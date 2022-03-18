Що садити в березні 2022 року: посівний календар на місяць
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Уже четвертий тиждень Україна бореться із російськими загарбниками. Наслідки війни вже відчули усі українці, адже певних продуктів не вистачає скрізь. Через воєнні дії під загрозою опинилась і посівна кампанія. Те, що буде у нас на столах цього року, залежить від того, як і наскільки ефективно ми використаємо всю придатну для вирощування сільськогосподарських культур землю – від полів, які роками пустували, до присадибних ділянок на 6 сотих.
Березень – саме час для старту активних садово-городніх робіт, тож якщо ви маєте клаптик землі – зараз, як ніколи, час його продуктивно використати. Що й коли найкраще садити та робити на городі і в саду – підкаже посівний календар.
Березень – найкращий час для проведення профілактичних обробок саду від хвороб та шкідників, проте зважати в цьому питанні варто більше на погоду, а не календар. Наприкінці місяця цілком можна посіяти і першу зелень у теплиці або парнику. Якщо ви посіяли зелень під зиму, саме час накрити її агроволокном, організувавши парничок.
Та найголовніше завдання у березні – посадка розсади. Якщо раніше її легко можна було придбати в садових магазинах, то цьогоріч з цим можуть бути труднощі, тому посадкою власної розсади не варто нехтувати. Як розрахувати оптимальні терміни посадки насіння, ми розповідали в окремому матеріалі. Детальніше обрати день допоможе посівний календар.
Посівний календар на березень 2022 року
Коли садити коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 25, 26;
- батат – 25, 26, 29, 30;
- буряк, морква, пастернак – 19-22, 25, 26, 29, 30;
- редька, ріпа – 19-22, 29, 30;
- редис – 19-22, 25, 26, 29, 30;
- селера, петрушка на корінь – 29-31.
Коли садити цибулеві:
- цибуля городня – 19-22, 25, 26, 29, 30;
- часник – 19-22, 25, 26, 29, 30;
- цибуля порей, рокамболь, декоративна цибуля – 21, 22, 29-31.
Коли садити овочі:
- томати, фізаліс – 21, 22;
- солодкий та гострий перець – 21, 22, 29-31;
- баклажани – 21, 22, 29-31;
- огірки – 21, 22;
- броколі, цвітна капуста – 19, 20;
- рання капуста – 19, 20;
- середня та пізня капуста – 19, 20;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 19;
- стеблова селера – 29, 30, 31;
- баштанні – 21, 22;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 19, 20;
- соняшник – 19, 20;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 19, 20-26;
- міцелій – 19, 20.
Коли садити зелень та трави:
- листовий салат – 29-31;
- качанні салати, цикорій – 29-31;
- рукола, крес, листова гірчиця – 21, 22;
- петрушка, кінза та селера на листя – 19-22, 29-31;
- базилік, материнка, розмарин та інші трави – 21, 22, 29-31;
- лікарські та чайні культури – 19-24;
- мікрозелень – 19-22, 29-31.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 19-22;
- яблуня – 22-26;
- груша, айва – 19, 20, 25, 26;
- абрикос, вишня, слива, персик – 19, 20, 22-26;
- черешня – 23, 24;
- волоський горіх, фундук – 19, 20, 23, 24;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 21-24, 29-31;
- глід – 21, 22, 31;
- смородина – 21, 22, 25, 26, 29-31;
- малина – 21, 22, 23;
- аґрус – 22, 23, 25, 26;
- виноград – 19-22, 29, 30, 31.
Декоративні рослини:
- газон та ґрунтопокривні рослини – 23, 24;
- сидерати – 19-24;
- однорічники – 19, 20, 29-31;
- цибулинні та бульбові – 21, 22, 25, 26, 29-31;
- трав’янисті багаторічники – 19-22, 25, 29-31;
- хвойні – 23, 24;
- живі огорожі – 23, 24;
- чагарники та дерева – 23, 24;
- ліани – 19, 20, 23, 24.
Найкращі дні для садових робіт:
- боротьба з бур’янами – 27-31;
- пророщування насіння – 19-22, 25, 26, 29-31;
- пікурування, проріджування – 19-22, 23, 25, 26, 29-31;
- обрізка, омолодження, формування – 21-26, 29-31;
- прищипка, пасинкування – 25, 26;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 23, 24, 27, 28, 31;
- профілактичні обробки – 23, 24;
- щеплення та окулювання – 21, 22, 29-31;
- снігозатримання – 27, 28;
- чищення та обробка кори – 23, 24;
- обробка, ремонт теплиць та парників – 21-26, 29-31;
- прибирання на ділянці – 24-29;
- захист саду та сховищ від гризунів – 23, 24, 27, 28, 31.
За матеріалами «Зеленої садиби»