Що садити у травні 2022 року: посівний календар на місяць
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Травень – один із найбільш завантажених місяців для садівників та городників, і як би добре ви все не планували, скоріше за все, чогось не встигнете. Нічого страшного в тому немає, проте все ж посіяти та посадити овочі, квіти, декоративні, ягідні та плодові дерева і кущі, висадити у відкритий ґрунт розсаду варто встигнути. Що і коли найкраще садити і робити на городі та в саду, допоможе визначити посівний календар. Як пише «Зелена садиба», загалом травень 2022 року щедрий на сприятливі для роботи з рослинами дні.
Посівний календар на травень 2022 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 16, 21, 22, 29-31 травня.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 12-15, 19, 20;
- батат – 1, 2, 12-14, 27, 28;
- буряк, морква, пастернак – 1, 2, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- редька, ріпа – 1, 2, 12-14, 27, 28;
- редис – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27;
- селера, петрушка на корінь – 1, 2, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
Цибулеві:
- цибуля городня – 1, 2, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- цибуля на зелень, шніт – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- часник – 1, 2, 15, 27, 28;
- цибуля порей, рокамболь – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
Овочі та зернові:
- томати, фізаліс – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- солодкий, гострий перець – 1, 2, 15, 27, 28;
- баклажани – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- огірки – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- броколі, цвітна капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- рання капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- середня та пізня капуста – 1, 2, 5-7, 12, 15;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- стеблова селера – 1, 2, 27, 28;
- кабачки, патисони, гарбуз – 1, 2, 5-7, 27, 28;
- баштанні – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 12-14;
- кукурудза – 1, 2, 5-7, 12-15;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1, 2, 5-7, 12-15, 17-20, 27, 28;
- соняшник – 8, 9, 12-14;
- міцелій – 1, 2, 5-7, 12-15.
Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»
Зелень та трави:
- листовий салат – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- шпинат – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23-28;
- качанні салати, цикорій – 3, 4, 8, 9, 15;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1-7, 10-14, 25-28;
- мангольд та інші листові овочі – 1, 2, 23-28;
- цикорій – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- щавель – 1, 2, 23-28;
- кріп та фенхель – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- петрушка, кінза та селера на листя – 1, 2, 5, 12-15, 27, 28;
- базилік, материнка, розмарин – 5-7, 14, 15, 18, 19, 27, 28;
- лікарські та чайні культури – 1, 2, 12-15, 17, 18;
- мікрозелень – 1-7, 10-14, 25-28.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 2-7, 13-15, 18, 19;
- яблуня – 1, 2, 17-20, 27, 28;
- груша, айва – 1, 2, 12-14, 18, 19;
- абрикос, вишня, слива, персик – 1, 2, 12-14, 17-20, 27, 28;
- черешня – 1, 2, 7-9, 17, 18, 27, 28;
- волоський горіх, фундук – 1-4, 13, 14, 17-19, 27, 28;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 1, 2, 5-7, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28;
- глід – 5-9, 14, 15, 27, 28;
- смородина – 5-9, 14, 15, 23, 24;
- малина – 2-7, 14, 15;
- аґрус та інші ягідники – 1-7, 11, 12, 14, 15;
- виноград – 2-7, 12-15, 23, 24.
Декоративні рослини:
- сидерати – 1, 2, 5-15, 17-20, 27, 28;
- однорічники – 2-7, 10-14, 25, 26;
- цибулинні та бульбові – 1-3, 10-15, 19, 23, 24, 27, 28;
- трав’янисті багаторічники – 1, 2, 4-15, 18, 19, 27, 28;
- хвойні – 1, 2, 8-11, 17, 18;
- живі огорожі – 8, 9, 10, 11, 17, 18;
- чагарники та дерева – 1, 2, 8-11, 17, 18, 23, 24, 27, 28;
- ліани – 2-4, 10, 11-14, 17, 18;
- газони, ґрунтопокривні рослини – 2-15, 17, 18, 25, 26.
Найкращі дні для садових та городніх робіт:
- сапання – 1-3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 22, 27, 29, 30;
- пророщування насіння – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 24, 27-29;
- пікірування, проріджування – 2, 3, 8-12, 19, 20, 27-29;
- підживлення органічними добривами – 5-7, 15-25, 27-29;
- підживлення мінеральними добривами – 1, 2, 5-7, 15, 17, 18, 21, 22;
- обрізка, омолодження, формування – 3, 4, 18-20, 23, 24, 27;
- стрижка газону, косовиця трав – 3, 4, 17-20, 23, 24, 31;
- прищипка, пасинкування – 4, 5, 8, 10-12, 19, 20, 30;
- боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29-31;
- профілактичні обробки – 3, 4, 8, 10, 11, 17, 31;
- заготівля живців та прикопування відводків – 1, 2, 5-7, 10-15;
- щеплення та окулювання – 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24;
- очищення та обробка кори – 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29-31;
- прибирання на ділянці – 2, 7-10, 22-27;
- збір квітів та лікарських трав – 8-11, 17-20, 27, 28;
- збір насіння – 8, 9, 12-14, 16-18, 21, 22, 25, 26;
- консервація, сушіння – 1-15, 17, 18, 27-29, 31;
- засолювання та квашення – 1-9, 17.