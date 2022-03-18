Березень – саме час для старту активних садово-городніх робіт

Наслідки російського вторгнення відчули вже усі українці, адже певних продуктів бракує скрізь. Під загрозою опинилась і посівна кампанія, тому те, що буде у нас на столах цього року, залежить від ефективності використання всієї придатної для вирощування сільськогосподарських культур землі – від полів, які роками пустували, до присадибних ділянок на 6 сотих. Березень – саме час для старту активних садово-городніх робіт, тож якщо ви маєте клаптик землі – зараз, як ніколи, час про нього згадати. Розповідаємо, з чого варто почати роботу.

Роботи в саду

Оцінка наслідків зими для саду

Щоб виявити ступінь пошкодження морозами дерева, треба зрізати з нього кілька молоденьких гілочок і поставити у воду. Через кілька днів лезом чи гострим ножем надрізаємо у вертикальному напрямку бруньку і оглядаємо зріз. Якщо він зелений – все в порядку. Якщо має нездоровий коричневий відтінок – рослина підморожена.

Візьміть секатор і пройдіться по всьому саду, зрізаючи гілки двох-трьохрічного віку, і проаналізуйте стан поверхні зрізу. Якщо вона зелена – все добре. Якщо світло-коричнева – дерево трохи підмерзло, але йому можна допомогти. Якщо деревина темно-коричнева або чорна – на жаль, рослину вже не можна врятувати.

Обрізка плодових

Обрізку плодових варто робити саме в березні – до того, як розпустяться бруньки, і тоді, коли встановиться нульова температура. Якщо ж рослина підморожена, потрібно дочекатися розпускання бруньок та відрізати всі гілки, які не прокинулися. Як правило, це трапляється не раніше квітня.

Заготівля живців

Неможливо підготувати здорові живці без аналізу того, як дерева чи кущі пережили зиму. З підморожених живців ніякого «толку» не буде. Зберігають живці на нижній полиці холодильника, попередньо склавши їх у пучок і обмотавши мокрою тканиною та плівкою.

Сонцезахисні заходи

Сонячні опіки рослина може отримати внаслідок весняних стрибків температур: вдень на сонці кора дерев дуже нагрівається, а вночі піддається мінусовим температурам. Клітини кори через це відмирають, залишаючи частину стовбура чи гілки голими та незахищеними. Такі «рани» стають джерелом грибкових захворювань, через них порушується рух соку дерева, знижується врожайність. Щоб цього не сталося, просто закривайте від прямих сонячних променів (з південного боку) дерева і кущі якимись підручними засобами. Особливо це стосується молодих саджанців.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Попередження морозобоїн

Морозобоїни – це пошкодження кори дерева аж до серцевини стовбура, до яких приводять перепади температур. Якщо ви не потурбувалися про них з осені і не побілили дерева, це можна зробити і в березні. Допоможуть й інші методи, які використовують проти сонячних опіків, – прикриття стовбура з південного боку підручними засобами. Забирати їх можна буде тільки у квітні, коли мине загроза повернення морозів.

Якщо морозобоїни все-таки виникли, їх треба обробити садовим варом і обмотати широкими стрічками, щоб запобігти відшаруванню кори по краям рани.

Захист від гризунів

Гризуни ще поки не мають достатньо їжі, щоб відмовитися поласувати корою ваших молодих саджанців в саду, тому знімати захисні «футляри» зі стовбурів ще зарано. А якщо виявили, що кора саджанця пошкоджена гризунами, обробіть рану садовим варом, попередньо зачистивши пошкоджену деревину і межі кори гострим ножем.

Профілактика хвороб і шкідників

По-перше, треба зібрати всі гнізда шовкопряду, золотогуза, білана і знищити всі їхні муміфіковані плоди. До того, як набрякли бруньки, на стовбурах потрібно закріпити ремені-бар’єри для жука-довгоносика та його друзів.

Всі плодові дерева варто обприскати розчином мідного купоросу чи 1-2% бордоською рідиною. Попередити паршу допоможе обробка яблунь розчином сечовини чи «Фундазолом», який ще й попереджає сіру гниль і грибкові захворювання.

Кущі смородини і аґрусу треба перевірити на наявність личинок брунькового кліща. Якщо на гілках є надуті блідо-жовтого кольору бруньки, їх треба зібрати і знищити. Якщо їх дуже багато, кущ зрізають під корінь, залишаючи лише частину нижніх гілок, які присипають ґрунтом. Під землею кліщ загине, а кущ пустить нові пагони. Проти антракнозу, септоріозу і несправжньої борошнистої роси допомагає пропарювання кущів або обробка препаратом «Топаз».

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Перекопування пристовбурових кіл та підживлення ґрунту

Перекопувати пристовбурові кола, як тільки відтане земля, корисно: після цього і повітря, і весняні дощі будуть краще надходити до коріння рослин. Тільки робіть це акуратно: пам’ятайте, що біля штамбу коріння розташоване неглибоко, а на периферії глибше. Після такого перекопування можна внести весняні азотовмістні добрива, найкраще – комплексні, які містять весь необхідний набір макро- і мікроелементів.

Укорінення живців винограду та інжиру

Деякі сорти легко вкорінюються і у воді, а деяким знадобиться допомога – наприклад, пухкий і вологий субстрат (сфагнум або кокосове волокно) та препарати для вкорінення.

Роботи на городі/для городу

Посадка насіння у відкритий ґрунт

У кінці березня вже можна сіяти насіння багатьох декоративних квітів у відкритий ґрунт – чорнобривці, тютюн, настурцію. Влітку вони не тільки прикрасять ваш сад і город, а й захистять його від шкідників. На городі в березні вже можна посіяти насіння редису і зелені, витривалої до низьких температур, а також деякі сидерати.

Вирощування розсади

На початку місяця, як правило, висівають на розсаду насіння помідорів, перцю і баклажанів, якщо планується їх подальше вирощування у теплиці. Якщо ж ви думаєте висаджувати розсаду одразу на город, то почати її вирощування краще у третій декаді березня.

Якщо маєте теплицю, у березні вже можна висаджувати розсаду капусти, цибулю, кріп і будь-яку іншу зелень. Озиму цибулю і часник на городі в березні можна прикрити плівкою чи агроволокном, щоб прискорити прогрівання землі. Як тільки земля достатньо прогріється, таку мульчу обов’язково треба зняти, щоб овочі під нею не запарилися і не вимокли.

За матеріалами «Зеленої садиби»

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