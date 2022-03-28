Що садити у квітні 2022 року: посівний календар на місяць
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Посівний календар на квітень 2022 року радить в перші вихідні цього місяця сіяти багато культур, якщо дозволять погодні умови. У розпалі сезон розсади: щось уже давно посіяне і навіть пропікіруване, деякі сіянці настав час переселяти в теплиці, проте багато чого ще можна посіяти. Коли це краще робити, підкаже посівний календар.
У квітні, згідно з посівним календарем, майже третина днів чудово підходить для будь-яких робіт з рослинами. Особливо це актуально для тих садівників, які не провесли підзимні посіви. Посіявши у квітні пряну зелень до столу, горох, редис, листові салати, посадивши цибулю та часник, ви забезпечите себе раннім урожаєм. У квітні потрібно також настав час для активних робіт у декоративному та плодовому саду.
Посівний календар на квітень 2022 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 1, 16, 23-25, 29, 30.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
- батат – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22;
- буряк, морква, пастернак – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
- редька, ріпа – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
- редис – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
- селера, петрушка на корінь – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27.
Цибулеві:
- цибуля городня – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
- цибуля на зелень, шніт – 3, 4, 8, 9, 15, 26, 27;
- часник – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
- цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27.
Овочі та зернові:
- томати, фізаліс – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;
- солодкий і гострий перець – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;
- баклажани – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;
- огірки – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27;
- броколі, цвітна капуста – 3, 4, 8, 9, 15;
- рання капуста – 2-4, 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27;
- середня та пізня капуста – 3, 4, 8, 9, 15;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 2-4, 8, 9, 15, 21, 22, 26-28;
- стеблова селера – 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22;
- кабачки, патисони, гарбуз – 3, 4, 6, 8, 9, 15;
- баштанні – 8, 9, 15, 17, 18;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 3-9, 15;
- кукурудза – 3, 4, 8, 9, 15;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 5-9, 15, 17-22;
- соняшник – 3, 4, 8-12;
- міцелій – 3, 4, 8, 9, 15.
Зелень та трави:
- листовий салат – 2-4, 8, 9, 15, 21, 22, 26-28;
- шпинат – 3, 4, 8, 9, 15;
- качанні салати, цикорій – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;
- рукола, крес-салат, листова гірчиця – 2-10, 12-15, 28;
- мангольд – 3, 4, 8, 9, 15;
- щавель – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;
- кріп та фенхель – 3, 4, 8, 9, 15;
- петрушка, кінза та селера на листя – 2-10, 12, 13, 14, 15, 28;
- базилік, материнка, розмарин – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18;
- лікарські та чайні культури – 3, 4, 8, 9, 15, 17-20;
- мікрозелень – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 5-9, 15, 17, 18, 21, 22;
- яблуня – 3, 4, 19-22;
- груша, айва – 3, 4, 15, 21, 22;
- абрикос, вишня, слива, персик – 3, 4, 15, 19-22;
- черешня – 3, 4, 10-12, 19, 20;
- волоський горіх, фундук – 3, 4, 7, 15, 19-22;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 3, 4, 8, 9, 17-20, 26, 27;
- глід – 2-4, 7-12, 17, 18, 28;
- смородина – 7-12, 17, 18, 26, 27;
- малина – 5-9, 17, 18;
- аґрус та інші ягідники – 3-9, 17, 18;
- виноград – 5-9, 15, 17, 18, 26, 27.
Декоративні рослини:
- газони та ґрунтопокрівні рослини – 2, 5-15, 19, 20, 28;
- сидерати – 3, 4, 8-15, 17-22;
- однорічники – 2-10, 12-15, 28;
- цибулинні та бульбові – 3, 4, 12-14, 17-18, 21-22, 26-27;
- трав’янисті багаторічники – 3, 4, 8-15, 17, 18, 21, 22;
- хвойні – 2, 3, 10-14, 19, 20;
- живі огорожі – 5-7, 10-14, 19, 20;
- чагарники та дерева – 2-4, 10-13, 17-21, 26;
- ліани – 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20.
Найкращі дні для садових робіт:
- сапання та інші роботи з ґрунтом – 1-4, 6-7, 9, 10, 12-18, 23-25, 28-30;
- пророщування насіння – 3, 4, 8, 9, 15-18, 21-23, 26, 27;
- пікірування, проріджування – 3, 4, 8-13, 19-22;
- підживлення органічними добривами – 8, 9, 17-18, 21-27;
- підживлення мінеральними добривами – 3, 4, 8, 9, 17-18, 23-25;
- обрізка, омолодження, формування – 10-12, 17-22, 30;
- компостування – 8, 9, 13, 14, 17, 18, 26, 27;
- прищипка, пасинкування – 1, 5, 6, 9-13, 21, 22, 30;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 1, 5-7, 23-25, 27-30;
- профілактичні обробки – 1, 5,-7, 10-14, 19, 20, 23-25;
- заготівля живців – 3, 4, 8, 9, 15;
- щеплення та окулювання – 3, 4, 8, 9, 15, 26, 27;
- чищення та обробка кори – 1, 13, 14, 16, 25, 26, 27;
- прибирання на ділянці – 8-10, 19, 20, 23-28;
- ремонтні та будівельні роботи – 1, 13, 14, 16, 25, 26, 27.
За матеріалами «Зеленої садиби»