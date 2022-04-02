Незалежно від складу, не рекомендується використовувати як добриво свіжий гній

Не всі господарі наважуються використовувати гній на своїх городах та в садах, вважаючи його добривом із низькою поживною цінністю, від якого шкоди більше, ніж користі. Інші ж, навпаки, захоплюються показниками врожайності, які дає перепрілий гній. Насправді, як і у випадку будь-якого добрива, для його ефективності потрібно дотримуватися певних правил. Розповідаємо, яких саме та про переваги гною.

Плюси органіки та гною як добрива

Використання органіки для поліпшення структури ґрунту та живлення культур дозволяє швидко заповнити дефіцит мікро- та макроелементів. Завдяки поступовому розкладанню ґрунт та рослини отримують поживні речовини протягом тривалого часу.

Найчастіше з органічних добрив використовують гній. Його не лише закладають у ґрунт, а й готують з нього розчини для підживлення плодових дерев, ягідних чагарників, овочевих та декоративних рослин. Серед переваг гною відсутність у складі хімічних та штучних компонентів, покращення структури ґрунту, доступна вартість, можливість використовувати як восени, так і навесні. Однак при регулярному використанні гною треба враховувати, що він здатний підвищити кислотність ґрунту, а тривале застосування створює токсичне середовище.

Гній має значно вищу цінність, ніж покаже його аналіз на вміст азоту, фосфору та калію. Він допомагає вивільняти поживні речовини, які вже присутні в ґрунті. Внесення гною стимулює мікробну активність, а також створює м’які органічні кислоти, які звільняють раніше недоступні поживні речовини. Таким чином вивільняється додатково калій, фосфати та деякі мікроелементи.

Водночас гній рідко коли підвищує вміст доступного кальцію в ґрунті. Єдина умова, за якої можна очікувати його збільшення, – додавання кальцію до кормового раціону, який потім частково виходить з гноєм. Яскравим прикладом є послід курей-несучок.

Різновиди гною

Гній від різних тварин має різні характеристики, які потрібно враховувати. Найбільш ефективними вважаються кінський, курячий і коров’ячий гній. Різний гній вимагає різних норм внесення, відповідно до потреб ґрунту. Тому важливо постійно проводити тестування та визначати поточні потреби та ймовірні проблеми ділянки.

Кінський містить широкий спектр хімічних елементів (до 3,8 г/кг фосфору, 2г/кг калію та 4,7 г/кг азоту), його можна використовувати у відритому ґрунті та в теплицях. З мінусів – його складно придбати, і він має більше високу вартість, порівняно з курячим та коров’яком.

Пташиний послід широко представлений у спеціалізованих магазинах. За рахунок високої концентрації активних речовин (до 13,0 г/кг фосфору, 8 г/кг калію та 16,0 г/кг азоту) забезпечується економна витрата. Речовину використовують для збагачення ґрунту, підживлення рослин, у тому числі розсади, коли насіння пророщується в домашніх умовах.

Коров’як – доступне та популярне добриво, відмінно підходить для підвищення родючості ґрунту. В одному кілограмі речовини міститься до 3,8 г/кг фосфору, 1,4 г/кг калію та 3,5 г/кг азоту.

Свинячий гній може містити шкідливі мікроорганізми, тому його не рекомендується використовувати під час догляду за рослинами. Овечий гній містить високу концентрацію активних речовин, тому його використовують у малих дозах. Натомість у складі кролячого гною є багато аміаку і шкідників, тому він не ефективний.

Помилки при підживленні гноєм

Незалежно від складу, не рекомендується використовувати як добриво свіжий гній: він має перепріти, щоб загинули шкідливі мікроорганізми та насіння бур’янів, а також щоб він не обпік кореневу систему рослин. При внесенні гною головне – не перестаратися. Надмірна кількість нашкодить якості врожаю, а недостатня – росту. Для кращої ефективності та доступності гній повинен бути швидко зароблений (приораний). Його корисна дія знижується приблизно наполовину через 4 дні зберігання на поверхні ґрунту.

Крім того, не варто використовувати гній у сухому вигляді: взаємодія з вологою запускає хімічні процеси та виділення великої кількості тепла, і в результаті гине коренева система.

Гній можна використовувати як навесні, так і восени. При цьому визначальним фактором є склад ґрунту: якщо ґрунт легкий супіщаний – то краще гній вносити навесні, щоб у результаті осінніх дощів та танення снігу не вимивалися поживні речовини; якщо глинистий – органіку треба використовувати восени. У цьому випадку навіть можна використовувати свіжий гній: протягом зими він встигне перепріти, і навесні кореневій системі рослин ніщо не загрожуватиме.

Основні правила внесення гною навесні

Навесні можна використовувати гній в рідкому вигляді. Для цього його насипають у ємність, заливають водою в пропорції 1:3 і витримують від 10 до 14 днів. Потім цей концентрований розчин рівномірно розподіляють по поверхні землі для підвищення родючості ґрунту.

Таким розчином можна підживити і плодові дерева, але потрібно зменшити його концентрацію: на одну частину рідкого коров’яка потрібно 10 частин води, а для курячого посліду – 15 частин. Такий розчин містить велику кількість азоту, який особливо необхідний у весняний період.

Крім плодових дерев, можна використовувати гній у рідкому вигляді для добрива ягідних чагарників. По периметру куща або між рядами потрібно викопати канаву та залити її розчином у розрахунку 10-30 л на один кущ залежно від віку. Таке підживлення значно підвищує врожайність.

Для удобрення декоративних квітів пасує коров’як і курячий послід. Спочатку одну частину гною заливають чотирма частинами води, настоюють протягом 4-5 днів, а для приготування робочого розчину, яким поливають рослини, розводять концентрат водою в пропорції 1:15. Слід стежити, щоб розчин органіки не потрапляв на листя.

За матеріалами Agromarket, «Куркуль»

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