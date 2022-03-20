Друге обприскування проводять після того, як бруньки рослини починають розвиватися у вигляді зелених, ще згорнутих конусів

Разом із садом навесні оживають і його проблеми – комахи-шкідники та збудники хвороб, і обприскування лишається найкращим способом усіх їх позбутися. Одноразовим обприскуванням навряд вийде вирішити проблему, тому навесні краще обробити сад 4 рази. «Зелена садиба» розповідає детальний порядок дій.

Перше обприскування

Боротьбу зі шкідниками та хворобами потрібно починати з перших теплих днів. Перше обприскування – найважливіше, його слід проводити обов’язково ранньою весною до початку набрякання бруньок при середньодобових температурах приблизно +4°С. У цей час дерева та кущі ще сплять, тож можна використовувати препарати досить міцної концентрації без шкоди рослинам. Проте варто підходити до обприскування індивідуально, адже не всі рослини можуть перебувати в одній фазі: наприклад, якщо яблуня ще спить, на смородині вже можуть набрякати бруньки.

Для обробки використовуйте класичну бордоську рідину – суміш водних розчинів вапна та мідного купоросу. Її можна як самостійно зробити, так і придбати готову в садовому магазині. Для першого весняного обприскування слід використовувати 3-відсотковий розчин.

Також можна використовувати розчин залізного купоросу (300-500 г на 10 л). При слабкому зараженні вистачить і 300 грамів на відро води, а для хворого краще розчинити 500 г. популярності останнім часом набував концентрований розчин сечовини (карбамід) – приблизно 700 г на 10 л води, можна додати ще 50 г мідного купоросу. Такий розчин трохи гальмує вегетацію, що може вберегти квіти від весняних заморозків, і водночас є азотним добривом, яке навесні особливо потрібне рослинам.

Від шкідників добре допомагає «Препарат 30-в». Він вважається безпечним для людей і навколишнього середовища, проте захищає виключно від шкідників. На ринку є безліч інших препаратів, і при виборі варто звертати увагу на те, чи підходить він для ранньої весни та обробки при низьких температурах.

Друге обприскування

Друге обприскування проводять після того, як бруньки рослини починають розвиватися у вигляді зелених, ще згорнутих конусів. Використовувати для обприскування можна ту ж бордоську рідину, але в набагато меншій концентрації (1%), адже бруньки вразливі до міцних розчинів.

Та фахівці радять для другої обробки обрати сучасні препарати та готувати з них так звані «бакові суміші»: в одному відрі води змішати два різних препарати – один для боротьби з хворобами та інший для боротьби зі шкідниками. Наприклад, можна змішати «Хорус» і «Актара» або «Децис». Є й інші варіанти, головне – уважно вивчити інструкцію, чи підходять вони для змішування з іншими препаратами і чи немає обмежень по температурі повітря. Застосування препаратів у вигляді бакових сумішей дозволяє зменшити кількість обробок. Замість роздільної боротьби (спочатку з шкідниками, а потім з хворобами) ви проводите одну комплексну.

Третє обприскування

Третє обприскування проводиться в момент висунення квіткових бруньок, які ще закриті. Можна застосовувати ті ж бакові суміші з фунгіцидів і інсектицидів. Обираючи препарат, звертайте увагу на діючу речовину. Часто у різних виробників під різними назвами ховається один і той самий препарат, а їх бажано чергувати, щоб не було ефекту звикання.

Четверте обприскування

Четверте обприскування саду проводиться теж баковими сумішами відразу після закінчення цвітіння.

Важливі нюанси

Щоб весняні обприскування мали результат, їх потрібно робити вчасно, орієнтуючись виключно на погодні умови і фази розвитку рослин у вашому саду. Обробляти тим чи іншим розчином необхідно рослину повністю від верхівки до землі, не завадить обприскати і пристовбурові кола. Якщо щось пропустите або просто полінуєтеся, це може звести нанівець всі ваші старання.

Якщо перше обприскування часто дозволяє обробити всі рослини в саду одночасно, то далі починається сильна диференціація у розвитку, і на це слід зважати. Постарайтеся домовитися із сусідами про одночасні обробки – так ефект буде повнішим.

Намагайтеся знаходити та використовувати препарати, нешкідливі для комах-запилювачів і для тварин. І не забувайте, що навіть якщо на пакуванні написано, що препарат нешкідливий, варто подбати про захист своєї шкіри, очей та органів дихання. Зазвичай рекомендують користуватися окулярами і респіраторами, також можна використовувати прозорі щитки-маски з головним убором і рукавичками в комплекті.

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