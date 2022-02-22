Від своєчасного і якісного обприскування залежать і врожай, і здоров’я плодових кущів

Смородина прокидається досить рано, тому потрібно якомога швидше її обробити, адже після розкриття бруньок цього робити не можна. Kvitka.Info розповідає, від яких хвороб і шкідників страждають найпопулярніші ягідні кущі та як цьому запобігти.

Коли проводити обробку

Час обприскування залежить від погоди. Вибираючи терміни обприскування ягідних кущів на своїй ділянці, орієнтуйтеся на клімат і стан самих рослин. Якщо бруньки набубнявіли, але ще не розпустилися, сніг розтанув, а земля ще місцями мерзла – саме час для обробки.

Чим обробляти кущі від хвороб

Найпоширенішими хворобами смородини та порічок є іржа, септоріоз (біла плямистість), антракноз, смугаста мозаїка, реверсія (махровість), сферотека (американська борошниста роса) та сіра гниль.

Найчастіше для обробки кущів використовують:

мідний купорос (3% розчин);

залізний купорос (5% розчин);

бордоська рідина (1% розчин);

настій попелу (100 г на 1 л води, настояти три доби, процідити, долити 3 л води);

«Топаз».

Як обробляти кущі від хвороб

Обробка кущів смородини та порічок складається з кількох етапів:

Після танення снігу зберіть опале листя з-під кущів. Розпушіть і прополіть верхній шар ґрунту. Обприскайте кущі мідним або залізним купоросом. У період бутонізації потрібно обприскати кущі 3% бордоською рідиною. Після цвітіння і після збору ягід потрібно обприскати кущі 1% бордоською рідиною.

Чим обробляти кущі від шкідників

Найчастіше на кущі смородини нападають смородинова златка, пильщики, смородинова галиця, бруньковий кліщ, брунькова міль, вогнівка, скляниця, смородинова попелиця.

Засоби для обробки смородини від шкідників можна розділити на дві групи – профілактичні (натуральні) і спеціалізовані (хімічні). Якщо ви прихильник натурального землеробства і не хочете зайвих препаратів на ділянці, уважно і регулярно оглядайте кущі і не забувайте про профілактичні обприскування.

Профілактичні засоби боротьби зі шкідниками:

окріп (пропарювання);

мильна вода;

настої тютюну, чистотілу, часнику, цибулиння, пасльону або кульбаби (обприскування кущів смородини раз в 4-5 тижнів, починаючи з пробудження бруньок і до зняття врожаю).

Спеціалізовані препарати боротьби зі шкідниками:

бордоська рідина (1% розчин);

«Актеллік»;

«Фуфанон»;

«Карбофос» (порошок або емульсія).

Як обробляти кущі від шкідників

Дуже часто боротьбу з хворобами і шкідниками проводять разом, тому етапи обробки не відрізняються, але у боротьбі зі шкідниками потрібно обприскати і ґрунт у пристовбурних колах на відстані 50-60 см від коріння. Для процедури виберіть ранок або вечір сухого безвітряного дня, коли в прогнозі на найближчі 2-3 дні не передбачаються опади.

Розведіть обраний препарат по інструкції. Якщо обробляєте кущі хімікатами, на час обприскування і наступні 12-24 години заберіть з ділянки дітей і домашніх тварин. Не зберігайте залишки розведеного препарату, а утилізуйте їх згідно з інструкцією.

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