Найголовніше завдання у березні – посадка розсади

Уже четвертий тиждень Україна бореться із російськими загарбниками. Наслідки війни вже відчули усі українці, адже певних продуктів не вистачає скрізь. Через воєнні дії під загрозою опинилась і посівна кампанія. Те, що буде у нас на столах цього року, залежить від того, як і наскільки ефективно ми використаємо всю придатну для вирощування сільськогосподарських культур землю – від полів, які роками пустували, до присадибних ділянок на 6 сотих.

Березень – саме час для старту активних садово-городніх робіт, тож якщо ви маєте клаптик землі – зараз, як ніколи, час його продуктивно використати. Що й коли найкраще садити та робити на городі і в саду – підкаже посівний календар.

Березень – найкращий час для проведення профілактичних обробок саду від хвороб та шкідників, проте зважати в цьому питанні варто більше на погоду, а не календар. Наприкінці місяця цілком можна посіяти і першу зелень у теплиці або парнику. Якщо ви посіяли зелень під зиму, саме час накрити її агроволокном, організувавши парничок.

Та найголовніше завдання у березні – посадка розсади. Якщо раніше її легко можна було придбати в садових магазинах, то цьогоріч з цим можуть бути труднощі, тому посадкою власної розсади не варто нехтувати. Як розрахувати оптимальні терміни посадки насіння, ми розповідали в окремому матеріалі. Детальніше обрати день допоможе посівний календар.

Посівний календар на березень 2022 року

Коли садити коренеплоди:

картопля, топінамбур – 25, 26;

батат – 25, 26, 29, 30;

буряк, морква, пастернак – 19-22, 25, 26, 29, 30;

редька, ріпа – 19-22, 29, 30;

редис – 19-22, 25, 26, 29, 30;

селера, петрушка на корінь – 29-31.

Коли садити цибулеві:

цибуля городня – 19-22, 25, 26, 29, 30;

часник – 19-22, 25, 26, 29, 30;

цибуля порей, рокамболь, декоративна цибуля – 21, 22, 29-31.

Коли садити овочі:

томати, фізаліс – 21, 22;

солодкий та гострий перець – 21, 22, 29-31;

баклажани – 21, 22, 29-31;

огірки – 21, 22;

броколі, цвітна капуста – 19, 20;

рання капуста – 19, 20;

середня та пізня капуста – 19, 20;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 19;

стеблова селера – 29, 30, 31;

баштанні – 21, 22;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 19, 20;

соняшник – 19, 20;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 19, 20-26;

міцелій – 19, 20.

Коли садити зелень та трави:

листовий салат – 29-31;

качанні салати, цикорій – 29-31;

рукола, крес, листова гірчиця – 21, 22;

петрушка, кінза та селера на листя – 19-22, 29-31;

базилік, материнка, розмарин та інші трави – 21, 22, 29-31;

лікарські та чайні культури – 19-24;

мікрозелень – 19-22, 29-31.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 19-22;

яблуня – 22-26;

груша, айва – 19, 20, 25, 26;

абрикос, вишня, слива, персик – 19, 20, 22-26;

черешня – 23, 24;

волоський горіх, фундук – 19, 20, 23, 24;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 21-24, 29-31;

глід – 21, 22, 31;

смородина – 21, 22, 25, 26, 29-31;

малина – 21, 22, 23;

аґрус – 22, 23, 25, 26;

виноград – 19-22, 29, 30, 31.

Декоративні рослини:

газон та ґрунтопокривні рослини – 23, 24;

сидерати – 19-24;

однорічники – 19, 20, 29-31;

цибулинні та бульбові – 21, 22, 25, 26, 29-31;

трав’янисті багаторічники – 19-22, 25, 29-31;

хвойні – 23, 24;

живі огорожі – 23, 24;

чагарники та дерева – 23, 24;

ліани – 19, 20, 23, 24.

Найкращі дні для садових робіт:

боротьба з бур’янами – 27-31;

пророщування насіння – 19-22, 25, 26, 29-31;

пікурування, проріджування – 19-22, 23, 25, 26, 29-31;

обрізка, омолодження, формування – 21-26, 29-31;

прищипка, пасинкування – 25, 26;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 23, 24, 27, 28, 31;

профілактичні обробки – 23, 24;

щеплення та окулювання – 21, 22, 29-31;

снігозатримання – 27, 28;

чищення та обробка кори – 23, 24;

обробка, ремонт теплиць та парників – 21-26, 29-31;

прибирання на ділянці – 24-29;

захист саду та сховищ від гризунів – 23, 24, 27, 28, 31.

За матеріалами «Зеленої садиби»

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