У квітні майже третина днів чудово підходить для будь-яких робіт з рослинами

Посівний календар на квітень 2022 року радить в перші вихідні цього місяця сіяти багато культур, якщо дозволять погодні умови. У розпалі сезон розсади: щось уже давно посіяне і навіть пропікіруване, деякі сіянці настав час переселяти в теплиці, проте багато чого ще можна посіяти. Коли це краще робити, підкаже посівний календар.

У квітні, згідно з посівним календарем, майже третина днів чудово підходить для будь-яких робіт з рослинами. Особливо це актуально для тих садівників, які не провесли підзимні посіви. Посіявши у квітні пряну зелень до столу, горох, редис, листові салати, посадивши цибулю та часник, ви забезпечите себе раннім урожаєм. У квітні потрібно також настав час для активних робіт у декоративному та плодовому саду.

Посівний календар на квітень 2022 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 1, 16, 23-25, 29, 30.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;

батат – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22;

буряк, морква, пастернак – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;

редька, ріпа – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;

редис – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;

селера, петрушка на корінь – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Цибулеві:

цибуля городня – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;

цибуля на зелень, шніт – 3, 4, 8, 9, 15, 26, 27;

часник – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27.

Овочі та зернові:

томати, фізаліс – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;

солодкий і гострий перець – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;

баклажани – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;

огірки – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27;

броколі, цвітна капуста – 3, 4, 8, 9, 15;

рання капуста – 2-4, 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27;

середня та пізня капуста – 3, 4, 8, 9, 15;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 2-4, 8, 9, 15, 21, 22, 26-28;

стеблова селера – 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22;

кабачки, патисони, гарбуз – 3, 4, 6, 8, 9, 15;

баштанні – 8, 9, 15, 17, 18;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 3-9, 15;

кукурудза – 3, 4, 8, 9, 15;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 5-9, 15, 17-22;

соняшник – 3, 4, 8-12;

міцелій – 3, 4, 8, 9, 15.

Зелень та трави:

листовий салат – 2-4, 8, 9, 15, 21, 22, 26-28;

шпинат – 3, 4, 8, 9, 15;

качанні салати, цикорій – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;

рукола, крес-салат, листова гірчиця – 2-10, 12-15, 28;

мангольд – 3, 4, 8, 9, 15;

щавель – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;

кріп та фенхель – 3, 4, 8, 9, 15;

петрушка, кінза та селера на листя – 2-10, 12, 13, 14, 15, 28;

базилік, материнка, розмарин – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;

лікарські та чайні культури – 3, 4, 8, 9, 15, 17-20;

мікрозелень – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 5-9, 15, 17, 18, 21, 22;

яблуня – 3, 4, 19-22;

груша, айва – 3, 4, 15, 21, 22;

абрикос, вишня, слива, персик – 3, 4, 15, 19-22;

черешня – 3, 4, 10-12, 19, 20;

волоський горіх, фундук – 3, 4, 7, 15, 19-22;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 3, 4, 8, 9, 17-20, 26, 27;

глід – 2-4, 7-12, 17, 18, 28;

смородина – 7-12, 17, 18, 26, 27;

малина – 5-9, 17, 18;

аґрус та інші ягідники – 3-9, 17, 18;

виноград – 5-9, 15, 17, 18, 26, 27.

Декоративні рослини:

газони та ґрунтопокрівні рослини – 2, 5-15, 19, 20, 28;

сидерати – 3, 4, 8-15, 17-22;

однорічники – 2-10, 12-15, 28;

цибулинні та бульбові – 3, 4, 12-14, 17-18, 21-22, 26-27;

трав’янисті багаторічники – 3, 4, 8-15, 17, 18, 21, 22;

хвойні – 2, 3, 10-14, 19, 20;

живі огорожі – 5-7, 10-14, 19, 20;

чагарники та дерева – 2-4, 10-13, 17-21, 26;

ліани – 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20.

Найкращі дні для садових робіт:

сапання та інші роботи з ґрунтом – 1-4, 6-7, 9, 10, 12-18, 23-25, 28-30;

пророщування насіння – 3, 4, 8, 9, 15-18, 21-23, 26, 27;

пікірування, проріджування – 3, 4, 8-13, 19-22;

підживлення органічними добривами – 8, 9, 17-18, 21-27;

підживлення мінеральними добривами – 3, 4, 8, 9, 17-18, 23-25;

обрізка, омолодження, формування – 10-12, 17-22, 30;

компостування – 8, 9, 13, 14, 17, 18, 26, 27;

прищипка, пасинкування – 1, 5, 6, 9-13, 21, 22, 30;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 1, 5-7, 23-25, 27-30;

профілактичні обробки – 1, 5,-7, 10-14, 19, 20, 23-25;

заготівля живців – 3, 4, 8, 9, 15;

щеплення та окулювання – 3, 4, 8, 9, 15, 26, 27;

чищення та обробка кори – 1, 13, 14, 16, 25, 26, 27;

прибирання на ділянці – 8-10, 19, 20, 23-28;

ремонтні та будівельні роботи – 1, 13, 14, 16, 25, 26, 27.

За матеріалами «Зеленої садиби»

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