Першими дають урожай ультраранні скоростиглі сорти – «Імпала», «Лідер», «Скороспілка», «Рів’єра»

Ранні сорти картоплі дозрівають протягом 45-55 днів після перших сходів і дозволяють куштувати свіжу бульбу вже в червні. Скоростиглий урожай може зберігатися в погребі не довго, тому фахівці рекомендують садити на ділянці сорти різних термінів дозрівання. Які сорти обрати для найпершого урожаю, а також коли їх садити, розповідає «Дім і сад».

Найкращі ранні сорти

Першими дають урожай ультраранні скоростиглі сорти – «Імпала», «Лідер», «Скороспілка», «Рів’єра». Від появи сходів до збору врожаю проходить всього 45-60 днів. Трохи довше дозріває решта ультраранніх сортів – «Синьоочка», «Беллароза», «Імпала», «Орла», «Сенсейшен», «Санте», «Метеор», найбільш розсипчасті «Ласунок» і «Ред Скарлет».

Ще довший період вегетації ранньостиглої картоплі – у середньому 60-75 днів, залежно від сорту. Найпопулярнішими серед них є рожеві сорти «Каменський», «Торнадо», «Крістіна», «Інфініті», «Есмі», «Любава», «Ред Леді», а також фіолетові «Кармен» та «Ароза», білі «Колетте», «Тріумф», «Констанс», «Гулівер».

Найпізніше з усіх ранніх сортів дозріває середньорання картопля – через 75-85 днів після сходів. У цій групі, крім традиційних білих сортів, зустрічаються і найефектніші кольорові – з фіолетовою м’якоттю («Гурман», «Аметист») та з рожевою («Сюрприз»).

Терміни посадки ранньої картоплі

Головний ворог ранньої посадки картоплі – поворотні заморозки, які здатні серйозно пошкодити і навіть повністю занапастити сходи висотою більше 3-4 см. Тому дотримуйтесь термінів посадки, рекомендованих для вашої області, а також враховуйте прогрів ґрунту і довгостроковий прогноз погоди. Вимірюйте температуру ґрунту спеціальним термометром на глибині 8-10 см: якщо +8°C і вище – сміливо садіть.

Можете також орієнтуватися на температуру повітря – приступайте до посадки, коли вдень потеплішає до +15°С, а ночами не нижче +5°C. Пам’ятайте, що поспіх, як і запізнення на 2 тижні, скорочують урожай на 20%.

Рекомендовані терміни посадки ранньої картоплі в Україні:

північ та схід – 25-30 квітня;

захід – 1-10 травня;

Закарпаття – 10-20 квітня;

центральні області – 1-10 квітня;

південь – 20-30 березня.

Якщо за прогнозом чекають заморозки, а кущики досить високі, підгорніть їх, залишивши відкритими тільки кінчики верхнього листя. Якщо грядка невелика, напередодні похолодання можна просто полити та прикрити її агроволокном або картоном.

Особливості посадки та вирощування

Протягом 4 тижнів до посадки витримайте бульби у півтіні на денному світлі за +4-16°С. Завдяки такій яровизації на них проклюнуться паростки, інакше існує високий ризик, що сходи виявляться слабкими та нестійкими до перепадів температур. Перед посадкою обробіть бульби біофунгіцидами для захисту від грибкових та бактеріальних інфекцій, наприклад, «Фітоспоріном-М».

Висаджуйте в заздалегідь підготовлений ґрунт на глибину 6-12 см, залежно від типу ґрунту. На сирих важких суглинках садіть неглибоко (6-7 см), на більш сухих, супіщаних і торф’яних ділянках – глибше (10-12 см). Враховуйте також розміри бульб: дрібні намагайтеся не сильно заглиблювати (максимум до 6-8 см), оскільки паростки не можуть подолати товстий шар ґрунту. Великі, особливо голландські гібриди, садіть глибше (10-12 см).

Спосіб посадки вибирайте залежно від типу ґрунту – у лунки під лопату (для легких ґрунтів) або у борозни з формуванням гребеня (для важких ґрунтів). Укладайте бульби в ямки паростками вгору, інакше яровизація марна. Великі можете попередньо розрізати, простеживши, щоб паростки опинилися на кожній частині, а зріз до моменту посадки встиг добре підсохнути. Садіть розрізані бульби на мінімальну глибину для кращого доступу до них повітря та профілактики гнилі.

Відстань у ряду між кущами менша, ніж при посадці пізніших сортів, – до 25-30 см. Рекомендована відстань між рядами для зручності підгортання – 60-70 см. Напрямок рядів – з півдня на північ. У разі посушливої весни, після появи сходів – полийте. Протягом усієї вегетації кілька разів розпушуйте ґрунт і одночасно підгортайте кущі. Це сприяє більш активному формуванню нових бульб.

Як виростити картоплю ще швидше

Виростіть заздалегідь розсаду та швидко отримайте урожай картоплі вже після 10 червня. Для цього посадіть бульби по одній у розрізані пластикові пляшки і розмістіть їх на заскленому балконі або в іншому приміщенні, де не холодніше +15°С. Для кращого контролю вологості та об’єму поливу на дні пляшки влаштуйте дренаж із щебню. У травні, коли почнете працювати в саду, пересадіть розсаду у відкритий ґрунт, обережно розрізавши пляшки. Через 1-2 тижні картопля зацвіте.

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