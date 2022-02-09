Для більшості квітучих культур, редису, буряка, моркви та ріпи посадка на початку лютого – це добре

Те, що розсаду потрібно готувати ще взимку, знають всі садівники та городники. У лютому більшість вже придбали насіння улюблених квітів, овочів і трав. Головне питання: коли потрібно його саджати на розсаду, щоб квіти довго тішили яскравими барвами, а овочі та зелень давали щедрий вітамінний урожай? Про це розповідає «Дім і сад».

Для більшості квітучих культур, редису, буряка, моркви та ріпи посадка на початку лютого – це добре. Підрощена міцна розсада швидко приживеться на ділянці та під весняними променями сонця охоче піде в ріст. А ось для теплолюбних овочів – томатів, перцю, огірків, капусти, баштанних культур і листового салату – це погано. Перерощена розсада так звикає до тепличних умов, що не хоче пристосовуватися до відкритого ґрунту – хворіє і не бажає родити.

Недосвідчені садівники в таких випадках звикли грішити на якість насіння, та насправді справа у неправильних термінах посіву. Не дарма виробники насіння зазначають на упаковках інформацію про терміни проростання насіння, вік розсади перед висадкою у відкритий ґрунт, тривалість стратифікації насіння тощо. Цю інформацію потрібно використовувати для розрахунку дати посіву.

Універсальна формула посіву насіння на розсаду – D = А + В + С, де:

D – кількість діб від посіву насіння на розсаду до висадки саджанців у ґрунт;

А – число діб від посіву насіння до моменту появи сходів;

В – число діб від сходів до пікіровки саджанців;

С – число діб до висадки розсади у відкритий ґрунт (у теплицю).

Тобто, якщо скласти А, В і С, сума діб підкаже вам дату посіву, адже ви краще знаєте, в якому місяці та в яких числах ґрунт на вашій ділянці досить прогрітий сонцем для висадки розсади. У різних областях України це трапляється в різний час. У степу та лісостепу – на 1,5-2 тижні раніше, ніж у поліссі. Отже, для північних регіонів дату посіву насіння треба пересунути вперед – з урахуванням більш холодної зими та більш пізнього прогрівання ґрунту.

Для прикладу, томати ранні на поліссі варто сіяти 5-20 березня, у лісостепу – 1-15 березня, а в степу – в кінці лютого, пізні томати – 10-20 квітня, 5-20 квітня та 5-15 квітня відповідно. Середньостиглі томати на поліссі та в лісостепу садять 1-10 квітня, а в степу – 15 березня – 5 квітня. Цвітну капусті та ранню білоголову в степу можна садити вже 20-30 січня, у лісостепу – 20 січня – 10 лютого, а на поліссі – в лютому і до 15 березня.

Коли насіння проросло, настав час пікіровки. Багатьом рослинам у цей період потрібно додаткове підсвічування, адже в лютому-березні ще дуже короткий світловий день. Саджанці будуть тягнутися до сонця, скривлюватися та додавати в зростанні на шкоду міцності та компактності. Додаткове підсвічування життєво важливе глоксиніям та звичайним садовим дзвіночкам.

Багатьом декоративним рослинам для пишного цвітіння треба пройти період загартовування. Це означає, що розпікіровані саджанці потрібно поступово привчити до життя на відкритому повітрі. Газанію, цикламен, целозію, чорнобривці, петунії, цинію та багато інших квітучих рослин після пікіровки переносять в прохолодне місце з температурою +14-16°С. Пізніше, потрапивши в умови відкритого ґрунту, вони будуть готові до перепадів температур і зможуть швидко адаптуватися на відкритому повітрі.

Більшості насіння дерев і кущів для проростання потрібна стратифікація – вплив холоду від 2 тижнів до 3-4 місяців (вказано на упаковці). Узимку це зручно зробити прямо на ділянці – посіяти насіння в контейнери та прикопати під снігом.

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