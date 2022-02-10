Крім кущів смородини та аґрусу, можна полити кущі суниці і полуниці

Щоб ефективно захистити кущі чорної і червоної смородини та аґрусу від різних хвороб та шкідників, варто пропарювати їх гарячою водою. Потрапляючи на пагони, вода не обпече їх, проте знищить всі поклади яєць та лялечки шкідників. Такий спосіб, зокрема, допомагає проти кліщів, вогнівок, попелиць, борошнистої роси. Як і коли варто проводити цю процедуру, розповідає Kvitka.Info.

Коли потрібно пропарювати кущі

Найсприятливішим часом для цієї процедури є кінець зими – початок весни. Тоді бруньки ще перебувають у «сплячці» і не почався скорорух.

Як пропарювати

Для пропарювання потрібно нагріти воду до 90°С та налити її в лійку з водорозпилювачем. Потрібно полити гарячою водою кожну гілочку зверху, тримаючи лійку на відстані 1 м від кущів: так вода встигне вистигнути до безпечних для кущів 50-55°С, але буде смертельною для шкідників. Поливати потрібно не більше 5 секунд.

На дорослий кущ використовуйте 3-4 л гарячої води. Крім кущів смородини та аґрусу, можна полити кущі суниці і полуниці, а також молоді яблуні від яблуневої молі і баришниці.

Догляд за кущами після пропарювання

Після пропарювання кущі потрібно обрізати, видаливши пошкоджені та слабкі пагони, трішки підрізати кінчики гілок, які підмерзли за зиму. Якщо ви помітили чорні крапочки посередині зрізаних пагонів, це означає, що гілка заражена шкідниками. Такі гілки потрібно обрізати до здорової частини, а якщо потрібно – то і до рівня ґрунту. Крім того, варто прорідити кущ, якщо цього ви не зробили восени.

Всі хворі, заражені шкідниками гілки потрібно обов’язково спалити, а зрізи діаметром 8 мм і більше обробити садовим варом. Пізніше з-під кущів треба вигребти торішнє листя і підживити їх азотними або комплексними добривами.

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