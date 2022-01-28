Якщо оптимально спланувати процес, за день можна посіяти і томати, і баклажани, і перець

У лютому вже стартує розсадний сезон, і на початку весни вже сходять перші сіянці. Щоб звести до мінімуму ризики при вирощуванні розсади, варто посіяти її у сприятливі дні за посівним календарем, яких у лютому вдосталь, пише «Зелена садиба».

Так, для баклажанів та перцю ідеальні дні 3-4, 7-9 та 21-24 лютого, а помідори місячний календар рекомендує посіяти з 7 по 9, з 12 по 14 та з 21 по 23 лютого. Якщо оптимально спланувати процес, за день можна посіяти і томати, і баклажани, і перець.

Також у лютому варто перевірити та поповнити запаси насіння, інструментів, витратних матеріалів, добрив та засобів для захисту рослин від шкідників та хвороб, щоб заощадити час навесні. Підвищеної уваги, у порівнянні з іншими зимовими місяцями, вимагатиме плодовий сад. Якщо погода дозволить, в лютому вже цілком можна і треба проводити весняне обрізування та побілку.

Посівний календар на лютий 2022 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, несприятливі – 1, 2, 16, 28.

Коли садити коренеплоди:

картопля, топінамбур - 26, 27;

буряк, морква, пастернак – 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;

батат – 26, 27;

редька, ріпа – 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;

редис – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;

селера, петрушка на корінь – 3, 4, 7, 8, 9, 26, 27.

Коли садити цибулеві:

цибуля ріпчаста – 21, 22, 23, 26, 27;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23;

часник – 21, 22, 23;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27.

Коли садити овочі:

томати, фізаліс – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23;

перець – 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23;

баклажани – 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23;

огірки – 12, 13, 14, 21, 22, 23;

броколі, цвітна капуста – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20;

рання капуста – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20;

середня та пізня капуста – 12, 13, 14, 19, 20;

кале, пак-чой та інша листова капуста - 7, 8, 9, 12, 13, 14;

стеблова селера – 3, 4, 7, 8, 9, 19, 23, 26, 27;

кабачки, патисони, гарбуз – 7, 8, 9, 12, 13, 14;

баштанні – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 19, 20;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

соняшник – 15, 19, 20;

міцелій – 7, 8, 9, 19, 20.

Коли садити зелень та трави:

листовий салат – 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14;

шпинат – 12, 13, 14;

качанні салати, цикорій – 7, 8, 9;

рукола, крес, листова гірчиця – 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23;

мангольд та інші листові овочі – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14;

щавель – 7, 8, 9;

кріп та фенхель – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14;

петрушка, кінза та селера на листя – 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23;

базилік, материнка, розмарин, інші трави – 21, 22, 23;

лікарські та чайні культури – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

мікрозелень – 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23;

яблуня – 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27;

груша, айва – 7, 8, 9, 19, 20, 21, 26, 27;

абрикос, вишня, слива, персик – 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27;

черешня – 7, 8, 9, 14, 15, 24, 25;

волоський горіх, фундук – 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25;

глід – 7, 8, 9, 21, 22, 23;

смородина – 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 27;

малина – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23;

аґрус та інші ягідники – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 24, 25;

виноград – 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23.

Декоративні рослини:

однорічники – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20;

цибулинні та бульбові – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27;

трав’янисті багаторічники – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26;

хвойні – 15, 17, 18;

живі огорожі – 15, 17, 18, 24, 25;

чагарники та дерева – 7, 8, 9, 15, 17, 18, 24, 25;

ліани – 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25;

крупноміри – 17, 18, 24, 25.

Найкращі дні для садових робіт:

робота з ґрунтом – 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

пророщування насіння – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;

пікірування, проріджування – 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;

поливи - 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23;

підживлення органічними та зеленими добривами – 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27;

підживлення мінеральними добривами – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23;

обрізка, омолодження, формування – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

прищипка, пасинкування – 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 1, 2, 10, 11, 17, 18, 28;

профілактичні обробки – 10, 11, 17, 18, 24, 25;

заготівля живців – 3, 4, 7, 8, 9;

щеплення та окулювання – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23;

перевірка укриттів – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 24, 25, 26;

снігозатримання – 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 24, 25, 26;

обробка, ремонт теплиць та парників – 2, 24, 25, 26;

прибирання на ділянці – 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

ремонтні та будівельні роботи – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 24, 25, 26, 28;

захист саду та сховищ від гризунів – 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25;

корчування – 1, 25, 26, 27, 28;

збір урожаю – 1, 2, 3, 4, 5, 17, 24, 25, 26;

консервація, сушіння – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

засолювання та квашення – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

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