Восени до зимівлі готуються не тільки дерева в саду, а й хвороби та шкідники. Всю зиму вони проведуть у неактивному стані у вигляді спор, лялечок, відкладених яєць, проте їхній спокій можна порушити викорінюючим обприскуванням. Тим більше, що осінній перехід рослин в стан спокою дає можливість використовувати міцні розчини препаратів, якими не можна обробляти дерева і чагарники в період вегетації. «Зелена садиба» розповідає, як, чим і коли саме обприскувати восени сад.

Коли проводити осіннє викорінююче обприскування саду

Багато хто проводить обприскування рано навесні по сплячим рослинам, але часто весна настає занадто стрімко, і багато рослин прокидаються раніше, тож потрібний момент упускається. Набагато простіше і з тим же ефектом обробити сад пізньої осені: рослини сплять, а погода зазвичай цілком комфортна для роботи.

Осіннє обприскування проводять при повністю опалому листі і плюсових температурах (оптимально – +5°С). Обприскувати при мінусових температурах не варто. При виборі препаратів уважно вивчіть інструкцію і зверніть увагу, за яких температур його рекомендується використовувати. Скажімо, деякі працюють при температурах вище +10°С, а для осіннього викорінюючого обприскування це не найоптимальніша температура.

Найпопулярніші препарати для обприскування саду восени

«Карбамід» (сечовина)

У правильних концентраціях він буквально спалює спори інфекцій і відкладені на корі яйця комах шкідників, будучи фактично і фунгіцидом, й інсектицидом. Головне – правильно підібрати цю концентрацію, яка залежить від ступеня зараження вашого саду.

Якщо в минулому сезоні сад не охопила епідемія якихось хвороб або нашестя комах, то його умовно можна вважати чистим, і «Карбамід» застосовують в концентрації 200-300 грам на 10 л води (в стаканчику об’ємом 200 мл – 130 г). Якщо ж в саду були проблеми, то варто використовувати більш міцний розчин: 500-700 грамів на 10 л води.

«Карбамід» водночас є відмінним азотним добривом. При ранньовесняному обприскуванні, крім фунгіцидної і інсектицидної дії, сечовина стимулює ріст рослин, але при обприскуванні пізньої осені (за низьких плюсових температур) ніякого зростання він вже не викличе, тому користуватися ним можна.

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Залізний купорос

У чистому саду роблять одну концентрацію – 200-300 грамів на 10 л води (в стаканчику об’ємом 200 мл – 180 грамів), якщо ж сад хворів – то 500 грамів на 10 л води. Для кращого ефекту можна змішати «Карбамід» і залізний купорос – у тих же концентраціях. Крім того, за допомогою 3% розчину залізного купоросу можна провести ефективну боротьбу з лишайниками на стовбурах і гілках дерев, адже саме в їх пористій структурі часто зимують збудники хвороб і комахи-шкідники.

Мідний купорос

Для осіннього обприскування саду його застосовують в концентрації 300 грамів на 10 л води (в стаканчику об’ємом 200 мл – 210 грамів). А якщо до мідного купоросу додати вапно, то вийде популярна у садівників всього світу бордоська суміш. Для пізньоосіннього викорінюючого обприскування можна використовувати 3% розчин цього фунгіциду.

Особливості осіннього обприскування саду

Можна застосовувати й інші, більш сучасні препарати для обробки саду восени, але деякі з них мають обмеження по температурі використання. Є цікава група препаратів, що містять емульсії мінеральних масел (препарати 30-В і 30-Д). Після обробки ними на рослині утворюється плівка, яка не пропускає повітря. У результаті рослині не наноситься ніякої шкоди, а все хвороботворне і шкідливе, що зимує на рослині, просто задихається. Препарат можна ефективно застосовувати з року в рік, оскільки звикнути до нього хвороби не можуть.

Пам’ятайте про те, що всі ці препарати – контактної дії, тобто ефективні при безпосередньому потраплянні на спори, яйця або личинки. Тому дуже важливо дерева і чагарники під час таких обробок змочувати повністю, від верхівки до низу стовбура. Крім того, варто обробити і пристовбурові кола рослини, адже там теж можуть лишитися зимуючі спори.

Тому використовувати бажано сучасні бензинові або електричні обприскувачі, здатні створювати невеликий туман з препаратів, що проникає в найдрібніші пори і тріщини кори. У деяких випадках можуть допомогти і спеціальні препарати-прилипачі, що забезпечують хороший контакт хімічної речовини і кори рослини.

Обов’язково видаляйте муміфіковані, засохлі плоди – це джерело майбутніх захворювань, як і опале листя, якщо сад хворів або сильно пошкоджувався шкідниками. Зібране листя і засохлі плоди варто закопати в дальньому кутку саду на великій глибині або теж ретельно обприскати. Проте майте на увазі, що не всі препарати корисні для ґрунту, його мікрофлори і живлення рослин.

Звичайно, добре б обійтися однією викорінюючою обробкою, але це навряд чи вдасться. Тому рано навесні, до моменту, коли рослини прокинуться після зими, треба буде провести таку ж обробку і тими ж препаратами. Можна діяти за іншою схемою – восени провести викорінюючу обробку саду від зимуючих шкідників, а навесні вже побороти збудників захворювань.

Не забувайте про дотримання техніки безпеки. Респіратор, гумові рукавички, спецодяг – необхідні атрибути будь-якої хімічної обробки саду. Також не дозволяйте препаратам потрапляти в дихальні шляхи, на шкіру і слизові оболонки.

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