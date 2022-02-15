Способів швидкого вкоріннення живців є кілька – у воді, в землі, в тирсі, кільчування

Розведення винограду має кілька етапів. Живці заготовлюють у вересні-жовтні, а пророщують – у лютому. Тож успішне вирощування ліани залежить від нарізки відповідних пагонів, правильного зберігання посадкового матеріалу і створення умов для пророщування. Якщо ви не встигли чи не змогли заготовити живці – не проблема, їх можна легко придбати в садових магазинах. «Дім і сад» розповідає, як їх правильно укорінити.

Способів швидкого вкоріннення живців є кілька – у воді, в землі, в тирсі, кільчування. Найкращий час для вкорінення – кінець зими.

1. Укорінення у воді.

Перед зануренням живців на 24 години у воду необхідно оновити зрізи. Тала або відфільтрована вода повинна покривати їх повністю – вимочуйте їх у глибокому тазів або ванні. У воду для замочування варто додати «Гетероауксин», «Фумар», «Циркон», «Епін» або натуральні біостимулятори, наприклад, картопляний сік, настій цибулиння або розчин меду.

Після вимочування гілки просушують і занурюють в ємність з невеликою кількістю кип’яченої води на дні (2-3 см). Кожен день воду міняють, а живці промивають. Через кілька днів сформується каллюс, що перешкоджає загниванню і сприяє утворенню корінців. Активне зростання коренів спостерігається приблизно через 3 тижні. Коли вони досягнуть 4 мм в довжину, саджанці пересаджують в окремі стаканчики, наповнені ґрунтом нейтральної реакції.

2. Укорінення в землі.

На дні пластикової пляшки формують дренаж, поверх якого викладають суміш торфу і компосту. Пагін не повинен виглядати з пляшки – зверху шийка накривається стаканчиком. Землю слід регулярно зволожувати. Через 2-3 тижні після появи корінців укриття знімають.

3. Кільчування.

Кільчування – метод пророщування, заснований на перепаді температур. Щоб живці швидко проросли, кінчики повинні перебувати в теплі, а верхівки – у прохолоді. Створити сприятливі умови здатний спеціальний прилад – кільчуватор. Якщо його немає, то його роль можна довірити пластиковій тарі. Опустіть більшу частину саджанця в зволожений ґрунт, а меншу засипте піском.

4. Укорінення в тирсі.

Нам знадобляться тирса і гідрогель. Тирсу поливають окропом, остуджують, віджимають і змішують з гідрогелем. Пагони занурюють у тирсу і накривають плівкою, субстрат регулярно обприскують водою. Цей спосіб вважається найпростішим і найшвидшим: на формування корінців потрібно лише 14-20 днів.

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