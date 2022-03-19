Дрібні шкідники не люблять більшість ароматичних трав, які збивають їх з пантелику, маскуючи таким чином розсаду

Поки розсада росте, потрібно ретельно стежити за всім слідами шкідників та хвороб, адже вони здатні швидко поширюватися і вражати всі сіянці в приміщенні. Перевіряйте нижню сторону листя та стебла, за необхідності – вибірково та агресивно проріджуйте, зрізайте пошкоджені та знебарвлені частини, ізолюйте заражені рослини. «Дім і сад» розповідає про найбільш поширені захворювання та шкідників, які вражають розсаду, і як з ними боротися.

Хвороби сіянців

Сіянці овочів та квітів можуть захворіти на грибкову, бактеріальну або вірусну інфекцію. Симптомами є пожовтіння, в’янення, поява непритаманних плям. Можливих причин є безліч – від поганого ґрунту до невідповідної температури та неправильного поливу.

Найбільш поширені хвороби:

1. Цвіль на ґрунті. Якщо помітили білу плісняву на поверхні землі, зніміть уражений осередок, замінивши ґрунт новим субстратом, пересипте це місце кварцовим піском та порошком деревного вугілля. Надалі частіше розпушуйте ґрунт, скоротіть полив, провітрюйте.

2. Коренева гниль або чорна ніжка. Некроз можливий навколо кореневої шийки, центрального кореня або нижньої частини стебла, а також на нижньому листі. Щоб вилікувати рослини, обробляйте їх біофунгіцидами на основі сінної палички («Фітоспорін-М», «ФітоДоктор»), а також зміцнюйте імунітет стимуляторами росту («Циркон Максі», «Молібден Аллюр Арсо», «Івін»).

3. Фузаріозне в’янення. Якщо листя розсади блідне і в’яне, незважаючи на полив, то причиною може бути фузаріоз – гриб роду Fusarium, що проникає в рослину з ґрунту через кореневу систему. У такому разі варто ізолювати хвору рослину, видаливши її з грядки разом із коренем. Після цього негайно обробіть здорові саджанці захисними біопрепаратами, як від кореневої гнилі.

Шкідники розсади

1. Сціариди (грибні комарики). Після висадки розсади, особливо томатів, на постійне місце на ній нерідко з’являються чорні мушки — сціариди (грибні комарики), личинки яких харчуються корінцями і здатні занапастити рослини за кілька тижнів. Боротися з ними досить просто: глибоко розпуште ґрунт, не допускайте переливу, а при виявленні великих колоній раз на тиждень обприскуйте безпечними для людини та тварин інсектицидами, наприклад, «Фітовермом».

2. Білокрилка. Крихітні пухнасті метелики вкрай небезпечні на кожній зі своїх стадій розвитку, тому що цілодобово висмоктують із рослин сік, виділяючи липкий фермент, у якому розмножуються грибки. Інтенсивно розпилюйте на заражені рослини, у тому числі зі зворотного боку листка, інсектицид «Картес+Флекс».

3. Трипси. Дрібні ненажерливі жучки розміром до 1 мм, що висмоктують із рослин усі соки, пошкоджують рослини, проколюючи її клітини своїм ротовим апаратом і залишаючи після себе знебарвлені смуги та плями з чорними цятками. Листя та бруньки деформуються, скручуються, опадають, а уражені бутони можуть не розкритися.

Зараження трипсами можливе від хворих рослин та повітрям при поривах вітру. Найбільш вразливі – трав’янисті декоративні рослини та овочеві культури. Боротися з популяцією вкрай складно, потрібна комплексна програма контролю та профілактики:

регулярний моніторинг (можна струшувати сіянці над білим аркушем паперу);

за необхідності – обприскування інсектицидами, якомога менш токсичними, наприклад, біопрепаратами.

Найбільш ефективним для лікування розсади від трипс та білокрилок на всіх стадіях життєдіяльності комах вважається концентрат «Міст Супер». Він не викликає у шкідників звикання, не змивається, гарантовано захищає рослини до 3 тижнів.

4. Павутинний кліщ. Виявити крихітних павукоподібних, розміром з крупинку цукру, без лупи буває непросто. Вони абсолютно нешкідливі для людей, але смертельні для розсади. Ознаками зараження є білі або жовті плями на листі, павутиння на рослинах і в’янучі, немов оповиті сірою повстю верхівки сіянців.

Для знищення цього шкідника обприскуйте розсаду біопрепаратами із групи інсектицидів до повного знищення колонії. Якщо виявили кліщів, білокрилок або попелиці на розсаді до пересадки у відкритий ґрунт, скористайтеся спреєм-підживленням «Доктор Фолі» або аналогічними засобами.

5. Попелиця (тля). Цим дрібним шкідникам нічого не вартує висмоктати всі соки із саджанців. Оглядайте листя щодня на предмет втрати кольору та скручування. Поодиноких попелиць можна прибрати вручну, але якщо зіткнулися з їх справжньою навалою – використовуйте біоінсектициди.

Профілактика шкідників та хвороб:

Вчасно виривайте бур’яни: вони є переносниками інфекцій та шкідників. Сійте насіння сучасних гібридних сортів, стійких до шкідників та хвороб. Використовуйте для посадки здоровий ґрунт – стерилізуйте суміш або купуйте готовий. Поливайте під корінь, щоб не мочити листя. Посійте в сусідні контейнери рослини-репеленти, що відлякують комах.

Дрібні шкідники не люблять більшість ароматичних трав, які збивають їх з пантелику, маскуючи таким чином розсаду:

настурція та м’ята відлякують попелицю та білокрилку;

хризантеми допомагають скоротити популяцію павутинних кліщів;

чорнобривці – позбутися шкідників та грибків у ґрунті;

чебрець та шавлія заглушають запах капусти, маскуючи від більшості шкідників.

Рослини-захисники не гарантують повного зникнення шкідників, але значно скоротять їх популяцію.

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