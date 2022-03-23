Після внесення добрив полийте і замульчуйте ґрунт – це підсилює ефективність добрив

Опади й талі сніги вимивають з ґрунту поживні речовини, і саме тому ранньою весною садові культури відчувають гостру нестачу макро- і мікроелементів. Заповнити дефіцит необхідних для інтенсивного розвитку компонентів рослинам допомагають органічні, мінеральні або комплексні добрива. Пояснюємо, які саме добрива потрібно вносити та яка їхня роль у зростанні саду.

Для чого потрібна весняна підгодівля:

покращення приживлюваності рослин;

формування потужних коренів;

створення умов для повноцінного розвитку;

підвищення стійкості до хвороб і шкідників;

прискорення утворення зав’язей;

збільшення показників врожайності.

Важливо зазначити, що добрив не має бути забагато. Перевищення дозування призводить до негативних наслідків – виснаження рослин, пригальмовування цвітіння і плодоутворення, омертвіння рослинних тканин.

Які добрива вносять навесні

Перегній. Швидкодоступне органічне добриво покращує ґрунтову структуру і сприяє розвитку коренів. Витрата – 5 відер на 1 дерево. При удобрюванні зерняткових культур перегній вносять під час перекопування, а під кісточкові розкидають.

Карбамід. Активізує ріст рослин, зміцнює імунітет, підвищує врожайність. Використовується на етапі утворення листя і бутонів. Розчин для обприскування плодових дерев і кущів готують з розрахунку 20 г на 10 л води. Сечовину не можна поєднувати із суперфосфатом та доломітовим борошном.

Аміачна селітра. Покращує смак плодів, підвищує продуктивність плодових культур, запобігає розвитку патогенних мікроспор. Витрата – 30 г на дерево. Після розкидання добрива ґрунт ретельно поливають. Не можна поєднувати з тирсою і торфом.

Суперфосфат. Підходить для будь-яких плодових і ягідних культур. Весняна підгодівля яблуні, груші, сливи, абрикоса та інших дерев суперфосфатом покращує живлення коріння, прискорює розвиток бруньок і плодів. Норма внесення фосфоровмісні добрива – 40-70 г на дерево або кущ. Не варто комбінувати з аміачною селітрою і карбамідом.

Курячий послід. Містить велику кількість макро- і мікроелементів, використовується для швидкого поповнення дефіциту азоту. Для приготування живильного розчину відро добрива змішують з 10 відрами води. Витрата – 5 л на дерево.

Сульфат калію. Допомагає протистояти складним погодним умовам – стійкій посусі або раптовим заморозкам, а також хворобам. Норма внесення – 20-30 г на кущ. Не можна змішувати з кальцієвою селітрою і фосфоритним борошном.

Коли вносити добрива

Найраніше починати підживлення можна в березні. Якщо сніг все ще лежить, добрива вносять прямо в нього: під час танення снігу вони розчиниться і рівномірно вберуться в ґрунт. Таким способом варто вносити лише азотні добрива.

Для підживлення ранньою весною комплексними добривами варто вибирати такі, які не містять велику кількість азоту, щоб не перенаситити ним ґрунт. А ось у травні, навпаки, можна використовувати добрива з підвищеним вмістом азоту. При настанні пори цвітіння чагарники і дерева починають відчувати дефіцит фосфору і калію. Під кінець весни, коли закінчується зав’язь плодів, підгодівля для плодових дерев і чагарників повинна включати органіку.

Правила внесення добрив навесні

Для кожної рослини існує своя система годування, яка визначає, чим годувати кожне дерево або кущ. Варто звернути увагу на готові вузькоспеціалізовані добрива для ягід і універсальні підгодівлі, збалансовані за складом і прості в застосуванні. Ягідні кущі краще ніж плодові дерева реагують на підживлення по листю, і це варто використовувати.

Якщо азотні добрива були внесені восени, то навесні цей етап пропускають, а замість азоту рослини підживлюють комплексом калій+фосфор. Підживлення азотом і обрізку молодих деревець в один рік не проводять – це уповільнює настання фази плодоношення.

Після внесення добрив полийте і замульчуйте ґрунт – це підсилює ефективність добрив і допомагає запобігти опікам кореневої системи. Крім того, варто садити на ділянці рослини-сидерати – вони збагачують ґрунт поживними речовинами і покращують його структуру.

За матеріалами «Дім і сад», How to grow

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