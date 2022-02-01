Невелика кількість сіянців та їхня погана якість часто спричинені незнанням правил вибору та подальшої обробки насіння. Для хорошого урожаю готувати насіння та розсаду потрібно вже в лютому, тож «Дім і сад» розповідає, як зробити це правильно.

Вибір посівного матеріалу

Перше, що слід зробити при покупці насіння – знайти на упаковці дату збору. Тільки свіжозібране насіння дає максимальний відсоток схожості. Якщо термін придатності добігає кінця, то варто пошукати кращі варіанти. Терміни зберігання насіння різних овочевих культур істотно відрізняються. Наприклад, насіння селери зберігають лише 2 роки, петрушки та кропу – 3 роки, капусти та ріпи – 4 роки, а насіння квасолі та дині можна зберігати майже 8 років.

Також на якість проростання впливають умови зберігання. Згідно з нормами, температура має бути +14-18° C, а вологість – 10%.

Обробка насіння марганцівкою

Перед посівом насіння слід продезінфікувати розчином марганцівки, щоб запобігти розвитку захворювань. Темно-фіолетові кристали зміцнюють імунітет рослин і запобігають браку поживних речовин на початковому етапі формування розсади. Можна поєднати дезінфекцію та відбраковування, видаливши з ємності сміття, що спливло на поверхню, та пошкоджене насіння.

Для обробки готують 1-2% розчин. Для цього 1 гр. перманганату калію розчиняють в 100 гр. теплої води. Однак марганцевокислий калій має два суттєві недоліки: він не справляється з деякими захворюваннями та не підвищує енергію росту. Оброблене насіння залишається сприйнятливим до чорної ніжки та проростає такими ж темпами, як і необроблене.

Боротьба з чорною ніжкою

Існують лікувальні засоби комплексної дії, здатні продуктивно боротися з грибковою та бактеріальною інфекцією. До них належать «Фітоспорін М», «Триходерма Веріде», «Алірін-Б», «Бактофіт», «Альбіт», «Споробактерін».

Головні переваги цих препаратів:

екологічність – не шкодять комахам і людині;

ефективність проти збудників найпоширеніших хвороб: фузаріозної гнилі, фомозу, трахеомікозу, ризоктоніозу, парші, борошнистої роси, бурої іржі тощо;

сумісність з іншими фунгіцидами.

Ці препарати не тільки запобігають розвитку згубних для рослини симптомів, але й прискорюють проростання насіння, а також підвищують родючість ґрунту.

Біостимулятори

Біостимулятори збільшують кількість і якість розсади. Навіть короткочасна обробка насіння дозволяє істотно підвищити енергію проростання.

Біопрепарати діляться на 2 групи:

натуральні – цибулиння, тала вода, медовий розчин, сік алое, яєчний білок;

хімічні – «Енерген», «Екосил», «Епін», «Корневін», «Гумат» тощо.

Промислові біопрепарати розводять у теплій воді. При приготуванні розчину важливо дотримуватися інструкції. Час витримки варіюється від 30 хвилин до 24 годин.