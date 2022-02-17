Залежно від умов вирощування та схильності кущів до захворювань визначають кількість обробок протягом сезону

Обробка винограду дещо відрізняється від обприскувань інших плодових кущів та дерев. Залежно від умов вирощування та схильності кущів до захворювань визначають кількість обробок протягом сезону. Оскільки препарати для обприскувань певною мірою токсичні, можна зменшити кількість обробок завдяки профілактичним заходам. Kvitka.Info розповідає про всі методи захисту виноградника.

Профілактичні методи протистоянь хворобам і шкідникам винограду:

ґрунт під виноградними кущами ні навесні, ні влітку, ні восени не перекопується;

під кущами має бути чисто і нічого не має рости: опале листя слід забирати, а свіжі рослини – виривати;

поливати виноград потрібно під корінь, без розбризкування води на листя;

сухі лози на кущах видаляють відразу;

підживлення винограду відбувається весною, проте з азотними добривами потрібно бути дуже обережними – їх надмір знижує імунітет;

кущ винограду повинен бути добре освітлений і обдуватися вітром.

Календар обприскувань

Почати обробку винограду слід з прибирання території виноградника: в опалому листі є личинки шкідників, які після обробки вилізуть і почнуть висмоктувати соки з рослин. Після прибирання території проводиться обрізка винограду. Зібране сміття та обрізані гілки слід утилізувати. Після обробки ґрунт довкола винограду слід замульчувати.

Нульове обприскування винограду

Ця процедура винограду безпосередньо не стосується – обробляється вся територія виноградника. Йдеться про весняну обробку ґрунту залізним або мідним купоросом (у вигляді бордоської рідини) при концентрації розчину не більше 3%.

Перше обприскування винограду

До набухання бруньок слід обприскати виноград вперше від різних захворювань, зокрема, від грибків, здатних посиленими темпами розвиватися після зими. Для цього використовують або залізний, або мідний купорос.

Друге обприскування винограду

Відбувається тоді, коли бруньки почали набухати і до їхнього розпускання. Цього разу необхідно захистити лозу від шкідників: кліщів, щитівок, пильщиків і різних довгоносиків. Для цього використовують колоїдну сірку або сучасні препарати. Також можна повторно обприскати від хвороб.

Третє обприскування винограду

Третю обробку слід робити тоді, коли з’явиться з бруньки п’ятий листок. На зеленому листі може з’явитися сіра гниль, і саме від нього захищатиме третє обприскування спеціальними препаратами.

Четверте обприскування винограду

Починають розвиватися суцвіття – слід обробити виноград інсектицидами від кліщів.

П’яте обприскування винограду

Відбувається після цвітіння. Як тільки з’явилися виноградники розміром з горох – пора знищувати личинок і комах, проводити обробку проти грибкових хвороб.

Шосте обприскування винограду

Майже з урожаєм, під час змикання грон. Обробка від сірої гнилі, оїдіуму, мільдью, цикадок, листокруток, кліщів, трипсів. Замість хімічних препаратів можна використати сажу.

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