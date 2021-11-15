Час обрізки яблунь восени садівник обирає сам, орієнтуючись на певні умови

Перш ніж починати обрізку яблуні, варто зрозуміти, чого саме ви хочете цим досягти і які дерева у вас ростуть. Залежно від виду і віку яблуні, обрізка може бути омолоджувальною, санітарною, формуючою і мати безліч нюансів та тонкощів, залежно від виду та віку дерев. Розповідаємо про них детальніше.

Коли обрізати

Час обрізки яблунь восени садівник обирає сам, орієнтуючись на наступні критерії:

всі роботи в саду вже виконані (дерева підживлені, побілені, политі);

все листя опало і було прибране з-під дерев;

стоїть суха прохолодна погода;

стабільні негативні температури ще не встановилися.

Здебільшого всі умови, описані вище, дотримані в кінці жовтня – на початку листопада, проте в південних і північних регіонах строки можуть зсуватися. Натомість обрізка яблунь у вересні не дасть нічого доброго, бо в цей час на деревах ще міцно тримається листя, що погіршує огляд крони.

Види обрізки яблуні восени:

Санітарна: видаляють пошкоджені, хворі та сухі гілки, виправляють зрізи, виконані неправильно. Формувальна: кроні молодих дерев надають форму. Структурна: крону проріджують – видаляють гілки, спрямовані всередину дерева, що заважають іншим пагонам, конкурують або труться, травмують стовбур і одна одну. Омолоджувальна: допомагає рости й розвиватися молодим паросткам.

Необхідні інструменти та матеріали:

сходи або драбина;

секатор (для гілок діаметром понад 5 см – гілкоріз);

ножівка;

садовий ніж;

розчин для дезінфекції зрізів (3% розчин мідного купоросу);

садовий вар.

Гострі секатор і ножівка потрібні для видалення або вкорочення гілок різної товщини, добре заточений ніж знадобиться для коригування зрізу, а садовий вар – для обробки місць зрізу. Секатор, гілкоріз та ножівка повинні бути заточені і знезаражені перед початком роботи.

Загальні правила обрізки:

Зламані та засохлі гілки обрізають так, щоб на їхньому місці залишався пеньок з однією брунькою. Якщо пеньок не залишати, то є ризик на місці зрізу через деякий час отримати дупло. За допомогою відповідних інструментів вирізують паростки, які вражені хворобою, шкідниками або гниллю. Наступний крок – проріджування крони. Живі та здорові гілки-загусники або конкуренти вирізають «на кільце», а інші вкорочують.

Особливості обрізки старих яблунь

Варто пам’ятати, що старі дерева оновити за один сезон неможливо, бо такої масштабної обрізки воно не витримає, потрібно два-три сезони. Крім того, омолоджувальну обрізку потрібно робити після закінчення листопаду, але до морозів. Омолоджувати потрібно лише здорові дерева.

У перший сезон у яблуні видаляють засохлі, зламані, тріснуті гілки, зчищають зі стовбура лишайники і мохи. У другий крону проріджують, видаляючи вовчки (залишаючи не більше десятка на все дерево), переплетені гілки, пагони, що ростуть усередину крони або труться один об одного. Водночас центр крони розкривають, спилюючи центральний провідник на висоті не більше 3,5 м від землі.

У третій, завершальний сезон, проводять формування крони. В одному ярусі залишають 3-4 сильних, здорових гілки, що відходять від стовбура майже під прямим кутом. Між ярусами повинно бути не менше 50-60 см, а всі гілки, що потрапили в цей проміжок, потрібно вирізати. На верхньому ярусі після розкриття крони повинно бути не більше трьох сильних гілок.

Якщо ваш сад не в запущеному стані, обрізка старих яблунь зводиться до видалення вовчків, хворих і пошкоджених гілок, а також укорочування однорічного приросту наполовину.

Особливості обрізки молодих яблунь

Схема обрізки молодої яблуні залежить від віку дерева. На кожному році життя ця процедура має свої особливості:

У рік посадки однорічний саджанець може не мати відгалужень або мати всього кілька слаборозвинених гілок. У першому випадку його просто вкорочують до 80-100 см, у другому – центральний провідник вкорочують, всі гілки, що ростуть у зоні майбутнього штамба (на висоті до 70 см від землі), видаляють. Ті гілки, що відходять від стовбура майже під прямим кутом залишають, лише скоротивши до 3-5 бруньок від стовбура. На другому році життя у саджанця залишають 3-5 найсильніших і правильно розміщених гілок, вкорочуючи їх. Центральний провідник вкорочують, щоб він був всього на 20 см вище верхніх гілок. Якщо з’явився інший претендент у провідники, його також вирізують. На 3-5 році життя обрізка яблуні зводиться до мінімуму: вирізання вовчків, пошкоджених гілок, а також ті пагони, що ростуть усередину крони або труться об інші. Вкорочувати гілки не рекомендується, якщо вони розвиваються рівномірно. Підрізають тільки ті екземпляри, які різко випередили інші (і центральний провідник) або стали розвиватися в невідповідному напрямку.

Особливості обрізки карликових яблунь

Обрізка карликової яблуні відрізняється від звичайної тільки масштабами робіт, схема обрізування восени – традиційна. Чим молодше яблуня, тим менше її обрізають. У перші роки гілки вкорочують на чверть річного приросту. У віці 5-7 років у карликових яблунь вкорочують гілки на третину і формують крону. Деревам, які старше 10 років і почали знижувати плодоношення, проріджують крону і вкорочують гілки наполовину.

Осіння обрізка карликової яблуні здебільшого носить санітарний і проріджувальний характер, основне формування крони проводять навесні. Після листопаду потрібно зробити наступне:

видалити пошкоджені гілки, тріснуті під вагою плодів або уражені захворюванням;

видалити всі вертикальні пагони, а також ті, що ростуть усередину крони;

вирізати однорічний приріст, зростаючий під дуже гострим кутом;

продезінфікувати зрізи 3% розчином мідного купоросу і замазати садовим варом.

Особливості обрізки колоновидних яблунь

Колоновидні дерева відрізняються від інших не лише потужним стовбуром, формою крони та скромнішою врожайністю. Обрізають їх також за особливою, відмінною від інших, схемою, яка залежить від віку яблуні:

Відразу після посадки вкорочують верхівку саджанця, щоб розвивалася його коренева система. На другий рік вкорочують бічні гілки, залишають в довжину 25 см. На третій рік бічні гілки вкорочують, залишають 35 см. Центральний пагін обрізають на висоті 25 см від рівня верхніх гілок. На п’ятий рік зростання дерева обмежують. Надалі виконують тільки санітарну та структурну обрізку дерева.

За матеріалами «Дім і сад», Ukr.Media