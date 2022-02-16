Оскільки перець дуже довго відновлюється після пікірування, розсаду сіють в окремі горщики або скляночки

Перець – популярна культура серед городників. Через те, що він має довгий проміжок часу між сходженням та появою плодів, його насіння не висаджують у ґрунт, а вирощують спершу розсаду. Це досить примхлива культура, і щоб виростити розсаду перцю, доведеться трохи попрацювати. Однак дотримуючись всіх рекомендацій, це завдання стає посильним навіть для новачків.

Коли сіяти

Дозріває перець через 100-150 днів із моменту появи сходів, але точно розрахувати терміни посіву можна за характеристиками сорту. Наприклад, ранньостиглий перець сіють за 65 днів до висадки розсади на постійне місце, середньостиглий – за 70 днів, пізній – за 75 днів. Формулу посіву можна переглянути в нашому матеріалі. Також з вибором дати допоможе місячний посівний календар.

Якщо ви маєте теплицю, що обігрівається, насіння потрібно висівати в лютому, а висадку проводити у другій половині квітня. Якщо ви будете вирощувати перець у звичайній теплиці, посів проводиться на початку березня, а висадка – на початку травня.

Якщо немає можливості вкластися в потрібні терміни, то пізніше виникне необхідність у підсвічуванні розсади за допомогою люмінесцентних ламп, період повинен бути не менше 3-4 тижнів після того, як з’явилися перші паростки. Лампи потужністю 40-75 Вт розташовують над розсадою на відстані 10-15 см, а вмикають їх на 10-12 годин щоденно.

Ґрунт для розсади перцю

Ґрунт для перцю має бути пухким, живильним, нейтральним або слабкокислим (pH 6-6,5) і стерильним. Можна придбати готовий ґрунт у садових крамницях або приготувати потрібну ґрунтосуміш самостійно. Ось кілька рецептів:

листова земля, пісок і верховий торф у рівних частинах; рівень кислотності коригується внесенням вапняних добрив;

дернова земля, компост і річковий пісок у співвідношенні 2:1:1;

перегній, торф і промитий пісок у пропорціях 2:2:1; опісля ґрунт просівають через сито;

перегній, супіщаний луговий ґрунт і дернова земля в пропорції 1:2:2 з додаванням сірникової коробки сульфату калію і двох сірникових коробок суперфосфату на 10 л готової ґрунтосуміші.

Будь-яку ґрунтосуміш потрібно знезаразити до внесення в неї добрив. Перш, ніж приступати до посіву, будь-який ґрунт бажано знезаразити. Для цього можна використовувати будь-який фунгіцид (наприклад, марганцівку), кілька разів заморозити і розморозити субстрат або пропарити його в духовці при температурі до 90°С.

Підготовка насіння

Насінню, укладеному в капсулу, до складу якої входять стимулятор росту й різні добрива, підготовка до посіву не потрібна й навіть шкідлива, оскільки тоді пошкодиться його капсула. Звичайне ж насіння спочатку для знезараження витримують у розчині перманганату калію: 1 г препарату розводять у 100 мл води, після чого опускають в розчин насіння на 20 хвилин.

Після знезараження для підвищення продуктивності насіння поміщають у розчин стимулятора росту, наприклад, «Епіну», приготований відповідно до інструкції, або на 4-5 годин кладуть у розчин мінеральних добрив. Після такої обробки посівний матеріал промивають у чистій воді й сіють вологим. Деякі городники барботують насіння, помістивши його в мішечок із марлі й опустивши у воду, через яку компресором пропускають повітря. Тривалість такої процедури 4-5 годин.

Найчастіше вдаються до пророщування. Насіння загортають у мокру марлю або тканину, поміщають у тепло і стежать, щоб тканина не висихала. Для цього краще покласти загорнуте насіння на блюдце й помістити його під поліетилен. Не заливайте його водою – перцю для проростання, окрім води, потрібен ще й кисень. Найкраще проростання відбувається при температурі +20-23°С. Однак у такого насіння є істотний недолік – ніжні паростки легко відламуються при посіві, тому краще знезаразити в марганцівці і потім обробити стимуляторами росту.

Ємності для розсади

Оскільки перець дуже довго відновлюється після пікірування, розсаду сіють в окремі горщики або скляночки діаметром 10 см і глибиною 10-12 см. Якщо такої можливості немає, візьміть для посіву простору посудину, щоб надалі було легше пересаджувати сіянці в горщики з великою грудкою землі. Глибина такого ящика має бути не менше 5-6 см, а рівень ґрунту не повинен доходити до його краю на 2 см. Попередньо ємність для висадки потрібно помити в розчині марганцівки.

Як сіяти і вирощувати

Насіння перцю розкладають пінцетом по поверхні ґрунту на відстані 1,5-2 см одне від одного, притискають до субстрату, зволожують через сито або способом нижнього поливу, після чого згори присипають шаром ґрунту завтовшки 1 см, який потім злегка ущільнюють. Накривають посіви поліетиленовою плівкою або склом.

Як тільки з’являться перші паростки, розсаду слід поливати раз на 6-7 днів добре відстояною водою з температурою не нижче +20-22°С. Не можна допускати застою води – це загрожує загниванню і загибелі розсади перцю.

Вирощування розсади в касетах

Зручний спосіб вирощування розсади перцю – касети. У продажі є широкий вибір – з більшою і меншою кількістю отворів, з кришками, які можна використовувати як міні-парники. Для початку необхідно засипати отвори субстратом, посіяти насіння і накрити касети прозорим матеріалом. Касету поміщають в піддон і ставлять в тепле освітлене місце. Зволожувати сіянці необхідно, наливаючи воду в піддон.

Вирощування розсади в торф’яних таблетках

Ще один простий спосіб вирощування розсади перцю – у торф’яних таблетках. У такому випадку розсаду не потрібно буде пікірувати. Візьміть таблетки діаметром 3 см, замочіть їх, щоб вони набубнявіли. У таблетках зробіть заглиблення 1 см, викладіть у них насіння і закладіть зверху ґрунтом. Лоток з таблетками накрийте плівкою і тримайте при температурі +25°С.

Перші сходи з’являються вже за тиждень, і тоді покриття з посівів знімають, лоток переносять у світле місце й утримують при температурі +25-27°С удень і +11-13°С уночі. Коли у розсади розвинеться 2-4 листочки, а корінці почнуть проростати крізь сітку, сіянці прямо в таблетках розсаджують по окремих горщиках, заповнених однією з описаних вище ґрунтовою сумішшю.

За матеріалами «Флорист-Х», «Професійне насіння», «Агрономіст»

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