;

боротьба з шкідниками та хворобами – 4, 5, 13, 16-18, 21-23, 26-29;

профілактичні обробки – 6-8, 13, 26-28;

заготівля живців та прикопування відводків – 1-3, 9-12, 15, 16;

щеплення та окулювання – 1-3, 9-12, 19, 20, 30;

збір врожаю – 9, 10, 15, 16, 21-23, 29;

збір квітів та лікарських трав – 4-8, 13, 15, 16, 26, 27;

збір насіння – 4, 5, 9, 10, 14, 17, 18, 21-23;

консервація, сушіння – 1-13, 24-28, 30;

засолювання та квашення – 1-5, 30.

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