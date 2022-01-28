Що садити в лютому 2022 року: посівний календар на місяць
У лютому вже стартує розсадний сезон, і на початку весни вже сходять перші сіянці. Щоб звести до мінімуму ризики при вирощуванні розсади, варто посіяти її у сприятливі дні за посівним календарем, яких у лютому вдосталь, пише «Зелена садиба».
Так, для баклажанів та перцю ідеальні дні 3-4, 7-9 та 21-24 лютого, а помідори місячний календар рекомендує посіяти з 7 по 9, з 12 по 14 та з 21 по 23 лютого. Якщо оптимально спланувати процес, за день можна посіяти і томати, і баклажани, і перець.
Також у лютому варто перевірити та поповнити запаси насіння, інструментів, витратних матеріалів, добрив та засобів для захисту рослин від шкідників та хвороб, щоб заощадити час навесні. Підвищеної уваги, у порівнянні з іншими зимовими місяцями, вимагатиме плодовий сад. Якщо погода дозволить, в лютому вже цілком можна і треба проводити весняне обрізування та побілку.
Посівний календар на лютий 2022 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, несприятливі – 1, 2, 16, 28.
Коли садити коренеплоди:
- картопля, топінамбур - 26, 27;
- буряк, морква, пастернак – 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;
- батат – 26, 27;
- редька, ріпа – 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;
- редис – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;
- селера, петрушка на корінь – 3, 4, 7, 8, 9, 26, 27.
Коли садити цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 21, 22, 23, 26, 27;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23;
- часник – 21, 22, 23;
- цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27.
Коли садити овочі:
- томати, фізаліс – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23;
- перець – 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23;
- баклажани – 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23;
- огірки – 12, 13, 14, 21, 22, 23;
- броколі, цвітна капуста – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20;
- рання капуста – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20;
- середня та пізня капуста – 12, 13, 14, 19, 20;
- кале, пак-чой та інша листова капуста - 7, 8, 9, 12, 13, 14;
- стеблова селера – 3, 4, 7, 8, 9, 19, 23, 26, 27;
- кабачки, патисони, гарбуз – 7, 8, 9, 12, 13, 14;
- баштанні – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 19, 20;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
- соняшник – 15, 19, 20;
- міцелій – 7, 8, 9, 19, 20.
Коли садити зелень та трави:
- листовий салат – 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14;
- шпинат – 12, 13, 14;
- качанні салати, цикорій – 7, 8, 9;
- рукола, крес, листова гірчиця – 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23;
- мангольд та інші листові овочі – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14;
- щавель – 7, 8, 9;
- кріп та фенхель – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14;
- петрушка, кінза та селера на листя – 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23;
- базилік, материнка, розмарин, інші трави – 21, 22, 23;
- лікарські та чайні культури – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
- мікрозелень – 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23;
- яблуня – 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27;
- груша, айва – 7, 8, 9, 19, 20, 21, 26, 27;
- абрикос, вишня, слива, персик – 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27;
- черешня – 7, 8, 9, 14, 15, 24, 25;
- волоський горіх, фундук – 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25;
- глід – 7, 8, 9, 21, 22, 23;
- смородина – 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 27;
- малина – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23;
- аґрус та інші ягідники – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 24, 25;
- виноград – 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23.
Декоративні рослини:
- однорічники – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20;
- цибулинні та бульбові – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27;
- трав’янисті багаторічники – 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26;
- хвойні – 15, 17, 18;
- живі огорожі – 15, 17, 18, 24, 25;
- чагарники та дерева – 7, 8, 9, 15, 17, 18, 24, 25;
- ліани – 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
- крупноміри – 17, 18, 24, 25.
Найкращі дні для садових робіт:
- робота з ґрунтом – 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- пророщування насіння – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;
- пікірування, проріджування – 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27;
- поливи - 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27;
- підживлення мінеральними добривами – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23;
- обрізка, омолодження, формування – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
- прищипка, пасинкування – 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 1, 2, 10, 11, 17, 18, 28;
- профілактичні обробки – 10, 11, 17, 18, 24, 25;
- заготівля живців – 3, 4, 7, 8, 9;
- щеплення та окулювання – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23;
- перевірка укриттів – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 24, 25, 26;
- снігозатримання – 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 24, 25, 26;
- обробка, ремонт теплиць та парників – 2, 24, 25, 26;
- прибирання на ділянці – 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
- ремонтні та будівельні роботи – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 24, 25, 26, 28;
- захист саду та сховищ від гризунів – 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25;
- корчування – 1, 25, 26, 27, 28;
- збір урожаю – 1, 2, 3, 4, 5, 17, 24, 25, 26;
- консервація, сушіння – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
- засолювання та квашення – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.