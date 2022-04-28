Травень 2022 року щедрий на сприятливі для роботи з рослинами дні

Травень – один із найбільш завантажених місяців для садівників та городників, і як би добре ви все не планували, скоріше за все, чогось не встигнете. Нічого страшного в тому немає, проте все ж посіяти та посадити овочі, квіти, декоративні, ягідні та плодові дерева і кущі, висадити у відкритий ґрунт розсаду варто встигнути. Що і коли найкраще садити і робити на городі та в саду, допоможе визначити посівний календар. Як пише «Зелена садиба», загалом травень 2022 року щедрий на сприятливі для роботи з рослинами дні.

Посівний календар на травень 2022 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 16, 21, 22, 29-31 травня.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 12-15, 19, 20;

батат – 1, 2, 12-14, 27, 28;

буряк, морква, пастернак – 1, 2, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

редька, ріпа – 1, 2, 12-14, 27, 28;

редис – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27;

селера, петрушка на корінь – 1, 2, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Цибулеві:

цибуля городня – 1, 2, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

цибуля на зелень, шніт – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

часник – 1, 2, 15, 27, 28;

цибуля порей, рокамболь – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Овочі та зернові:

томати, фізаліс – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

солодкий, гострий перець – 1, 2, 15, 27, 28;

баклажани – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

огірки – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

броколі, цвітна капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

рання капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

середня та пізня капуста – 1, 2, 5-7, 12, 15;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

стеблова селера – 1, 2, 27, 28;

кабачки, патисони, гарбуз – 1, 2, 5-7, 27, 28;

баштанні – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 12-14;

кукурудза – 1, 2, 5-7, 12-15;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1, 2, 5-7, 12-15, 17-20, 27, 28;

соняшник – 8, 9, 12-14;

міцелій – 1, 2, 5-7, 12-15.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Зелень та трави:

листовий салат – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

шпинат – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23-28;

качанні салати, цикорій – 3, 4, 8, 9, 15;

рукола, крес, листова гірчиця – 1-7, 10-14, 25-28;

мангольд та інші листові овочі – 1, 2, 23-28;

цикорій – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

щавель – 1, 2, 23-28;

кріп та фенхель – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

петрушка, кінза та селера на листя – 1, 2, 5, 12-15, 27, 28;

базилік, материнка, розмарин – 5-7, 14, 15, 18, 19, 27, 28;

лікарські та чайні культури – 1, 2, 12-15, 17, 18;

мікрозелень – 1-7, 10-14, 25-28.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 2-7, 13-15, 18, 19;

яблуня – 1, 2, 17-20, 27, 28;

груша, айва – 1, 2, 12-14, 18, 19;

абрикос, вишня, слива, персик – 1, 2, 12-14, 17-20, 27, 28;

черешня – 1, 2, 7-9, 17, 18, 27, 28;

волоський горіх, фундук – 1-4, 13, 14, 17-19, 27, 28;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 1, 2, 5-7, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28;

глід – 5-9, 14, 15, 27, 28;

смородина – 5-9, 14, 15, 23, 24;

малина – 2-7, 14, 15;

аґрус та інші ягідники – 1-7, 11, 12, 14, 15;

виноград – 2-7, 12-15, 23, 24.

Декоративні рослини:

сидерати – 1, 2, 5-15, 17-20, 27, 28;

однорічники – 2-7, 10-14, 25, 26;

цибулинні та бульбові – 1-3, 10-15, 19, 23, 24, 27, 28;

трав’янисті багаторічники – 1, 2, 4-15, 18, 19, 27, 28;

хвойні – 1, 2, 8-11, 17, 18;

живі огорожі – 8, 9, 10, 11, 17, 18;

чагарники та дерева – 1, 2, 8-11, 17, 18, 23, 24, 27, 28;

ліани – 2-4, 10, 11-14, 17, 18;

газони, ґрунтопокривні рослини – 2-15, 17, 18, 25, 26.

Найкращі дні для садових та городніх робіт:

сапання – 1-3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 22, 27, 29, 30;

пророщування насіння – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 24, 27-29;

пікірування, проріджування – 2, 3, 8-12, 19, 20, 27-29;

підживлення органічними добривами – 5-7, 15-25, 27-29;

підживлення мінеральними добривами – 1, 2, 5-7, 15, 17, 18, 21, 22;

обрізка, омолодження, формування – 3, 4, 18-20, 23, 24, 27;

стрижка газону, косовиця трав – 3, 4, 17-20, 23, 24, 31;

прищипка, пасинкування – 4, 5, 8, 10-12, 19, 20, 30;

боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29-31;

профілактичні обробки – 3, 4, 8, 10, 11, 17, 31;

заготівля живців та прикопування відводків – 1, 2, 5-7, 10-15;

щеплення та окулювання – 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24;

очищення та обробка кори – 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29-31;

прибирання на ділянці – 2, 7-10, 22-27;

збір квітів та лікарських трав – 8-11, 17-20, 27, 28;

збір насіння – 8, 9, 12-14, 16-18, 21, 22, 25, 26;

консервація, сушіння – 1-15, 17, 18, 27-29, 31;

засолювання та квашення – 1-9, 17.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»