Якщо посіяти насіння занадто рано, великий ризик, що розсада виросте, коли за вікном ще буде занадто холодно

Часто розсада витягується і досить сильно. Причин цього є кілька, і кожної можна уникнути, якщо дотримуватися певних правил. Проте якщо розсада вже витяглася – це не вирок, ситуацію можна врятувати. Розповідаємо, як попередити витягування сіянців та що робити, коли це вже сталося.

Чому витягується розсада

Неправильні терміни посіву – перша і головна причина витягування розсади. Дуже важливо стежити за оптимальними строками посіву і не поспішати. Потрібно орієнтуватися не тільки на терміни на упаковці, але і враховувати клімат у вашому регіоні. Якщо посіяти насіння занадто рано, великий ризик, що розсада виросте, коли за вікном ще буде занадто холодно.

Якщо ви все ж прорахувалися і розсада готова завчасно, доведеться забезпечити рослинам додаткову підсвітку. Для цього використовують фітолампи, які допомагають зберегти розсаду.

Брак світла – друга причина витягування розсади. Коли світла недостатньо, рослини тягнуться вгору, і стеблинка стає довгою та тонкою. Рятують знову лампи, які потрібно вмикати вранці і ввечері, а в похмуру погоду навіть вдень.

Висока температура – третя причина витягування, при ній надземна частина розвивається більш інтенсивно, натомість коріння слабне. Високу температуру в приміщенні можна підтримувати тільки до того моменту, поки не з’являться сходи. Після цього можна сміливо знижувати температуру до +14°С. Через 8-10 днів температуру знову можна підняти в середньому до +19-20°С. Якщо хочете досягти ідеального розвитку рослини, зробіть так, щоб нічна температура була на кілька градусів нижча, ніж денна. Тоді розсада виросте сильною.

Надлишковий полив – серйозний привід для витягування розсади. Через 5-6 днів після появи сходів розсаду можна поливати раз на 5 днів. Частіше поливати варто, якщо бачите, що ґрунт пересихає швидше.

Загущені посіви – ще одна очевидна причина для витягування. Рослини борються за виживання, намагаючись обігнати одна одну, тому і витягуються. Якщо таке сталося, краще всього розсадити рослини в окремі стаканчики. Якщо ж ви помітите це тоді, коли на рослинах з’явилися листки, акуратно видаліть нижні листочки. Така процедура шокова для рослини, тому воно перестає рости вгору і починає розростатися в ширину.

Неправильні підгодівлі також можуть спровокуват витягування сіянців. У пухкому родючому субстраті рослинам цілком вистачає повітря та харчування. Добрива потрібно вносити тільки після висадки у відкритий ґрунт. Спочатку калій і фосфор – для розвитку кореневої системи, потім азот – для формування зеленої маси.

Що робити, якщо розсада витяглася

Немає жодної проблеми в тому, щоб висадити розсаду, яка переросла, в ґрунт. Потрібно лише зробити лунки глибшими і помістити в них розсаду під гострим кутом, прикривши рослину ґрунтом до листових пластинок. Так рослини зможуть нормально сформуватися, розкритися і випрямитися.

Якщо на вулиці ще холодно, варто скоротити полив до мінімуму і знизити температуру на 5-7 градусів. Це трохи загальмує ріст розсади, а стеблинка стане піддатливою. Також можна досипати землю в ємність для розсади, якщо дозволяють стінки. Це допоможе кореневій системі зміцніти, а стеблу – стати товщим. Якщо проблема в освітленні – обов’язково використовуйте фітолампи. Вони допоможуть регулювати ріст рослини та забезпечать його нормальний розвиток. На крайній випадок існують регулятори росту.

За матеріалами Ukr.media, «Дім і сад»

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