Сходи огірків, кабачків і гарбузів чутливі до холоду й не в змозі йому протистояти

Будь-який городник інколи має труднощі у вирощуванні тих чи тих овочів, а в садівників-початківців завжди виникає багато проблем. «Флорист-Х» розповідає про найпоширеніші помилки при вирощуванні овочевих культур, а також способи їх вирішення.

Невідповідний ґрунт для розсади

Усі овочеві культури дуже вимогливі до ґрунту. Ґрунт для вирощування розсади можна підготувати самостійно, а можна купити готовий субстрат, який завжди кращий, ніж проста городня земля. Ґрунт для розсади має бути пухким, пористим, вологоємним, водо- та повітропроникним, а головне – не містити личинок шкідників і хвороботворних мікроорганізмів.

Нестача світла

Рослини мають отримувати достатню кількість світла, інакше сіянці почнуть витягуватись і стоншуватися. Найкраще місце для вирощування розсади в домашніх умовах – добре освітлене підвіконня. Занадто густа посадка теж призведе до того, що сходи стануть тонкими, слабкими й витягнутими, оскільки сіянцям доводиться в буквальному сенсі боротися один з одним за місце під сонцем.

Неправильно вибраний термін посіву

Не поспішайте висаджувати розсаду теплолюбних овочів у відкритий ґрунт, поки існує небезпека весняних заморозків. Сходи огірків, кабачків і гарбузів чутливі до холоду й не в змозі йому протистояти. Деякі рослини в умовах різкого похолодання можуть зупинитися в рості або зовсім загинути. Запізнитися з посівом так само небезпечно – ґрунт буде пересушений, і це спричинить нові проблеми.

Неправильний полив

Налагодити правильний режим поливу не так просто, як здається спершу. Наприклад, огірки – вологолюбна культура з поверхневою кореневою системою, яка швидко починає потерпати від сухості ґрунту. Рясного поливу потребують так само помідори, капуста, баклажани і перці. Картоплі полив не знадобиться до появи перших сходів, а в цибулі надмірна вологість може вповільнити процес дозрівання та зниження якості головок.

Тіснява

Занадто густа посадка може стати причиною поганого врожаю. Овочеві грядки проріджують, щоб у кожної рослини була достатня площа живлення, яка впливає на нормальний розвиток та ріст.

Ослаблений ґрунт

Для гарного урожаю важливо стежити за станом ґрунту і своєчасно вносити необхідні добрива для підтримки родючості. Можна використовувати готові добрива, а можна приготувати підживлення самостійно. Найпростіше тримати на ділянці компостну яму або контейнер, в яких можна отримати прекрасне органічне добриво для саду та городу.

Опіки на листках

Рослини добре реагують на обприскування листя в спеку й на позакореневе підживлення мікроелементами, проте освіжати й підживлювати їх потрібно під вечір, після заходу сонця, щоби краплі, котрі потрапили на листя, не послужили для сонячних променів збільшувальним склом. Вода для обприскування має бути відстояною й підігрітою на сонці.

Неправильно підібрані сусіди по грядці

Деякі овочі прекрасно сусідять на одній грядці, але є й рослини-антагоністи, які одна з одною не вживаються. Правильне поєднання овочів, трав і квітів на одній ділянці сприяє зміцненню імунітету рослин, захищає їх від шкідників і надає стійкості до інфекцій.

Порушення сівозміни

Не рекомендується вирощувати на одному й тому ж місці рослини, що належать до однієї родини, оскільки це призводить до поступового виснаження ґрунту та зменшення врожаїв. Землі для відновлення необхідний відпочинок і добрива.

Надлишок світла та тепла

Якщо в теплиці занадто тепло й сонячно, у рослин починає скручуватися й сохнути листя. Провітріть приміщення та спробуйте захистити теплицю від надлишку сонячних променів, закривши зовнішні або внутрішні прозорі площини світловідбивним матеріалом.

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