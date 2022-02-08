У лютому город, квітники та сад вже потребують дбайливих рук. Останній місяць зими – не час для відпочинку, а пора підготовки до нового сезону. Роботи в садівників та городників поки що небагато, проте вона є основою майбутнього врожаю. Що потрібно зробити в саду та на городі в лютому, розповідає «Агромаркет».

Садові роботи в лютому

Традиційно в саду потрібно думати про затримання снігу (якщо він є), контроль надійності зимових укриттів і боротьбу зі шкідниками. Усе частіше бувають відлиги, і коли температура наближається до нульової позначки, потрібно подбати про дерева:

вилікувати морозобоїни: усі морозні тріщини необхідно ретельно очистити і залити садовим варом;

усі морозні тріщини необхідно ретельно очистити і залити садовим варом; виконати побілку: якщо захисний шар змився, можна нанести новий – це захистить і від сонячних опіків, і від морозобоїн, і від шкідників, які селяться під корою;

якщо захисний шар змився, можна нанести новий – це захистить і від сонячних опіків, і від морозобоїн, і від шкідників, які селяться під корою; провести обрізку: поки дерева сплять, обрізку можна виконати досить успішно, а натомість у березні при різкому початку сокоруху можна проґавити влучний момент;

поки дерева сплять, обрізку можна виконати досить успішно, а натомість у березні при різкому початку сокоруху можна проґавити влучний момент; пересадити дорослі дерева та чагарники: сплячі рослини переносять цю процедуру найменш болісно.

Роботи в саду в лютому бажано доповнити спорудою кількох пташиних будиночків. Коли в них оселяться пернаті, у вас буде менше клопоту по боротьбі зі шкідниками.

Городні роботи в лютому

Необхідно проінспектувати підзимні посіви, грядки з суницею, простежити, щоб на цих ділянках був достатній сніговий покрив, а за його відсутності – альтернативне укриття. У місцях застою талої води треба прорити канавки для її відведення.

Особливу увагу в лютому необхідно приділити теплиці:

оглянути конструкцію на предмет пошкоджень;

провести знезараження ґрунту і стін;

розпушити ґрунт і видалити всі залишки минулорічних рослин;

рясно полити, підготувавшись до висадки культур.

В кінці місяця в теплицю можна вже висівати насіння листової зелені, редиски, цибулі або капусти.

Підготовка до весняних посадок

Проведіть ревізію в сховищах: сухі і підгнилі плоди потрібно викинути, також треба проконтролювати, як зберігаються живці і саджанці та за необхідності – полити або обробити їх фунгіцидами. Перевірте насіння, особливо те, що лишилося з попереднього сезону. Більшість насіння (помідори, буряк, огірки, кабачки або дині) може успішно зберігатися по 7-8 років і навіть довше. Капуста, фенхель або редиска – близько 5 років. Натомість морква, перець, цибуля або баклажани через три роки можуть втратити свої посівні якості. У будь-якому випадку увесь посівний матеріал краще відкалібрувати і перевірити на схожість, а при необхідності докупити потрібні сорти.

Крім того, в лютому треба подбати про наявність якісної ґрунтосуміші, перевірити цибулинні рослини, проростити бульби і кореневища для ранньої посадки, посіяти насіння на розсаду, за потреби – провести ремонт і закупівлю інвентарю. Організувати садові та городні роботи з урахуванням найбільш сприятливих для кожної дії періодів допоможе місячний календар.

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