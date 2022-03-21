Обрізка крони зберігає здоров’я та сприяє довголіттю дерева

Обрізка плодових дерев – найнеобхідніший спосіб для формування крони, росту і плодоношення. У комплексі догляду за садовими деревами вона має не менш важливе значення, ніж внесення добрив, полив, аерація, мульчування чи обробка від шкідників і хвороб. Обрізка крони зберігає здоров’я та сприяє довголіттю дерева, вона однаково необхідна як молодим, так і старим деревам. Kvitka.info розповідає, коли її слід проводити, які види обрізки є та навіщо кожен з них потрібен.

Для чого обрізають дерева:

формування міцного і здорового скелету дерева;

контроль росту дерева формуванням крони;

збільшення розміру плодів, поліпшення їхнього зовнішнього вигляду

покращення загального стану дерева;

кращий доступ до сонячних променів і повітря всіх гілок та плодів, що підвищує імунітет та рятує дерево від хвороб і шкідників;

зменшення кількості шкідників і хвороб.

Коли обрізати дерева:

1. Обрізка дерев рано навесні (початок березня): проводиться до початку сокоруху, коли мине небезпека сильних морозів. У березні обрізку починають з молодих зерняткових садів – яблунь або груш.

2. Весняна обрізка (кінець березеня – початок квітня): обрізка більшості культур зерняткових і кісточкових (черешня, вишня, абрикос тощо), починаючи з молодших дерев. Обрізку і формування молодих дерев потрібно закінчувати до початку сокоруху, тому що обрізка в більш пізні терміни послаблює молоді рослини через втрату запасних поживних речовин, які є у гілках.

3. Пізньо-веняна обрізка дерев (травень-червень). Її роблять під час і після цвітіння, іноді навіть в першій половині червня. Можна обрізати дорослі дерева, та найбільш бажано обрізати в пізні терміни старі дерева – для обмеження розмірів крони, щоб послабити відновлювальні ростові процеси.

Деякі дерева, наприклад, абрикос часом обрізають і влітку, щоб відтягнути цвітіння в наступному сезоні та уникнути втрати врожаю під час весняних заморозків. Санітарну обрізку дерев зазвичай проводять восени, тоді ж обрізають і кущі – смородину, аґрус, малину тощо.

Залежно від віку плодового дерева або ягідного куща, можна виділити різні види обрізки, але на практиці комбінують декілька видів одночасно.

Види обрізки плодових дерев:

Формуюча обрізка – проводиться в перші роки життя дерева, а також у старих дерев. Метою такої обрізки є створення міцного скелета, рівномірне розміщення скелетних та напівскелетних гілок, забезпечення доступу сонячних променів у всі чистини дерева та раннє плодоношення.

– проводиться в перші роки життя дерева, а також у старих дерев. Метою такої обрізки є створення міцного скелета, рівномірне розміщення скелетних та напівскелетних гілок, забезпечення доступу сонячних променів у всі чистини дерева та раннє плодоношення. Регулююча обрізка – допомагає дотримуватися балансу між щорічним плодоношенням, зростанням і оновленням плодових утворень і обростаючих гілочок.

– допомагає дотримуватися балансу між щорічним плодоношенням, зростанням і оновленням плодових утворень і обростаючих гілочок. Омолоджувальна обрізка – проводиться у старих дерев, які втрачають здатність до активного росту.

– проводиться у старих дерев, які втрачають здатність до активного росту. Відновлювальна обрізка – це обрізка для відновлення крони, здатності до плодоношення після підмерзання дерева і механічному пошкодженні крони.

– це обрізка для відновлення крони, здатності до плодоношення після підмерзання дерева і механічному пошкодженні крони. Санітарна обрізка – вирізка сухих, зламаних, заражених, пошкоджених гілок або їх частин.

– вирізка сухих, зламаних, заражених, пошкоджених гілок або їх частин. Детальна обрізка – вкорочення і проріджування плодової крони дерева.

– вкорочення і проріджування плодової крони дерева. Проріджування – видалення стебел або стеблової основи в місці відходження від великої основної скелетної гілки. Цей метод впливає на кількість і силу росту нових пагонів та збільшує довговічність обростаючих гілочок.

– видалення стебел або стеблової основи в місці відходження від великої основної скелетної гілки. Цей метод впливає на кількість і силу росту нових пагонів та збільшує довговічність обростаючих гілочок. Вкорочення гілок – видалення частини пагона, верхньої кінцевої частини гілки. Такий спосіб обрізки підсилює харчування та постачання водою бруньок, що залишилися, стимулює їх ріст і утворення нових пагонів. Вкорочення впливає на зменшення обсягу крони і збільшує розгалуженість.

Обрізка молодих дерев

Однорічний саджанець без гілок потрібно вкорочувати на висоті 1 м від землі. Зріз робіть косий над добре розвинутою брунькою, усі зрізи змазуйте садовим варом. Після появи листочків обірвіть знизу листя до висоти 60 см, щоб залишилося 4-5 бруньок, з яких виросте перший ярус майбутнього дерева.

У дворічних саджанців відберіть 4-5 сильних пагонів для закладення першого ярусу скелетних гілок. Основні гілки вкоротіть на третину або половину їх довжини, залежно від сорту. Якщо гілки виросли на 50-60 см, обріжте довжину, залишивши 25 см вище скелетних гілок).

На третій рік закладається другий ярус скелетних гілок на 60-80 см від першого. На кожній з гілок першого ярусу (які виросли з саджанця) лишаємо по дві гілочки і точку росту, вкорочуємо їх, залишаючи по 5-6 бруньок.

Щоб крона не загущувалась, щороку обрізуйте ті пагони, які ростуть до центру крони і які перехрещуються та труться один об інший. Обростаючу деревину розміщуйте на скелетних гілках через 20 см так, щоб вони не конкурували зі скелетними гілкам. Ті пагони, які виросли найдовшими за рік, вкоротіть наполовину. Сорти плодових дерев з сильними гілками вкорочуйте на третину.

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