Терміни посіву томатів на розсаду повинні вираховуватися за освітленням

Помідори – це справжні королі грядок. Розсаду помідорів можна і купити, проте найсмачніші плоди виходять із саджанців, вирощених власноруч. Вибір насіння, його обробка, посів та догляд не є настільки складними, як може здатися спочатку. Це досить особливий, вибагливий овоч, що вимагає часу та уваги, проте результат того вартує. Якщо не допустити критичних похибок на ранніх стадіях, помідори будуть рости майже самі по собі. Розповідаємо, як правильно посадити цю розсаду.

Коли сіяти

Терміни посіву томатів на розсаду повинні вираховуватися за освітленням. Якщо ви можете досвітити помідори, то сіяти насіння для теплиць можна вже в січні. Якщо доводиться покладатися виключно на природні умови на підвіконні, поспішати не варто:

низькорослі та середньорослі помідори краще сіяти з середини березня до кінця першої декади квітня, орієнтуючись на погоду та кількість сонячних днів;

високі помідори краще посіяти на початку березня, а за можливості – в останні дні лютого.

Загалом потрібно орієнтуватися на період вегетації й вік, оптимальний для посадки. Ваша розсада повинна рости до висадки в ґрунт:

40-50 днів для низьких;

55-65 днів для середніх;

65-75 днів для високих сортів.

Перевіривши вказівки для конкретних сортів і приблизно орієнтуючись на стандартну висадку, можна відміряти і граничні терміни посіву, які ви можете собі дозволити. Наприклад, для ранніх помідорів посів можна починати навіть після 20 березня. Точніші дати підкаже місячний посівний календар.

Ґрунт для розсади

У крамницях можна придбати готовий субстрат, але його можна і приготувати вдома. Головне, щоб його водневий показник був у межах 5,5-6,0 pH. Основним компонентом ґрунту для розсади помідорів є суміш перегнійної й дернової землі в рівних частинах. Щоб надати цій суміші пухкості, в неї додають тирсу або торф. Часто для вирощування сіянців використовують суміш чорнозему, піску та ґрунту в рівних пропорціях, але до цього складу потрібно додати трохи вермикуліту.

Ще один варіант – суміш піску й розкисленого верхового торфу в співвідношенні 1:3. Хороша розсада помідорів виходить і на кокосовому субстраті – у неї здорова міцна коренева система, а сіянці вирізняються високою якістю й швидким зростанням.

Перед посівом необхідно провести знезараження ґрунту одним зі способів:

просмажити ґрунтосуміш у духовці упродовж 10-15 хвилин при температурі 180-200°С;

пролити ґрунт окропом;

прогріти кілька хвилин у мікрохвильовці на повній потужності;

пролити склад яскраво-рожевим розчином марганцівки.

Після знезараження ґрунт зволожують, якщо він сухий, і залишають у теплі на кілька тижнів, щоб за цей час у ньому розмножилися корисні для помідорів бактерії.

Підготовка насіння

Якщо ви купили насіння перевірених виробників – воно вже готове до посіву. Власноруч зібране або куплене на базарі насіння необхідно перед посівом дезінфікувати, оскільки воно може бути заражене грибковими, вірусними або бактеріальними інфекціями.

Способи дезінфекції:

вимочування добу-дві у водному розчині соку алое (1:1), придбаному в аптеці або вичавленому з листя рослини власноруч і витриманому в холодильнику 5-6 днів;

замочування на добу в розчині одного грама соди в 200 мл води;

замочування насіння в розчині «Фітоспоріну»: краплю препарату розводять у 100 мл води і занурюють у цю рідину посівний матеріал на 1-2 години;

замочування в теплій воді або слабкому розчині марганцівки мінімум 30 хв, а зазвичай – до 12-24 год.

Пророщують насіння на паперових серветках чи світлій бавовняній тканині. Розкладають негусто на одній половині, обережно прикриваючи іншою, і злегка змочують теплою водою. Під плівкою чи поліетиленовим пакетом, на батареї чи в теплому місці потрібно дочекатися, коли насіння проклюнеться, не даючи пагінцям переростати – чим довший паросток, тим ймовірніше, що його травмують. Можна сіяти і без пророщування, проте сходів доведеться чекати довше.

Як сіяти та вирощувати

На дно контейнерів варто закласти хоча б невеликий дренаж – з перліту, піску чи дрібного каміння. Субстрат насипають без ущільнення, поливають чи рясно зволожують з пульверизатора і залишають ємності на декілька годин чи на ніч для рівномірного розподілу вологи.

В окремі касети чи стаканчики насіння томатів висівають по 2 штуки, вибраковуючи потім слабшу рослину. У спільні ємності насіння розкладають по одному, на достатній для зручного пікірування відстані – хоча б 1-2 см. Зверху насіння присипають сухим субстратом (0,5-1 см), накривають прозорим склом, затягують поліетиленовою плівкою чи одягають прозорий пакет.

Вирощування розсади помідорів у торф’яних таблетках дає можливість обійтися без пікірування сіянців. Для томатів потрібні таблетки діаметром 4 см, які попередньо заливають для набубнявіння водою кімнатної температури, а після того, як стече зайва вода, розставляють по осередках трохи більшого, ніж таблетки, діаметру й поміщають у прозору коробку заввишки щонайменше 10 см. У одну таку таблетку сіють від двох до чотирьох насінин, але якщо ви впевнені в якості посівного матеріалу, то можна сіяти і по одній – згодом вам не доведеться проріджувати сходи.

Зробіть у центрі кожної таблетки ямку завглибшки 1-1,5 см і помістіть туди насіннячко, а згори присипте його ґрунтом або вермикулітом. Накрийте коробку з посівами прозорою кришкою, склом або поліетиленом і помістіть у необхідні для пророщування насіння умови. Із появою сходів покриття з посівів знімають.

До проростання посіви не обов’язково ставити на підвіконня, але точно потрібно тримати в теплі, наприклад, біля батареї. Оптимальна температура – близько +25°С (мінімум – +20°С). Чим вища температура, тим швидше з’являться сходи. Щоденне провітрювання, обприскування для підтримки легкої вологості землі – усе, що для цього потрібно. Перші паростки томатів можна очікувати через 5-12 днів.

Відразу після появи перших паростків ємності переставляють на максимально яскраве освітлення. Якщо погода занадто похмура, без підсвічування не обійтися. Плівку можна зняти відразу, а якщо є час, можна поступово привчати рослинки до сухого повітря. Як тільки проростуть всі насінини, можна знизити температуру до +16-18°С хоча б на 5-7 днів, оберігаючи сходи від протягів та різких перепадів. З початком активного росту справжніх листочків можна повертати помідори до кімнатних температур з обов’язковим пониженням на ніч.

Субстрату не можна давати підсихати навіть зверху, потрібна легка постійна вологість. Рослини обережно підливають обприскуванням, а якщо рослин мало, можна поливати і крапельно зі шприцу чи піпетки.

За матеріалами «Зеленої садиби», «Флорист-Х»

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