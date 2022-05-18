Найголовніше правило великого врожаю: вчасно збирайте його, не даючи огіркам перезріти

Вирощування огірків вимагає регулярної уваги і турботи, проте є невеликий секрет, який дозволить в рази підвищити їх врожайність – прищипування. Для чого це робити, як і коли – пояснює «Зелена садиба».

Навіщо прищипувати огірки

Огірки – теплолюбні рослини, тому для їм повноцінного зростання необхідні тепло, сонячне світло і повітря, а також полив та підживлення. Важливим моментом агротехніки огірків є їх формування, або тип зростання. Існує два варіанти вирощування огірків: коли рослина стелиться по землі або коли рослину підв’язують, і вона росте вертикально вгору. Другий спосіб ефективніший і дозволяє отримати більший врожай, огірки гарної форми, без прим’ятих жовтих бочків. Про нього і йтиметься.

Найкраще для вертикального вирощування обирати сорти і гібриди огірків з обмеженим ростом бічних пагонів. Якщо подобається сорт з бічними пагонами, доведеться більше попрацювати над його формуванням. Від гіллястості куща залежить відстань між саджанцями. Ось кілька гарних, перевірених гібридів огірків для максимального врожаю при вертикальному вирощуванні: «Герман F1», «Моніс F1», «Імпресса F1», «Марінда F1», «Фурор F1».

Одна з головних проблем при вирощуванні огірків – їх загущеність через бічні пагони, через що рослина втрачає сили, не провітрюється, плоди не отримують достатньо сонячного світла. Це, у свою чергу, призводить до низької врожайності та хвороб. Щоб уникнути загущеності огірків і використовують прищипування.

Основні переваги прищипування огірків:

раннє прищипування сприяє розвитку кореневої системи;

при прищипуванні відростків і видаленні пожовклих листів у нижній частині стебла рослина надалі добре провітрюється, що попереджає утворення прикореневої гнилі та хвороб;

прищипування допомагає рослині зберігати сили для подальшого зростання і утворення більшої кількості плодів;

активніше подається сік нагору, тож огірки дозрівають швидше;

дозволяє уникнути пожовтіння листя;

при правильному формуванні стебел рослина добре провітрюється та отримує достатньо світла;

формування куща дозволить посадити на одній і тій самій площі більше рослин, що теж збільшує врожай.

Коли починати прищипування

Розсаду огірків варто пересаджувати в у ґрунт за появи 1-2 справжніх листків. Після її висадки землю мульчують, щоб зберігати у ній вологу і уникнути появи бур’янів. На перших порах, в залежності від ґрунту, огірки поливають щодня. При пересиханні ґрунту, нестачі вологи листя огірків помітно темніє, краї листків загострюються. На початку літа, коли рослини вже підросли, можна зайнятися їх підв’язкою та формуванням, а відповідно – і прищипуванням.

Як прищипувати огірки

Коли рослини трохи підросли, на них зав’язуються плоди, а в пазухах листків з’являються пагони. Зав’язі, що з’явилися, та бічні пагони видаляємо на висоті 30-40 см від землі, листя залишаємо. Видаляти (прищипувати) потрібно відразу, не чекати, поки пагони витягнуться. На початку росту коренева система в огірка дуже поверхнева, і якщо залишити перші пагони і зав’язі, то замість зміцнення кореневої системи рослина витрачає сили на витягування стебел. При цьому нерозвинена коренева система не може в достатній мірі забезпечити огірок живленням і водою.

На наступному етапі зростання в пазухах 3-5 листків залишаємо зав’язі, а бічні пагони прищипуємо. Це приблизно наступні 30-40 см. Огірки на основному стеблі залишаємо. Вище також залишаємо зав’язі, а пагони прищипуємо після утворення на них першого листка.

При подальшому зростанні огірків на кожному ярусі з 3-5 листків по висоті на пагонах залишаємо вже по 2 листи і зав’язі, вище – по 3 листи, далі – по 4 і так далі. Коли огірок перестає рости вгору, стебло закріплюють вгорі на шпалері і дозволяють йому рости вільно вниз. Коли відстань до землі складе приблизно 1 метр, верхівку прищипують.

Видалення зайвих вусів зменшує витрату вологи рослиною. Якщо верхні пагони починають затінювати нижні, слід прищипнути декілька пазух. У процесі росту огірка поступово формуємо рослину до одного головного стебла, обрізаючи бічні пагони. Жовті, хворі та занадто великі листи в процесі росту видаляємо. Пасинки видаляються гострим секатором у суху погоду. Залишаються тільки невеликі пеньки 5-7 мм.

Зібравши врожай в нижній частині рослини, можна заглибити корінь. Розчищаємо лунку і засипаємо нижню частину стебла компостом та землею. Це сприяє появі нових бічних коренів, що посилює ріст і плодоношення.

Після обрізки травмовані огірки добре поливаємо теплою, бажано відстояною водою +20-26°С. Уникайте поливу безпосередньо обрізаних ділянок, щоб не викликати загнивання. Через півгодини після поливу розпушіть ґрунт, можна додати підживлення.

І найголовніше правило великого врожаю: вчасно збирайте його, не даючи огіркам перезріти. Це стимулює появу нових зав’язей і правильний розподіл руху соку.

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