Чим менший росток, тим більше він схильний до захворювання

Більшість рослин в Україні можна саджати у відкритий ґрунт, проте частина культур від посіву до фази справжнього листа стикається з безліччю проблем – бур’яни, шкідники, капризи погоди. У цьому випадку практичним рішенням є розсада, яка дозволяє мінімізувати ризики. На перший погляд може здатися, що посадка насіння – справа дуже проста, проте це тільки на перший погляд. «Дім і сад» розповідає головні правила, які дозволять виростити здорову та сильну розсаду.

1. Тільки якісне насіння.

У насінні важлива якість, а не кількість. Не економте, обирайте не тільки сорт і виробника, але і перевіреного продавця.

2. Правильний ґрунт.

Накопана під вікном або на ділянці земля – найгірший вибір з можливих. Це може загубити рослину на початковому етапі. Ґрунт можна приготувати самостійно з дернової землі, торфу, перегною і піску у потрібних для тієї чи іншої культури пропорціях. Та найбільш оптимальний варіант – це готова стерильна ґрунтосуміш для розсади.

3. Правильна тара.

Вибір ємності залежить від необхідності пікіровки. Якщо вона планується, то ємність для посадки має бути великою. Це можуть бути ящики, горщики, пропагатори. Якщо пікіровка не потрібна, то краще вибрати касети, торф’яні таблетки або торф’яні горщики.

4. Передпосівна обробка насіння.

Йдеться про калібрування, прогрівання або загартовування, обробку стимуляторами росту – для кожної культури ці процедури різні. Якщо насіння попередньо оброблене виробником – його відразу можна висаджувати. Деяким культурам необхідна стратифікація.

5. Час посіву.

Інформацію про початок посадки надає виробник – це середньостатистичні дані. Конкретніше її визначають за віком розсади і датою останніх заморозків. Наприклад, ви вирішили посадити помідори. Вік розсади до моменту пересадки у відкритий ґрунт повинен бути не менше 8 тижнів, а після 10 травня заморозків у вашій місцевості не спостерігається. Відзначаємо цю дату на календарі і відраховуємо назад потрібну кількість днів (необхідний вік розсади) – виходить, що сіяти насіння потрібно в останній тиждень березня.

Приблизний вік розсади до моменту пересадки у відкритий ґрунт такий:

ріпчаста цибуля – 8-12 тижнів;

качанова капуста – 5-6 тижнів;

перець – 8-12 тижнів;

помідори і баклажани – 6-8 тижнів;

гарбузові (огірки, гарбуз, баштанні) – 2-4 тижні.

6. Правильна посадка.

Насіння кожної культури заглиблюються на певну глибину і висаджуються на певній відстані. Чим дрібніше насіння, тим менша глибина загортання. Зовсім дрібне насіння розсипають на поверхні землі, не присипаючи. У середньому глибина закладання становить від 1 до 3 см.

7. Полив.

Ґрунт зволожується до посіву, а не після. Інакше насіння буквально «затягує» вглиб ґрунту.

8. Умови вирощування.

Рекомендується накривати ємності плівкою або склом, щоб попередити пересушування. Вода для поливу повинна бути не менше +20°С. Світловий день для рослин має бути не менше 12-14 годин, а для деяких культур – і всі 18. Температура пророщування для холодостійких культур – +18-25°С, для теплолюбних – +25-З0°С.

9. Підживлення та профілактика хвороб.

Чим менший росток, тим більше він схильний до захворювання. Хворобам можна запобігти, використовуючи знезаражені ґрунтосуміші, частіше провітрюючи розсаду та уникаючи перезволоження. Для підгодівлі краще застосовувати комплексне добриво в пропорції, зазначеній виробником.

10. Пікіровка.

Розсаду у фазі четвертого справжнього листка пікірують – пересаджують найбільш сильні рослини в окрему ємність. Так сіянці отримують потрібну кількість простору, світла та живлення. При пікіровці злегка вкорочують корінь, а саму рослину поміщають глибше, ніж до пересадки.

11. Загартовування.

За тиждень-два до пересадки на постійне місце розсаду гартують – виносять на балкон, веранду, терасу. Якщо цього не зробити, то висадка у відкритий ґрунт стане для рослини шоком. Вони швидко втрачають тургор, схильні до сонячних опіків, а їхній зріст зупиняється.

12. Дотримання строків посадки на постійне місце.

Переросла розсада не тільки ламається, а може й взагалі не прижитися. Якщо ви не встигаєте з посадкою, сповільніть ріст розсади – обмежте полив і проведіть позачергове загартовування.

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