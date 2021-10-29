Виноград світлолюбний, тому, вибираючи для нього місце, постарайтеся знайти відкриту ділянку

Виноград подобається багатьом садівникам, але росте він не скрізь в Україні, адже належить до теплолюбних культур. Але останнім часом селекціонери вивели безліч морозостійких сортів, які з успіхом родять в коротке або прохолодне літо. Садити виноград можна як навесні, так і восени. Розповімо детальніше про особливості осінньої посадки.

Коли садити

Посадка винограду восени саджанцями починається із перших тижнів жовтня і закінчується з настанням холодів. Найпізніший термін – за 8-10 днів до настання перших заморозків. Виправданість переваги осінньої посадки перед весняною в тому, що в цей час бруньки ще сплять, а коренева система вже розвивається, від чого активність молодих пагонів починається вже напровесні наступного року.

Де садити

Виноград світлолюбний, тому, вибираючи для нього місце, постарайтеся знайти відкриту ділянку, захищену від холодного вітру і протягів, з рівномірним сонячним освітленням, бажано з південною або західною орієнтацією. Сучасні сорти садового винограду краще адаптовані до короткого світлового дня, тому є можливість вирощувати їх і на північних сторонах ділянки. Не рекомендується саджати виноград поблизу великих дерев, які не тільки затулятимуть його від сонця, а й не дозволять повноцінно розвиватися, висмоктуючи з ґрунту своїм корінням поживні речовини.

Виноград не дуже вимогливий до підвищеної родючості ґрунтів: кущі можуть дати хороший урожай на піщаних або суглинистих ґрунтах, але культура пригнічено відчуває себе на заболочених або засолених ділянках. Закислення ґрунту перед посадкою виноградних кущів рекомендується знижувати, для чого в ґрунт на 1 м² додають 200 г вапна. Якщо на ділянці спостерігається високий рівень ґрунтових вод, посадку виноградних лоз проводять тільки в ями з покладеним дренажним шаром.

Що садити

Саджанці бажано купувати у продавців, які добре зарекомендували себе на ринку, але це не єдине застереження. У якісного саджанця з однорічним зеленим пагоном заввишки 40-50 см із товщиною стовбура 7-8 мм має бути не менше трьох корінців світло-коричневого кольору завдовжки 10-15 см і завтовшки не менше 2-3 мм. На пагоні повинні бути добре визрілі бруньки, а коріння не має бути всохлим.

Як підготувати ділянку

Завчасно копають ями під виноград розміром 50х50х60 см, насипають у них дренажний шар із щебню або битої цегли завтовшки 5-7 см, зверху укладають щільний папір, під стінкою ями встановлюють дренажну трубу, через яку будуть підживлювати і поливати кущ.

Потім висипають у яму кілька відер родючої землі, склянку нітроамофоски, жменю золи, відро перегною, все ретельно перемішують і потім заповнюють яму доверху землею. Торф додати можна, але зовсім небагато – ним краще мульчувати поверхню землі після посадки. Засипте в яму тільки верхній, родючий шар землі, нижній шар краще не використовувати.

Тепер потрібно рясно полити яму кілька разів, і ви побачите, що ґрунт у ній осяде. Нехай яма постоїть ще пару тижнів після осідання. Відразу саджати виноград не можна, тому що, осідаючи, земля затягне саджанець глибше і розірве йому коріння. Найкраще почати підготовку ями до осінньої посадки винограду на початку серпня. Якщо ви висаджуєте кілька саджанців, відстань між ямами має бути не меншою метра.

Як садити

Перед посадкою пагони саджанців вкорочують до 3-4 бруньок, обрізають коріння на верхніх вузлах, а те, що залишилося, злегка підрізають і поміщають на 12 годин у розчин гетероауксину.

Під час посадки в центр ями висипають гіркою відро землі, встановлюють на неї саджанець, корінці розправляють і засипають яму родючою землею до приросту. Короткі саджанці встановлюють на горбок вертикально, а ті, що вище 25 см, поміщають у яму під кутом. Після заповнення ями ущільнюють ґрунт і рясно поливають саджанець двома-трьома відрами води, а потім накривають його обрізаною пластиковою пляшкою.

Якщо саджанець довго перебував у приміщенні, чекаючи пересадки на ділянку, в перший тиждень захищайте його від прямих сонячних променів, потім поступово привчайте до сонця, збільшуючи тривалість «сонячних ванн» на 30 хвилин на добу. Посадка та догляд за виноградом у відкритому ґрунті в перший рік полягає в поливах, прополюванні та обрізуванні. Якщо земля досить поживна, у підживленні потреби немає.

За матеріалами «Дім і сад», «Флорист-Х»